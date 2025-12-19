الحرب على غزة | 4 شهداء بخانيونس واجتماع للوسطاء في ميامي

19 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 14:50 (توقيت القدس)
بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن، وفي ظل الأزمة الإنسانية من جراء مواجهة النازحين المشردين في مئات آلاف الخيام ظروفاً جوية صعبة وموجة برد شديد، بالإضافة إلى سقوط شهداء وإصابات من جراء مخلفات الحرب، يرتقب أن يعقد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، اجتماعاً في ميامي مع الوسطاء من قطر ومصر وتركيا.

وكشفت تقارير إعلامية أمس الخميس أن ويتكوف يستعد لعقد اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والمصري بدر عبد العاطي، لمناقشة المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة. ويأتي اللقاء الذي سيكون الأرفع مستوى بين الوسطاء والولايات المتحدة الأميركية منذ توقيع اتفاق غزة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط تواصل الغموض حول شكل القوة الدولية المقرر نشرها في القطاع وأدوارها.

ومنذ بدء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، تخرقه الأخيرة يومياً، ما خلّف مئات الشهداء. وتماطل إسرائيل في الدخول بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، متذرعة بجثة لأسير إسرائيلي متبقية داخل القطاع، وذلك على الرغم من مواصلة المقاومة عمليات البحث عنها في ظل الصعوبات التي خلقها الدمار الشامل الذي حلّ بالبنية المدنية، وتغير معالم معظم المناطق والأحياء والمدن من جراء حرب الإبادة.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

02:41 pm

سفير واشنطن بإسرائيل: انهيار اتفاق غزة مستبعد

استبعد السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الجمعة، انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما وصف هجمات المستوطنين الوحشية ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة بأنها "إرهاب".

وقال هاكابي في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (يمينية وسط): "لا أرى أي احتمال لانهيار وقف إطلاق النار، بل على العكس، أعتقد أن صموده لأكثر من شهرين أمر لافت للنظر". ومتحدثا عن التزام "حماس"، أضاف: "عاد جميع الرهائن (الأسرى الإسرائيليين من غزة) باستثناء واحد، ويجري العمل على وضع إطار عمل لتحقيق الاستقرار في غزة".

واعتبر السفير الأمريكي ذلك "مهمة ضخمة حقاً"، مؤكدا بالقول: "أعتقد أن معظم الناس يجب أن يُدهشوا من نجاحها بهذا الشكل". وأضاف: "أعتقد أننا جميعًا نرغب بشدة في ضمان عودة الرهينة الأخير إلى الوطن، ولكن هناك أيضًا تقدم لا يتوقف، لأن حماس تواجه صعوبةً في إعادة جثمان الرهينة الأخير".

02:36 pm

غزة
نسف منازل في رفح

نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف للمنازل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

02:26 pm

مرصد عالمي للجوع: لم تعد هناك مجاعة في غزة

ذكرت مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي اليوم الجمعة أنه لم يعد هناك مجاعة في قطاع غزة بعد تحسن وصول الإمدادات الغذائية الإنسانية والتجارية بعد تنفيذ وقف إطلاق النار الهش في 10 أكتوبر/تشرين الأول. ويأتي التقييم الأحدث الصادر عن التصنيف، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، بعد أربعة أشهر من إعلان المرصد أن 514 ألف شخص، أي ما يقرب من ربع السكان في غزة، يعانون من المجاعة. وحذر اليوم الجمعة من أن الوضع في القطاع لا يزال حرجا.

وقال التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في التقرير "في أسوأ السيناريوهات، والتي تشمل تجدد الأعمال القتالية وتوقف التدفقات الإنسانية والتجارية، فإن قطاع غزة بأكمله معرض لخطر المجاعة حتى منتصف إبريل 2026. وهذا يؤكد الأزمة الإنسانية الحادة والمستمرة".

12:36 pm

الصحة العالمية: أكثر من ألف مريض توفوا وهم ينتظرون إجلاءهم

توفي أكثر من ألف مريض وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة منذ يوليو/تموز 2024، بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على "إكس" إن "1092 مريضا توفوا وهم ينتظرون الإجلاء الطبي بين يوليو 2024 ونوفمبر 2025"، مرجّحا بأن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك.

