الحرب على غزة | 6 شهداء باستهداف مدرسة أثناء حفل زفاف

التحديثات الحية
20 ديسمبر 2025
قتل الجيش الإسرائيلي 6 فلسطينيين وأصاب 5 آخرين بعضهم بحالة خطيرة، مساء الجمعة، جراء قصف مدفعي استهدف مدرسة تأوي نازحين بمدينة غزة خلال إقامة حفل زفاف، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر طبية لوكالة الأناضول، إن جثامين 6 شهداء بينهم امرأة، و5 مصابين (3 خطيرة و2 متوسطة) نُقلت إلى مستشفى المعمداني وسط غزة، عقب استهداف مدفعي إسرائيلي طال مدرسة في حي التفاح شرقي مدينة غزة تستخدم مركزا لإيواء النازحين.

وتقدمت دبابة إسرائيلية داخل الحي واقتربت من المدرسة، قبل أن تطلق قذائفها تجاهها ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى. وأشار شهود عيان إلى أن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المكان لأكثر من ساعتين، مما أخّر عملية إجلاء الضحايا. وأضافوا أن الاستهداف تزامن مع وجود حفل زفاف داخل المدرسة، ما فاقم عدد الضحايا.

بدوره، قال الدفاع المدني في غزة إنه تمكن بعد التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). من انتشال جثامين 5 فلسطينيين، معظمهم من الأطفال، من المدرسة المستهدفة. فيما نقلت الخدمات الطبية الفلسطينية الفلسطيني (رسمية) السادس.

وأكد الدفاع المدني أن استهداف المدارس ومراكز الإيواء التي تؤوي نازحين مدنيين "يُعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني". ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى "تحمّل مسؤولياتهم العاجلة في حماية المدنيين وضمان سلامة مراكز الإيواء والطواقم الإنسانية".

والمنطقة المستهدفة هي من ضمن المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ومنذ ذلك التاريخ، تواصل تل أبيب خروقاتها للاتفاق الذي أنهى حرب الإبادة الإسرائيلية في القطاع، وارتكبت نحو 738 خرقا، وقتلت أكثر من 395 فلسطينيا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الثلاثاء الماضي.

سياسياً، ذكر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تعمل على التحرك بسرعة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مضيفاً، خلال مؤتمر صحافي الجمعة، أنّ "الحرب توقفت في غزة، وهناك بالفعل المزيد من العمل، ونعمل على إنهاء المرحلة الأولى والانتقال لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة".

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

2:40 AM
حماس: استهداف مدرسة التفاح جريمة وحشية

قالت حركة حماس، إن القصفَ المدفعي الذي نفّذه جيشُ الاحتلال على مدرسةٍ تؤوي نازحين في حيّ التفاح شرقَ مدينة غزة "جريمةٌ وحشية تُرتكب بحقّ المدنيين الأبرياء، وخرقٌ فاضحٌ ومتجدّد لاتفاق وقف إطلاق النار". وأكدت حماس في بيان أن "الاحتلال لا يكتفي باستهداف المدنيين، بل يُمعن في تعميق الكارثة الإنسانية عبر منع سيارات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول إلى أماكن الاستهداف لإسعاف المصابين، وعرقلة عمليات الإنقاذ، في سلوكٍ إجرامي يرقى إلى جريمةٍ مركّبة ويشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني".

وجددت الحركة مطالبها للوسطاء الضامنين للاتفاق وللإدارة الأميركية "بالاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه هذه الانتهاكات، والتدخل الفوري للجم محاولات حكومة مجرم الحرب (رئيس الحكومة بنيامين) نتنياهو فرضَ معادلاتٍ تتناقض مع مضمون الاتفاق، وتنقلب عليه بوضوح".

 

 

01:32 am

الأناضول

6 شهداء باستهداف مدرسة في حي التفاح

1:08 AM
أبرز تطورات أمس الجمعة

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين جنوبي خانيونس

"أطباء بلا حدود": معدلات مرتفعة بالتهابات الجهاز التنفسي

4 شهداء في غارات على شرق خانيونس

الصحة العالمية: أكثر من ألف مريض توفوا وهم ينتظرون إجلاءهم

مرصد عالمي للجوع: لم تعد هناك مجاعة في غزة

نسف منازل في رفح

سفير واشنطن بإسرائيل: انهيار اتفاق غزة مستبعد

روبيو: نعمل للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

