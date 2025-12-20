الحرب على غزة | 6 شهداء بقصف مدرسة وترقب لنتائج اجتماع ميامي

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
20 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 19:18 (توقيت القدس)
+ الخط -

قتل الجيش الإسرائيلي 6 فلسطينيين وأصاب 5 آخرين بعضهم بحالة خطيرة، مساء الجمعة، جراء قصف مدفعي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة خلال إقامة حفل زفاف، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر طبية لوكالة الأناضول، إن جثامين 6 شهداء بينهم امرأة، و5 مصابين (3 خطيرة و2 متوسطة) نُقلت إلى مستشفى المعمداني وسط غزة، عقب استهداف مدفعي إسرائيلي طاول مدرسة في حي التفاح شرقي مدينة غزة تستخدم مركزاً لإيواء النازحين.

وتقدمت دبابة إسرائيلية داخل الحي واقتربت من المدرسة، قبل أن تطلق قذائفها تجاهها، ما أوقع عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى. وأشار شهود عيان إلى أن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المكان لأكثر من ساعتين، ما أخّر عملية إجلاء الضحايا. وأضافوا أن الاستهداف تزامن مع وجود حفل زفاف داخل المدرسة، ما فاقم عدد الضحايا.

بدوره، قال الدفاع المدني في غزة إنه تمكن بعد التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من انتشال جثامين 5 فلسطينيين، معظمهم من الأطفال، من المدرسة المستهدفة. فيما نقلت الخدمات الطبية الفلسطينية الفلسطيني (رسمية) السادس.

وأكد الدفاع المدني أن استهداف المدارس ومراكز الإيواء التي تؤوي نازحين مدنيين "يُعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني". ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى "تحمّل مسؤولياتهم العاجلة في حماية المدنيين وضمان سلامة مراكز الإيواء والطواقم الإنسانية".

والمنطقة المستهدفة من ضمن المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ومنذ ذلك التاريخ، تواصل تل أبيب خروقها للاتفاق الذي أنهى حرب الإبادة الإسرائيلية في القطاع، وارتكبت نحو 738 خرقاً، وقتلت أكثر من 395 فلسطينياً، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الثلاثاء الماضي.

سياسياً، ذكر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تعمل على التحرك بسرعة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مضيفاً، خلال مؤتمر صحافي الجمعة، أنّ "الحرب توقفت في غزة، وهناك بالفعل المزيد من العمل، ونعمل على إنهاء المرحلة الأولى والانتقال لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة".

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

07:16 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
حصيلة الشهداء تتخطى الـ400 منذ إعلان وقف إطلاق النار

أوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار بلغ 401 شهيد و1108 إصابات، فيما انتُشلت 641 جثماناً. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، باستهداف مناطق مدنية وإطلاق الرصاص على الفلسطينيين.

تفاصيل أكثر عبر الرابط:

أثناء نقل شهداء قصف إسرائيلي بمدينة غزة، 6 ديسمبر 2025 (سعيد جرس/ الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

حصيلة الشهداء تتخطى الـ400 منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة

07:14 pm

الأناضول

avata
الأناضول
انتشال جثامين 94 شهيداّ دفنوا عشوائياً

أعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، السبت، انتشال جثامين 94 فلسطينياً دفنوا عشوائياً في أحد شوارع مدينة غزة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية، تمهيداً لنقلهم إلى مقابر رسمية. وخلال عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية، اضطر آلاف الفلسطينيين إلى دفن ذويهم في مقابر مؤقتة وجماعية، وفي ساحات المدارس والمستشفيات والشوارع، بسبب استحالة الوصول إلى المقابر الرسمية تحت القصف الإسرائيلي المكثف.

التفاصيل عبر الرابط:

الدفاع المدني يواصل انتشال جثامين الشهداء في غزة، 16 ديسمبر 2025 (Getty)
قضايا وناس
التحديثات الحية

انتشال جثامين 94 شهيداّ دفنوا عشوائياً خلال الحرب على غزة

05:49 pm

رويترز

avata
رويترز
رئيس المخابرات التركية يناقش مع الحية المرحلة الثانية

ذكرت مصادر أمنية تركية أن رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن التقى اليوم السبت مع رئيس حركة حماس في قطاع غزة وكبير مفاوضيها خليل الحية وناقشا الإجراءات اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن قالن التقى بوفد حماس في إسطنبول في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وأن الجانبين ناقشا الخطوات اللازمة لمنع انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار.

