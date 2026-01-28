الحرب على غزّة | حماس تعلن جهوزيتها لنقل كامل للحكم

غزة

28 يناير 2026   |  آخر تحديث: 16:58 (توقيت القدس)
نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية في حي التفاح بمدينة غزة شمالي القطاع المحاصر صباح اليوم الأربعاء، بينما يواصل جيش الاحتلال خرقه اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية جراء اشتداد البرد، واستمرار الهجمات. وتتجه الأنظار إلى معبر رفح الذي ينتظر فتحه لعبور الفلسطينيين بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق في القطاع الذي تعرض لحرب إبادة إسرائيلية على مدار عامَين، بعد استعادة جيش الاحتلال جثة الأسير الإسرائيلي الأخير في غزة، ما يعني إنهاء ملف الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

وحذرت الحكومة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، من تلاعب إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 وانتهت مرحلته الأولى. وطالب مجلس الوزراء بـ"الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع والمباشرة في التعافي وإعادة الإعمار، بعد طيّ صفحة الأسرى الإسرائيليين واستلام آخر الجثامين". وحذر المجلس من "خطورة تلاعب إسرائيل بالاتفاق عبر اختلاق ذرائع جديدة للتصعيد وعرقلة التنفيذ".

في المقابل، عقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً في القدس المحتلة، إلى جانب منسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش، وذلك على خلفية استعادة جثمان آخر أسير في غزة، ران غويلي، وقبيل الافتتاح المتوقع لمعبر رفح والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، أمس الثلاثاء، أن المقاومة التزمت بجميع بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن "المجرم نتنياهو يماطل ويتذرّع بحجج مختلفة للتنصل من التزاماته، خصوصاً ما يتعلّق بفتح معبر رفح والانسحاب من المناطق المحتلة". وشدد بدران في تصريح صحافي على أن حق المقاومة مكفول دولياً، وأن سلاحها مخصص للدفاع عن النفس في مواجهة الاحتلال، مؤكداً أن هذا الملف شأن داخلي فلسطيني لا يخضع لإملاءات خارجية.

وصرّح مسؤولون كبار في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، بأنه حتى الآن لا توجد أي جهة تعرف كيف ستُنفَّذ فعلياً عملية نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة. وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، التي أوردت التفاصيل اليوم الأربعاء، بأن المستوى السياسي قرر في الأيام الأخيرة أن تسمح إسرائيل ببدء إعادة الإعمار وبناء ما يُسمّى بـ"رفح الجديدة"، بالتوازي مع التزام حركة حماس بالتخلّي عن سلاحها خلال 100 يوم.

04:44 pm

الأناضول

الأناضول
نتنياهو: ملتزمون بنزع سلاح حماس وغزة

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن حكومته ملتزمة بتجريد حركة "حماس" وقطاع غزة من السلاح، دون التطرق إلى فتح معبر رفح، أحد التزامات اتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال مشاركته في جنازة الأسير الإسرائيلي ران غويلي، الذي لطالما استخدمه نتنياهو ذريعة لعدم تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال نتنياهو: "لم تنتهِ القصة بعد، نحن نلتزم بنزع سلاح حماس ونزع سلاح قطاع غزة، هذا وعد".

04:43 pm

فرانس برس

فرانس برس
حماس: جاهزون لتسليم كامل للحكم في غزة ونطالب بفتح معبر رفح

أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أنها جاهزة لنقل كامل للحكم في قطاع غزة إلى لجنة التكنوقراط الفلسطينية، مشددة على ضرورة إعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين ودون "عوائق إسرائيلية". وقال المتحدث باسم حماس، حازم قاسم: "هناك بروتوكولات جُهزت، ملفات قد أُتمت، ولجان تشرف على عملية التسليم، بحيث نكون أمام عملية تسليم كاملة للحكم في قطاع غزة إلى هذه اللجنة الوطنية".

12:45 pm

غزة
5 شهداء و6 إصابات خلال آخر 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة في غزة، بوصول 5 شهداء و6 إصابات، إلى مستشفيات القطاع خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ما يرفع عدد الشهداء منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 71,667، والإصابات إلى 171,343.

