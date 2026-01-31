الحرب على غزة | 31 شهيداً منهم 24 في الشمال من جراء تصعيد إسرائيلي

ارتفع عدد الشهداء من جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 31 من بينهم 24 شهيداً من المحافظات الشمالية.
صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، حيث استشهد 31 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، اليوم السبت، في سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت منازل في مناطق متفرقة من القطاع، فضلاً عن مركز شرطة الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة. يأتي هذا غداة إعلان سلطات الاحتلال، أمس الجمعة، إعادة فتح معبر رفح جنوبي القطاع يوم غد الأحد في كلا الاتجاهين، بعد إغلاقه شبه الكامل منذ مايو/ أيار 2024. وأفادت صحيفة هآرتس بأنه، في هذه المرحلة، وبناءً على الطلب المصري، ستُتاح المغادرة عبر معبر رفح فقط للمرضى والجرحى مع الجهات المرافقة لهم. ووفق البيان الإسرائيلي، يأتي فتح المعبر بين قطاع غزة ومصر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وبناءً على توجيهات المستوى السياسي الإسرائيلي.
من جهته، أعلن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة علي شعث، بدء عمل معبر رفح البري بين مصر وغزة ابتداءً من يوم الاثنين المقبل. وأفاد شعث، في منشور على حسابه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه يعلن رسمياً فتح معبر رفح البري بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة بين الأطراف ذات العلاقة بتشغيله في الاتجاهين ابتداءً من يوم الاثنين، موضحاً أن يوم الأحد الموافق للأول من فبراير/ شباط المقبل سيكون يوماً تجريبياً لآليات العمل في المعبر.
وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ نفذت غارات جوية وقصفاً مدفعياً وعمليات إطلاق نار من الآليات والطيران المسيّر، بالتزامن مع عمليات نسف لمنازل المواطنين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، ليضافوا إلى مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين والنازحين جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وعلى الصعيد الإنساني، أكّدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، أمس الجمعة، ضرورةَ أن تكثف دول العالم جهودها للتخفيف من معاناة أهالي غزة، والبناء على الزخم الذي حققته المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار. وقالت رئيسة اللجنة، في بيان، إنّ "العديد من أهالي غزة ما زالوا يعيشون بين الأنقاض من دون خدمات أساسية، ويواجهون مصاعب من أجل التدفئة في ظروف الشتاء القاسية".
وفي السياق ذاته، قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، أمس الجمعة، إنها لن تقدم قوائم الموظفين التي تطلبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحفاظ على إمكانية الدخول إلى قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أنّها لم تتمكن من الحصول على ضمانات لسلامة فريقها. وأضافت المنظمة أنها كانت مستعدة لمشاركة قائمة جزئية بالموظفين الفلسطينيين والأجانب الذين وافقوا على الكشف عن تلك المعلومات، شرط أن تُستخدم لأغراض إدارية فقط وألّا تُعرّض فريقها للخطر، مؤكّدة رغبتها في الاحتفاظ بالسيطرة على إدارة الإمدادات الطبية الإنسانية.
ارتفع عدد الشهداء من جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 31 من بينهم 24 شهيداً من المحافظات الشمالية.
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلسلة الغارات التي استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم، جاءت بزعم خرق اتفاق وقف إطلاق النار والمتمثل بخروج ثمانية مسلحين من نفق في رفح. وادعى جيش الاحتلال استهداف 4 من قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي وعناصرهما في هذه الغارات، إضافة إلى ما وصفه بـ"مستودع أسلحة وموقع إنتاج أسلحة وموقعين لإطلاق الصواريخ".
ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 29.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال قيادي في كتيبة "شرق رفح" في كتائب القسام، بعد خروجه مع 7 آخرين من نفق بالمنطقة جنوبي قطاع غزة. وقال الجيش، في بيان الجمعة، إنه جرى اعتقال قائد مركزي في كتيبة "شرق رفح"، زاعماً أن الاعتقال جرى أثناء محاولة القيادي الخروج من بنية تحتية تحت الأرض (نفق).