وأضافت، دون الخوض في التفاصيل، أنهما بحثا أيضا الإجراءات اللازمة لحل القضايا العالقة تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة.

05:32 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
جيش الاحتلال يقتل فلسطينيين بزعم عبورهما "الخط الأصفر"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تصفية فلسطينيين بزعم عبورهما "الخط الأصفر" وتشكيلهما "خطراً" على قواته شمالي غزة، فيما أطلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية نيرانها تجاه شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

04:32 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
الدفاع المدني ينقل جثامين شهداء من مقبرة عشوائية

أفاد الدفاع المدني في غزة بنقل طواقمه، بالتعاون مع الأهالي، جثامين 94 شهيداً تم دفنهم سابقاً خلال الحرب في مقبرة عشوائية في شارع الصحابة وسط مدينة غزة. وقال المكتب الإعلامي للدفاع المدني إنه جرى تسليم جثامين الشهداء إلى قسم الطب الشرعي في مجمع الشفاء الطبي بغزة، لعمل الإجراءات اللازمة تمهيداً لدفنهم في مقبرة الشهداء في دير البلح.

03:23 pm

الأناضول

avata
الأناضول
انهيار مبنيين قصفهما الاحتلال في مدينة غزة

انهار مبنيان متضرران من قصف إسرائيلي سابق في مدينة غزة شمالي القطاع، فجر السبت، بفعل تأثيرات المنخفض الجوي الأخير الذي كان مصحوباً بأمطار غزيرة. وأعلن الدفاع المدني بغزة تمكن طواقمه من إجلاء سكان برج "العودة 6" المكون من 7 طوابق في منطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، بعد حدوث تصدعات وانهيار في الطوابق الأربعة الأخيرة.

التفاصيل في هذا الرابط

انهيار مبنى سكني في حي الشيخ رضوان بغزة، 12 ديسمبر 2025 (الأناضول)
قضايا وناس
التحديثات الحية

انهيار مبنيين قصفهما الاحتلال في مدينة غزة

03:21 pm

الأناضول

avata
الأناضول
للعام الثالث... غزة تطفئ أضواء الميلاد بانتظار "جرس السلام"

رغم انتهاء حرب الإبادة الإسرائيلية، يحل عيد الميلاد بلا أضواء ولا مظاهر احتفال للعام الثالث، في قطاع غزة الذي ما زال يئن تحت آثار القتل والقصف والنزوح. فالكنائس التي كانت في مثل هذا الوقت من كل عام تتزين وتتجهز لاستقبال الأعياد، بات الحزن يخيّم عليها، جراء ما لحق بها خلال عامَي الحرب التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وانتهت باتفاق لوقف إطلاق نار في 10 أكتوبر الماضي.

التفاصيل في هذا الرابط

البطريرك اللاتيني للقدس يزور مدينة غزة، 19 ديسمبر 2025 (الأناضول)
قضايا وناس
التحديثات الحية

للعام الثالث... غزة تطفئ أضواء الميلاد بانتظار "جرس السلام"

03:20 pm

قنا

avata
قنا
العطية: ما يتعرض له مدنيو غزة انتهاك للقانون الدولي الإنساني

أكدت رئيسة اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، وعضو الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، مريم بنت عبد الله العطية، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية يشهد تدهوراً غير مسبوق نتيجة الحصار الشامل والانقطاع الحاد في الغذاء والدواء، وانهيار منظومات الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن ما يتعرض له المدنيون يرقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها ممارسات العقاب الجماعي والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية الحيوية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ثلاثة اجتماعات متخصصة ضمن أعمال الدورة العادية السادسة والعشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، والتي انعقدت في مدينة جدة السعودية. وأكدت العطية أن هذه الاجتماعات شكّلت منصة مهمة لتوحيد الرؤى داخل منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز المقاربات القائمة على القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يسهم في حماية المدنيين، ودعم الفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز المساءلة الدولية.