12:42 pm

بلدية غزة: المدينة تواجه أزمة مياه غير مسبوقة

قالت بلدية غزة، إن المدينة تواجه أزمة مياه غير مسبوقة منذ نحو أسبوعين، عقب تعطل خط مياه "ميكروت" الإسرائيلي وتدمير معظم مصادر المياه. وبحسب البلدية، فإن تعطل خط المياه جاء نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلي في منطقة "الخط الأصفر" شرقي المدينة. وأكدت أن تعطل الخط حرم أكثر من 85% من المواطنين من المياه، وخلق عجزاً يتجاوز 75%، وأصابت المنظومة المائية بالشلل.

11:10 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48.
حيفا
مسؤولون أمنيون إسرائيليون: لا أحد يعرف كيف سيُنزع سلاح حماس

صرّح مسؤولون كبار في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، بأنه حتى الآن لا توجد أي جهة تعرف كيف ستُنفَّذ فعلياً عملية نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة. وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، التي أوردت التفاصيل اليوم الأربعاء، بأن المستوى السياسي قرر في الأيام الأخيرة أن تسمح إسرائيل ببدء إعادة الإعمار وبناء ما يُسمّى بـ"رفح الجديدة"، بالتوازي مع التزام حركة حماس بالتخلّي عن سلاحها خلال نحو 100 يوم.

التفاصيل عبر الرابط: 

الصليب الأحمر وعناصر من حماس في غزة، 12 نوفمبر 2025 (داود أبو الكاس/رويترز)
مسؤولون أمنيون إسرائيليون: لا أحد يعرف كيف سيُنزع سلاح حماس

07:52 am

يوسف أبو وطفة

يوسف أبو وطفة
إقفال ملف الأسرى لا يسقط مشروع احتلال غزة

لم يعد في قطاع غزة أي أسير إسرائيلي، حي أو ميت، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2014، مع انتشال جثة ران غويلي، آخر الأسرى، أمس الأول الاثنين، ليُفتح فصل جديد في المسار السياسي المتعلق بالتعامل مع ملف القطاع، ولا سيما مع الحديث عن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. ومع نقل جثة غويلي من القطاع إلى إسرائيل يكون ملف الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات قد أغلق مع تسلم الاحتلال 28 جثة و20 جندياً حياً، وهو العدد الذين كان متبقياً قبل الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

التفاصيل عبر الرابط: 

ملف الأسرى خلال عمليات البحث عن الأسرى في جباليا، 1 ديسمبر 2025 (سعيد جرس/الأناضول)
إقفال ملف الأسرى لا يسقط مشروع احتلال غزة

12:54 am

نسف منازل سكنية شرق حي التفاح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف منازل سكنية شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.

12:48 am

قنا

قنا
"يونيسف": 90% من المدارس تضررت أو تعرضت للتدمير في غزة

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أنّ 60% من الأطفال في غزة في سن الدراسة لا يحصلون حالياً على تعليم حضوري، مشيرة إلى أن 90% من المدارس تضررت أو تعرضت للتدمير في القطاع. وقال المتحدث باسم المنظمة، جيمس إلدر في مؤتمر صحافي الثلاثاء، إن قرابة عامين ونصف العام من الهجمات (الإسرائيلية) على التعليم في غزة عرضت جيلاً كاملاً للخطر، موضحا أن اليونيسف تعمل على توسيع نطاق التعليم في القطاع في إطار واحدة من أكبر جهود التعليم في حالات الطوارئ في العالم تشمل 336 ألف طفل.

وأضاف: "لقد دمرت المدارس والجامعات والمكتبات، ومسحت سنوات من التقدم. هذا ليس مجرد دمار مادي. إنه اعتداء على المستقبل نفسه"، لافتاً إلى أن ما لا يقل عن 97% من المدارس تعرضت إلى أضرار. وشدد إلدر على أن الأولوية القصوى اليوم، هي لإعادة الأطفال إلى التعليم فورا، مشيراً إلى أن "هذا غالباً يتم في خيام داخل المجتمعات المحلية والمراكز المجتمعية".