وادعى الجيش أن ثمانية مسلحين خرجوا من نفق "شرق رفح" مساء الجمعة، مشيراً إلى قتل ثلاثة منهم على الفور. وزعم أن المعتقل "هو قائد مركزي في كتيبة شرق رفح ضمن تنظيم حماس".
استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي النصر غربي مدينة غزة.
عاجل | مراسل التلفزيون العربي: طائرات الاحتلال تستهدف منزلا قرب برج الداعور بحي النصر غربي مدينة غزة pic.twitter.com/y6zvrbVQXx— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 31, 2026
قالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن مؤسسات دولية في غزة طلبت من موظفيها الابتعاد عن عدد من الأماكن لاحتمال قصفها من الاحتلال.
استشهد 7 فلسطينيين على الأقل، وفقد آخرون، في قصف الاحتلال مركز شرطة الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.
اللحظات الأولى عقب استهداف طيران الاحتلال مركز شرطة الشيخ رضوان غرب مدينة غزة pic.twitter.com/w090MgJuhq— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 31, 2026
أمر جيش الاحتلال بإخلاء مبنى محكمة في دير البلح وسط قطاع غزة، تمهيداً لقصفه، وفق ما أفاد به مراسل "العربي الجديد".
قال مراسل "العربي الجديد" إن جيش الاحتلال قصف مركزاً للشرطة في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.
قالت حركة حماس في بيان، إنَّ القصفَ المتواصلَ الذي يشنّه الاحتلال على قطاع غزة، وارتكابه مجزرةً جديدةً باستهداف طائراته الحربية خيمةً تؤوي عائلةً نازحةً مكوّنةً من سبعة أفراد في خانيونس، ما أسفر عن استشهادهم، وارتفاع أعداد الشهداء في مختلف مناطق قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة إلى 12 شهيدًا، بينهم 6 أطفال؛ يمثّل جريمةً وحشيةً وخرقًا متجدّدًا وفاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت أن استمرار حكومة الاحتلال في حرب الإبادة على القطاع، رغم مرور قرابة أربعة أشهر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، يكشف تلاعُبها بالاتفاق وعدم اكتراثها به، واستهتارها بجهود الوسطاء والدول الضامنة.
وجددت دعوتها الدولَ الضامنةَ للاتفاق والإدارةَ الأميركيةَ إلى التحرّك الفوري لوقف سياسة الاحتلال الرامية إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار، وإلزامه بوقف الحرب والمجازر ضد المدنيين، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من دون مراوغة أو تسويف.
أعلن الدفاع المدني في غزة، السيطرة على حريق اندلع في خيام النازحين بمخيم غيث في مواصي خانيونس.
أفادت وزارة الصحة في غزة، بوصول 17 شهيداً و49 مصاباً إلى مشافي القطاع خلال الـ 48 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 71,769 شهيداً و171,483 مصاباً.
قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قصفاً إسرائيلياً استهدف مبنى إدارة مخيم غيث في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.
أفاد مراسل "العربي الجديد" بوقوع 12 شهيداً في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم. ونقلت "الأناضول" عن مصادر طبية استشهاد 5 فلسطينيين هم امرأتان و3 أطفال وإصابة عدد آخر من جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حيّ الرمال غربي مدينة غزة.
كذلك استشهد 7 فلسطينيين، وهم رجل و3 من أبنائه و3 من أحفاده الأطفال، إثر قصف طائرة إسرائيلية خيمة نازحين بمنطقة أصداء شمال غربي مدينة خانيونس، بحسب مسعفين في مستشفى ناصر.
تعرضت المناطق الشرقية من مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، لقصف مدفعي إسرائيلي، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.
استشهد 3 مواطنين وأُصيب 6 آخرون، بينهم إصابة وُصفت بالحرجة، جراء قصف استهدف خيمة تعود لعائلة أبو حدايد في منطقة أصداء شمال غربي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر السبت، بأن الطيران الحربي شنّ غارة استهدفت بصاروخين المناطق داخل "الخط الأصفر" شرقي مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة.
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر السبت، بأن الطائرات المروحية شنّت غارة استهدفت هدفًا في محيط شارع الجلاء بمدينة غزة.