11:52 am

4 شهداء في غارات على شرق خانيونس

استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم امرأة، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على بلدة بني سهيلا، شرق خانيونس، جنوبي قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

11:23 am

غزة
"أطباء بلا حدود": معدلات مرتفعة بالتهابات الجهاز التنفسي

قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن فرقها بغزة سجلت معدلات مرتفعة بالتهابات الجهاز التنفسي وتتوقع أن تزداد الحالات طوال الشتاء، داعية السلطات الإسرائيلية إلى السماح فوراً بتكثيف إدخال المساعدات على نطاق واسع.

10:48 am

غزة
قصف مدفعي على شرق مخيم المغازي

قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق تقع شرق مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

09:08 am

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين جنوبي خانيونس

أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار باتجاه مراكب الصيادين في بحر جنوب مدينة خانيونس.

08:09 am

غارة ثانية على بني سهيلا شرقي خانيونس

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة ثانية منذ فجر اليوم على شرق خانيونس.

07:21 am

غارة جوية على شرق خانيونس

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم غارة على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

03:55 am

آليات إسرائيلية تطلق النار شمال رفح

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن آليات إسرائيلية أطلقت النار شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

11:54 pm

نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً لبحث تطورات المرحلة الثانية

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، اجتماعاً أمنياً مصغراً لبحث تطورات المرحلة الثانية في قطاع غزة، والسيناريوهات المحتملة في ضوء التحركات السياسية الإقليمية والدولية المرتبطة بالملف.

ووفق ما أفادت به قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، فإنّ نتنياهو عقد اجتماعاً للمجلس الوزاري الأمني (الكابينت)، حيث بحث خلاله تطورات المرحلة الثانية في غزة، والسيناريوهات السياسية الإقليمية والدولية المرتبطة به.

وبحسب القناة الرسمية، يأتي الاجتماع قبيل اللقاء المرتقب بين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب (في 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري بولاية فلوريدا) في إطار محاولات لتقليص الفجوات بين الأطراف المختلفة، بما في ذلك اتصالات تجرى مع قطر حول مستقبل الترتيبات في غزة.

ونقلت قناة "كان" الرسمية عن مصادر مطلعة لم تسمها قولها إنّ الاجتماع ناقش احتمالات تغير الموقف الأميركي، بما في ذلك سيناريو انسحاب واشنطن من الانخراط المباشر في ملف غزة أو دعم حلول لا تحظى بقبول حكومة نتنياهو، إضافة إلى تداعيات ذلك على الوضعين الأمني والسياسي في المنطقة.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي وصفته بـ"الرفيع" قوله إن فرص تخلي ترامب عن مسار التهدئة في غزة تبقى محدودة.

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية معنية بالحفاظ على حالة الهدوء القائمة في القطاع، إلا أنه أكد أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل بحثت أيضاً خيارات بديلة، بحسب القناة العبرية.

وأضافت المصادر أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في تنفيذ مناورة عسكرية جديدة داخل قطاع غزة، بزعم تفكيك حركة حماس بشكل كامل، في حال طرأ تغيير جذري على الموقف الأميركي أو فشلت المساعي السياسية القائمة.

11:48 pm

أبرز تطورات أمس الخميس
  • جيش الاحتلال: إعادة إسرائيليين بعد دخولهم إلى غزة
  • استشهاد طفل إثر انفجار جسم من مخلفات الاحتلال في مخيم النصيرات
  • نتنياهو يرأس فريقاً لتحديد صلاحيات لجنة التحقيق في 7 أكتوبر
  • شهيد بنيران الاحتلال شرقي خانيونس
  • "حماس": حكومة نتنياهو تعمل بشكل منهجي على تعميق معاناة شعبنا
  • شهيد و13 جريحاً في غزة خلال 24 ساعة
  • الأمم المتحدة: العراقيل الإسرائيلية تضع جهود الإغاثة في خطر
  • قطر: اجتماع للوسطاء الجمعة لبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية
