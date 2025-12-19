الحرب على غزة | 4 شهداء بخانيونس واجتماع للوسطاء في ميامي

استبعد السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الجمعة، انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما وصف هجمات المستوطنين الوحشية ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة بأنها "إرهاب".
وقال هاكابي في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (يمينية وسط): "لا أرى أي احتمال لانهيار وقف إطلاق النار، بل على العكس، أعتقد أن صموده لأكثر من شهرين أمر لافت للنظر". ومتحدثا عن التزام "حماس"، أضاف: "عاد جميع الرهائن (الأسرى الإسرائيليين من غزة) باستثناء واحد، ويجري العمل على وضع إطار عمل لتحقيق الاستقرار في غزة".
واعتبر السفير الأمريكي ذلك "مهمة ضخمة حقاً"، مؤكدا بالقول: "أعتقد أن معظم الناس يجب أن يُدهشوا من نجاحها بهذا الشكل". وأضاف: "أعتقد أننا جميعًا نرغب بشدة في ضمان عودة الرهينة الأخير إلى الوطن، ولكن هناك أيضًا تقدم لا يتوقف، لأن حماس تواجه صعوبةً في إعادة جثمان الرهينة الأخير".