وشددت على أن دعم التحقيقات الدولية والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وهيئات الأمم المتحدة المعنية، يشكل ركيزة أساسية لمعالجة الإفلات من العقاب، موضحة أن توثيق الانتهاكات وفق المعايير الدولية، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني، والعمل الجماعي داخل منظمة التعاون الإسلامي، كلها عناصر ضرورية لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الجسيمة من العدالة.

02:38 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
آليات الاحتلال تتوغل شرقي مخيم المغازي

توغلت آليات الاحتلال جنوب شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، تزامناً مع إطلاق نار كثيف.

01:18 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
13 شهيداً في قطاع غزة خلال 48 ساعة

أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 13 شهيداً، منهم 6 شهداء جدد و7 جرى انتشال جثامينهم، و20 إصابة، إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية. وأضافت أنه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء 401، والإصابات 108، والجثامين التي جرى انتشالها 641.

وارتفعت بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70925 شهيداً و171185 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

12:22 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
واشنطن
خطة أميركية لتحويل غزة إلى "مدينة تكنولوجية"

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، الجمعة، إن فريقاً من الإدارة الأميركية بقيادة جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وضع مسودة مقترح لتحويل قطاع غزة المدمر إلى مدينة عصرية مزدهرة. ووفقاً لما نقلته الصحيفة الأميركية، تتضمن الخطة التي حملت اسم "مشروع شروق الشمس"، والمكونة من 32 صفحة من شرائح "باوربوينت"، صوراً لناطحات سحاب ساحلية إلى جانب رسوم بيانية وجداول تكاليف، وتحدد خطوات لنقل سكان غزة من الخيام إلى "الشقق الفاخرة"، و"من الفقر إلى الرخاء". ووُصِف العرض التقديمي بأنه "حساس ولكنه غير مصنف"، ولم يتطرق إلى تفاصيل الدول أو الشركات التي ستموّل إعادة إعمار غزة. كما لم يحدد بدقة أماكن إقامة مليوني فلسطيني نازح خلال فترة إعادة الإعمار.

التفاصيل في هذا الرابط
رصد
التحديثات الحية

خطة أميركية لتحويل غزة إلى "مدينة تكنولوجية بناطحات سحاب".. واقعية؟

12:18 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
لجان المقاومة: للتدخل الفوري لوقف خروقات الاحتلال

قالت لجان المقاومة في فلسطين، إن "العدو الصهيوني المجرم، وبتشجيع ودعم أميركي، يرتكب جريمة حرب جديدة في قصفه وعدوانه على مركز إيواء يضم مئات النازحين في حي التفاح بمدينة غزة، مما أدى إلى ارتقاء شهداء وعشرات المصابين"، لافتة إلى أن الاستهداف الإجرامي المباشر للمدنيين الأبرياء في مركز التدريب في مدينة غزة، الذي يُنفذ تحت ذرائع واهية ومكشوفة، يُشّكل خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار، ودليلاً دامغاً على نوايا العدو الصهيوني والمجرم نتنياهو وحكومته الإجرامية.

وطالبت الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، بالتدخل الفوري لوقف خروقات العدو الصهيوني المستمرة، ووضع حدّ لهذا العدوان المتواصل بحق أبناء شعبنا.

09:59 am

قنا

avata
قنا
"أطباء بلا حدود" : أطفال غزة يموتون من البرد القارس

حذرت منظمة أطباء بلا حدود، من أن أطفال قطاع غزة يواجهون خطر الموت نتيجة البرد القارس، داعية الكيان الإسرائيلي إلى السماح بتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية لتمكين الفلسطينيين من مجابهة تداعيات المنخفضات الجوية.

التفاصيل في هذا الرابط

فلسطيني يحمل طفلا ضحية البرد، في 20 ديسمبر 2025 (الأناضول)
قضايا وناس
التحديثات الحية

"أطباء بلا حدود" : أطفال غزة يموتون من البرد القارس

07:52 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
قصف مدفعي ونيران مروحيات إسرائيلية شرقي مدينة غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذ قصفًا مدفعيًا متزامنًا مع إطلاق نار كثيف من مروحيات عسكرية، استهدف مناطق شرقي مدينة غزة.

