الحرب على غزة | 6 شهداء بقصف مدرسة وترقب لنتائج اجتماع ميامي

قتل الجيش الإسرائيلي 6 فلسطينيين وأصاب 5 آخرين بعضهم بحالة خطيرة، مساء الجمعة، جراء قصف مدفعي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة خلال إقامة حفل زفاف، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت مصادر طبية لوكالة الأناضول، إن جثامين 6 شهداء بينهم امرأة، و5 مصابين (3 خطيرة و2 متوسطة) نُقلت إلى مستشفى المعمداني وسط غزة، عقب استهداف مدفعي إسرائيلي طاول مدرسة في حي التفاح شرقي مدينة غزة تستخدم مركزاً لإيواء النازحين.
وتقدمت دبابة إسرائيلية داخل الحي واقتربت من المدرسة، قبل أن تطلق قذائفها تجاهها، ما أوقع عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى. وأشار شهود عيان إلى أن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المكان لأكثر من ساعتين، ما أخّر عملية إجلاء الضحايا. وأضافوا أن الاستهداف تزامن مع وجود حفل زفاف داخل المدرسة، ما فاقم عدد الضحايا.
بدوره، قال الدفاع المدني في غزة إنه تمكن بعد التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من انتشال جثامين 5 فلسطينيين، معظمهم من الأطفال، من المدرسة المستهدفة. فيما نقلت الخدمات الطبية الفلسطينية الفلسطيني (رسمية) السادس.
وأكد الدفاع المدني أن استهداف المدارس ومراكز الإيواء التي تؤوي نازحين مدنيين "يُعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني". ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى "تحمّل مسؤولياتهم العاجلة في حماية المدنيين وضمان سلامة مراكز الإيواء والطواقم الإنسانية".
والمنطقة المستهدفة من ضمن المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ومنذ ذلك التاريخ، تواصل تل أبيب خروقها للاتفاق الذي أنهى حرب الإبادة الإسرائيلية في القطاع، وارتكبت نحو 738 خرقاً، وقتلت أكثر من 395 فلسطينياً، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الثلاثاء الماضي.
سياسياً، ذكر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تعمل على التحرك بسرعة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مضيفاً، خلال مؤتمر صحافي الجمعة، أنّ "الحرب توقفت في غزة، وهناك بالفعل المزيد من العمل، ونعمل على إنهاء المرحلة الأولى والانتقال لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة".
