الحرب على غزة | 3 شهداء والصحة العالمية تحذر من نفاد مخزون الأدوية

تتواصل التطوّرات الميدانية في قطاع غزة في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي متواصل، على الرغم من انشغال دولة الاحتلال بالحرب الدائرة مع إيران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي. وتواصل طائرات الاحتلال الحربية والمسيّرات تنفيذ غارات وقصف مدفعي في مناطق متفرقة من القطاع، فيما تستمر عمليات النسف والتدمير المنهجي للمنازل والمباني القريبة من "الخط الأصفر" الذي يمثل خط الانسحاب الإسرائيلي داخل القطاع.
واليوم الجمعة، استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخر، بقصف وإطلاق نار استهدف مناطق بمدينة غزة وشمالي القطاع، في خرق جديد لوقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وخلال الأيام الماضية، شهدت مناطق عدة في غزة عمليات قصف وإطلاق نار مباشر أسفرت عن استشهاد وإصابة فلسطينيين، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال فرض واقع أمني وعسكري شديد القسوة على السكان. وتبرز منطقة جباليا شمالي القطاع بوصفها إحدى أكثر المناطق تعرضاً للاستهداف، مع تسجيل حوادث قتل ميداني متكرّرة بحق فلسطينيين تحت ذرائع أمنية يعلنها جيش الاحتلال.
وفي جنوب القطاع، تواصل قوات الاحتلال عمليات النسف الواسعة في مدينة خانيونس، لا سيّما في المناطق القريبة من مدينة رفح المدمرة، بالتزامن مع أعمال حفر خندق واسع على امتداد "الخط الأصفر". وفي الأثناء، تتواصل عمليات القصف وإطلاق النار في مناطق وسط القطاع، بما في ذلك شرقي مخيم البريج وشرق دير البلح، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء غزة.
في الأثناء، حذّرت منظمة الصحة العالمية من أنّ المستلزمات الطبية والأدوية في قطاع غزة تنفد، الأمر الذي ينذر بالخطر، مع العلم أنّ الاحتلال الإسرائيلي أعاد فتح معبر كرم أبو سالم الرئيسي في وقت سابق من هذا الأسبوع. يأتي ذلك وسط تدهور للمنظومة الصحية في القطاع بسبب حرب الإبادة التي استمرّت أكثر من عامَين، والتي أدّت إلى أزمات مركّبة. وذكرت مديرة منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط حنان بلخي، نقلاً عن بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المنكوب، إنّ مخزون مستلزمات مثل الشاش الطبي والحقن نفدت بالفعل.