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن غارة إسرائيلية جديدة استهدفت المناطق الشرقية لمخيم البريج، وسط قطاع غزة، فجر اليوم السبت.
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتقاء 4 شهداء، بينهم طفلتان وامرأة، وإصابة آخرين، جراء قصف استهدف شقة سكنية قرب مفترق العباس، غربي مدينة غزة.
قال الناطق باسم بلدية مدينة غزة، حسني مهنا، إن العجز في مصادر المياه يفوق 90%، نتيجة تدمير الاحتلال للخط الرئيسي المغذي للمدينة، وذلك وفق ما نشرته وسائل إعلام فلسطينية. وأضاف مهنا أن المدينة تعيش أزمة عطش حقيقية، مشيرًا إلى أن المياه لا تصل بشكل كامل إلى أكثر من 85% من مساحة غزة، ما ينذر بتدهور خطير في الأوضاع الإنسانية.
واصل المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي، المدرب الإسباني بيب غوارديولا (55 عاماً)، مواقفه الإنسانية الواضحة تجاه ما يجري في فلسطين، مجدداً دعوته إلى حماية الأطفال الفلسطينيين، في ظل الحرب المستمرة، وما تخلّفه من دمار واسع وخسائر بشرية كبيرة، في سلسلة تصريحات ومبادرات علنية عبّر خلالها عن قلقه العميق من الصمت الدولي.
التفاصيل عبر الرابط:
قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إنّ العائلات الفلسطينية في قطاع غزة ما تزال تواجه ظروفاً شتوية قاسية، وأن 11 طفلاً لقوا حتفهم تجمّداً من شدة البرد منذ بداية فصل الشتاء. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في نيويورك.
وأشار "حق"، إلى أنّ موظفي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أفادوا بأنّ العائلات في غزة تواصل صراعها مع الظروف الشتوية القاسية. وذكر أن طفلاً آخر في غزة توفي، الأسبوع الجاري، نتيجة البرد، ليرتفع بذلك عدد الأطفال الذين قضوا تجمّداً منذ بداية الشتاء إلى 11 طفلاً.
وأوضح المتحدث الأممي أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قامت الأمم المتحدة وشركاؤها بتوزيع عشرات الآلاف من الخيام وتوفير مأوى لأكثر من نصف مليون شخص، غير أنّ هذه الخيام توفّر حماية محدودة، ولا سيّما خلال فصل الشتاء. وبيّن أن الأمم المتحدة تواصل الدعوة إلى إيجاد حلول إيواء أكثر متانة للحد من اعتماد الناس على الخيام في القطاع، وأكّد ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية والمواد التجارية دون قيود، بل وتوسيعها أيضاً.
استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، بقصف مدفعي المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وذلك وفق ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.
بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، الجمعة، مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، التطورات الإقليمية، بما يشمل الأوضاع بقطاع غزة والسودان، ودعم أهداف "مجلس السلام". جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، التي أفادت بأن المباحثات تناولت تطورات الوضع الإنساني بغزة، وأهمية دعم أهداف "مجلس السلام"، وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع تأكيد تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين والتخفيف من معاناتهم.
شدّدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، الجمعة، على ضرورة أن تكثّف دول العالم جهودها للتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة المنكوب، والبناء على الزخم الذي حقّقته المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الذي كان قد دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك بعد أكثر من عامَين من الحرب الإسرائيلية المدمّرة.
التفاصيل عبر الرابط:
نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن يكون قد اعتمد حصيلة وزارة الصحة في غزة بشأن استشهاد أكثر من 71 ألف شخص منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، وذلك تعقيباً على نشر صحيفة "هآرتس" تقريراً أفاد بأن جيش الاحتلال وافق على الأرقام التقديرية لوزارة الصحة في غزة". وكتب المتحدث العسكري ناداف شوشاني عبر منصة "إكس"، إنّ "الجيش الإسرائيلي يؤكد أنّ المعلومات المنشورة لا تعكس أرقامه الرسمية".
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتقاء شهداء وإصابة عدد من المواطنين، جراء قصف طيران الاحتلال خيمةً تعود لعائلة حدايد في منطقة مواصي خانيونس، جنوب قطاع غزة.