07:27 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
الدفاع المدني: إخلاء سكان برج العودة بعد تصدعات خطيرة

أعلنت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة نجاحها في إخلاء سكان برج العودة 6 المكوّن من 7 طوابق، والواقع شرقي مستشفى القدس في منطقة تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، وذلك عقب رصد تصدعات وانهيارات جزئية في المبنى. وأوضح الدفاع المدني أن التصدعات والانهيارات وقعت في الطوابق الأربعة العلوية من البرج، ما استدعى إخلاء السكان فوراً في إجراء احترازي، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات في صفوف المواطنين.

7:00 AM
انهيار مبنى في تل الهوا نتيجة المنخفض وتضرره سابقاً من القصف

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بانهيار مبنى قرب مستشفى القدس في تل الهوا غربي غزة، نتيجة المنخفض الجوي وتضرّره سابقًا من القصف.

 

2:40 AM
حماس: استهداف مدرسة التفاح جريمة وحشية

قالت حركة حماس إن القصف المدفعي الذي نفّذه جيشُ الاحتلال على مدرسةٍ تؤوي نازحين في حيّ التفاح شرقي مدينة غزة "جريمةٌ وحشية تُرتكب بحقّ المدنيين الأبرياء، وخرقٌ فاضحٌ ومتجدّد لاتفاق وقف إطلاق النار". وأكدت حماس في بيان أن "الاحتلال لا يكتفي باستهداف المدنيين، بل يُمعن في تعميق الكارثة الإنسانية عبر منع سيارات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول إلى أماكن الاستهداف لإسعاف المصابين، وعرقلة عمليات الإنقاذ، في سلوكٍ إجرامي يرقى إلى جريمةٍ مركّبة ويشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني".

وجددت الحركة مطالبها للوسطاء الضامنين للاتفاق وللإدارة الأميركية "بالاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه هذه الانتهاكات، والتدخل الفوري للجم محاولات حكومة مجرم الحرب (رئيس الحكومة بنيامين) نتنياهو لفرض معادلاتٍ تتناقض مع مضمون الاتفاق، وتنقلب عليه بوضوح".

 

 

01:32 am

الأناضول

avata
الأناضول
6 شهداء باستهداف مدرسة في حي التفاح

قتل الجيش الإسرائيلي 6 فلسطينيين وأصاب 5 آخرين بعضهم بحالة خطيرة، مساء الجمعة، من جراء قصف مدفعي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة خلال إقامة حفل زفاف، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت مصادر طبية لوكالة الأناضول إن جثامين 6 شهداء، بينهم امرأة، و5 مصابين (3 خطيرة و2 متوسطة) نُقلت إلى مستشفى المعمداني وسط غزة، عقب استهداف مدفعي إسرائيلي طاول مدرسة في حي التفاح شرقي مدينة غزة تستخدم مركزاً لإيواء النازحين.

1:08 AM
أبرز تطورات أمس الجمعة

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين جنوبي خانيونس

"أطباء بلا حدود": معدلات مرتفعة بالتهابات الجهاز التنفسي

4 شهداء في غارات على شرق خانيونس

الصحة العالمية: أكثر من ألف مريض توفوا وهم ينتظرون إجلاءهم

مرصد عالمي للجوع: لم تعد هناك مجاعة في غزة

نسف منازل في رفح

سفير واشنطن بإسرائيل: انهيار اتفاق غزة مستبعد

روبيو: نعمل للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

دلالات
المساهمون
قنا
رويترز
الأناضول
العربي الجديد
العربي الجديد
المزيد في سياسة
دا سيلفا في قمة رؤساء دول ميركوسور بالبرازيل، 20 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

رئيس البرازيل يحذر من أي تدخل أميركي في فنزويلا: سيكون كارثياً

أثناء نقل شهداء قصف إسرائيلي بمدينة غزة، 6 ديسمبر 2025 (سعيد جرس/ الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

حصيلة الشهداء تتخطى الـ400 منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة

رجال أمن في محيط المحكمة الدستورية بالقاهرة، 15 يناير 2013 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

حقوقيون يدينون إحالة نساء وأطفال إلى المحاكمة في مصر