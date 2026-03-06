الحرب على غزة | 3 شهداء والصحة العالمية تحذر من نفاد مخزون الأدوية

أخبار
غزة

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
التحديثات الحية
06 مارس 2026   |  آخر تحديث: 23:54 (توقيت القدس)
+ الخط -

تتواصل التطوّرات الميدانية في قطاع غزة في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي متواصل، على الرغم من انشغال دولة الاحتلال بالحرب الدائرة مع إيران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي. وتواصل طائرات الاحتلال الحربية والمسيّرات تنفيذ غارات وقصف مدفعي في مناطق متفرقة من القطاع، فيما تستمر عمليات النسف والتدمير المنهجي للمنازل والمباني القريبة من "الخط الأصفر" الذي يمثل خط الانسحاب الإسرائيلي داخل القطاع.

واليوم الجمعة، استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخر، بقصف وإطلاق نار استهدف مناطق بمدينة غزة وشمالي القطاع، في خرق جديد لوقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وخلال الأيام الماضية، شهدت مناطق عدة في غزة عمليات قصف وإطلاق نار مباشر أسفرت عن استشهاد وإصابة فلسطينيين، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال فرض واقع أمني وعسكري شديد القسوة على السكان. وتبرز منطقة جباليا شمالي القطاع بوصفها إحدى أكثر المناطق تعرضاً للاستهداف، مع تسجيل حوادث قتل ميداني متكرّرة بحق فلسطينيين تحت ذرائع أمنية يعلنها جيش الاحتلال.

وفي جنوب القطاع، تواصل قوات الاحتلال عمليات النسف الواسعة في مدينة خانيونس، لا سيّما في المناطق القريبة من مدينة رفح المدمرة، بالتزامن مع أعمال حفر خندق واسع على امتداد "الخط الأصفر". وفي الأثناء، تتواصل عمليات القصف وإطلاق النار في مناطق وسط القطاع، بما في ذلك شرقي مخيم البريج وشرق دير البلح، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء غزة.

في الأثناء، حذّرت منظمة الصحة العالمية من أنّ المستلزمات الطبية والأدوية في قطاع غزة تنفد، الأمر الذي ينذر بالخطر، مع العلم أنّ الاحتلال الإسرائيلي أعاد فتح معبر كرم أبو سالم الرئيسي في وقت سابق من هذا الأسبوع. يأتي ذلك وسط تدهور للمنظومة الصحية في القطاع بسبب حرب الإبادة التي استمرّت أكثر من عامَين، والتي أدّت إلى أزمات مركّبة. وذكرت مديرة منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط حنان بلخي، نقلاً عن بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المنكوب، إنّ مخزون مستلزمات مثل الشاش الطبي والحقن نفدت بالفعل.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولاً بأول...

11:24 pm

بسمة بركات

avata
بسمة بركات
تونس
وقفة في تونس بعد منع نشاط "أسطول الصمود" للمرة الثانية

 

نظمت هيئة أسطول الصمود التونسية وقفة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، بعد منع نشاطها للمرة الثانية على التوالي، مؤكدة أنها أُبلغت قبل ساعة من انطلاق الفعالية برفض السلطات السماح بتنظيم التظاهرات المقررة الليلة. وأكدت الهيئة أن هذا المنع لن يدفعها إلى التراجع عن المشاركة في أسطول الصمود العالمي المقرر انطلاقه في 12 إبريل/نيسان، معبرة عن رفضها لهذا القرار الذي قد يعكس تغيراً في الموقف التونسي.

11:21 pm

رويترز

avata
رويترز
العربي الجديد
منظمة الصحة العالمية تحذّر: مخزون الأدوية في غزة منخفض جداً

حذّرت منظمة الصحة العالمية من أنّ المستلزمات الطبية والأدوية في قطاع غزة تنفد، الأمر الذي ينذر بالخطر، مع العلم أنّ الاحتلال الإسرائيلي أعاد فتح معبر كرم أبو سالم الرئيسي في وقت سابق من هذا الأسبوع. يأتي ذلك وسط تدهور للمنظومة الصحية في القطاع بسبب حرب الإبادة التي استمرّت أكثر من عامَين، والتي أدّت إلى أزمات مركّبة.

التفاصيل في الرابط: 

في مجمع ناصر الطبي في خانيونس - جنوب غزة - 27 فبراير 2026 (عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول)
صحة
التحديثات الحية

منظمة الصحة العالمية تحذّر: مخزون الأدوية في غزة منخفض جداً

2:54 PM
شهيد بقصف اسرائيلي على حي التفاح

أفاد مراسل "العربي الجديد" باستشهاد فلسطيني بقصف اسرائيلي على حي التفاح شرق مدينة غزة.

12:34 pm

رويترز

avata
رويترز
رئيس إندونيسيا: سننسحب من مجلس السلام إذا لم يفد الفلسطينيين

طمأن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو جماعات محلية بأنه سينسحب من مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأميركي دونالد ترامب إذا لم تعد المنصة بالنفع على الفلسطينيين. ووفقاً لبيان صدر عن مكتب الاتصال الحكومي، فقد جمع برابوو قادة الجماعات لاجتماع مساء أمس الخميس، وكرر فيه أسباب انضمامه إلى المجلس. ونقل البيان عن حنيف العطاس من جبهة الإخوان المسلمين قوله إن برابوو سينسحب من المجلس إذا لم يخدم المصالح الفلسطينية والإندونيسية. وقال حنيف في البيان "قال الرئيس إنه إذا رأى أنه لم يعد هناك أي فائدة لفلسطين.. وإن لم يكن يتماشى مع المصالح الوطنية لإندونيسيا، فإنه سوف ينسحب".

11:13 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء قطاع غزة

تشهد أجواء قطاع غزة تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار القصف الجوي والمدفعي في مناطق مختلفة من القطاع.

11:12 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
غارة جوية تستهدف شرق دير البلح وسط قطاع غزة

شنّ الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت منطقة شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

11:12 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
قصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية لمخيّم البريج

استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية لمخيّم البريج وسط قطاع غزة، في إطار القصف المتواصل الذي يطاول مناطق عدة في القطاع.

11:09 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
إطلاق نار من مسيّرات الاحتلال على مخيم البريج

أطلقت مسيّرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مناطق في مخيّم البريج وسط قطاع غزة.

دلالات
المساهمون
بسمة بركات
رويترز
العربي الجديد
المزيد في سياسة
علياء أحمد بن سيف آل ثاني مجلس الأمن حول الشرق الأوسط 24/10/2025 (إكس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

قطر توجه رسالة إلى الأمم المتحدة بشأن الاعتداء الإيراني على أراضيها

عناصر من حزب الحياة الحرة الكردستاني داخل قاعدة عسكرية بالعراق، أغسطس 2017 (فرانس برس)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

"رويترز": إسرائيل تقصف غرب إيران لدعم تمرد كردي محتمل

نائب وزير الخارجية الإيراني نائب وزير الخارجية الإيراني (إكس)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

إيران تهدد بمهاجمة أوروبا إن شاركت في الحرب