وبين أن العدد الأكبر من المقار التعليمية التي ستدعمها اليونيسف سيكون في المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع، إذ لا يزال من الصعب العمل في الشمال حيث تعرضت مناطق واسعة لتدمير كبير خلال الأشهر الأخيرة من الحرب.

12:47 am

الأناضول

الأناضول
حكومة فلسطين تحذر من تلاعب إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار

حذرت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، من تلاعب إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 وانتهت مرحلته الأولى. جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وفق بيان للمجلس وزعه مكتب الاتصال الحكومي على الصحافيين.

وطالب مجلس الوزراء بـ"الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع والمباشرة في التعافي وإعادة الإعمار، بعد طيّ صفحة الأسرى الإسرائيليين واستلام آخر الجثامين". وحذر المجلس من "خطورة تلاعب إسرائيل بالاتفاق عبر اختلاق ذرائع جديدة للتصعيد وعرقلة التنفيذ".

12:41 am

رويترز

رويترز
خبراء أمميون يستنكرون إدانة سويسرا طلاباً احتجوا على حرب غزة

قال خبراء في حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إنهم احتجوا لدى سويسرا بعد الحكم على مجموعة من الطلاب بتهمة التعدي على ممتلكات الغير بعد مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين ورافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في جامعة تموّلها سويسرا. وشارك نحو 70 طالباً في المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ في اعتصام سلمي في مايو/أيار 2024 ضمن مظاهرات طلابية في مدن عدة للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية على غزة قبل أن تفرقهم الشرطة.

وأضاف الخبراء في بيان أن الطلاب الذين شاركوا في الاحتجاجات عارضوا شراكات المعهد السويسري مع الجامعات الإسرائيلية، وتابع الخبراء "النشاط الطلابي السلمي، داخل الحرم الجامعي وخارجه، هو جزء من حقوق الطلاب في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويجب عدم تجريمه"، مضيفين أنهم كتبوا إلى الحكومة السويسرية والجامعة لإثارة هذه القضية.

التفاصيل عبر الرابط:

اعتصام في جنيف رفضاً للحرب على غزة، 9 مايو 2024 (فابريس كوفريني/ فرانس برس)
طلاب وشباب
التحديثات الحية

خبراء أمميون يستنكرون إدانة سويسرا لطلاب احتجوا على حرب غزة

12:33 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
أبرز تطورات غزة أمس الثلاثاء | 27 يناير
  • احتجاج في غزة ضد استمرار التدمير الإسرائيلي للمنازل والمنشآت
  • فرنسا تدعو لتنفيذ المرحلة الثانية من "خطة السلام" في غزة
  • تأكيد أردني مصري على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار
  • شهيدان في غزة ووفاة طفل نتيجة البرد الشديد
  • بدران: سلاح المقاومة شأن داخلي فلسطيني
  • شهيدان برصاص الاحتلال في حي التفاح
  • لولا يطلب من ترامب حصر عمل "مجلس السلام" بغزة

 

12:38 AM

نتنياهو يتحدث عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة

عقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً في مكتبه بالقدس المحتلة قال خلاله "وافقنا على فتح المعبر على نحوٍ محدود، ونحن المسؤولون أمنياً عن المعبر، وكل من يدخل ويخرج يخضع لفحص كامل من جانبنا. التزمنا بأن نرى حماس تفي بتعهدها بإعادة آخر أسرانا، ولحسن الحظ وجدناه، ولا أظن أن السلطة الفلسطينية ستدخل لإدارة غزة، لأنّ الشروط التي طرحها الرئيس ترامب عليهم بعيدة عن التحقق".

التفاصيل عبر الرابط:

نتنياهو في القدس المحتلة، 27 يوليو 2025 (جيل كوهين ماغن/فرانس برس)
رصد
التحديثات الحية

نتنياهو يهدّد إيران ويتحدث عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة

