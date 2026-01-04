الحرب على غزة | 3 شهداء أحدهم صياد وإسرائيل تبدأ حظر 37 منظمة دولية

04 يناير 2026   |  آخر تحديث: 09:59 (توقيت القدس)
أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة شمالي القطاع المحاصر، وسط قصف مدفعي متقطع يستهدف المناطق الشرقية من مدينة خانيونس. ومع استشهاد فلسطينيين اثنين أمس السبت، ترتفع حصيلة حرب الإبادة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 71 ألفا و384 شهيدا، و171 ألفا و251 مصابا.

على صعيد المأساة الإنسانية، حذرت رئيسة "أطباء بلا حدود"، إيزابيل دوفورني، السبت، من أن المنظمة قد تُنهي عملياتها في قطاع غزة خلال مارس/آذار المقبل إذا لم تتراجع إسرائيل عن قرار حظر عملياتها وأنشطة 36 منظمة أخرى بحجة عدم تقديم السلطات أسماء الموظفين الفلسطينيين عملاً بتشريع جديد. ووصفت "أطباء بلا حدود" القرار بأنه "تجاوز فاضح".

سياسيا، لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار يراوح مكانه عند المرحلة الأولى، في ظل غموض وعدم حسم ترتيبات المرحلة الثانية التي تشمل إطلاق مسار لإعادة الإعمار وتحديد شكل حكم القطاع.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

09:41 am

الأناضول

غزة
شهيد برصاص مسيرة إسرائيلية شمال غرب رفح

أفاد مصدر طبي في قطاع غزة، بأن المواطن "فادي نجيب عماد صلاح" استشهد برصاص الاحتلال إسرائيلي شمال غرب مدينة رفح، فيما وصل جثمانه إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع. وقالت مصادر محلية، إن مسيرة إسرائيلية أطلقت نيرانها في منطقة انسحب منها جيش الاحتلال بموجب اتفاق وقف النار، ما أسفر عن استشهاد صلاح.

09:41 am

غزة
الاحتلال الإسرائيلي يلغي تراخيص 37 منظمة دولية تعمل في غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن السلطات الحكومية بدأت بإلغاء تراخيص عمل 37 منظمة دولية تُدخل مساعدات لغزة بدعوى رفضها تقديم قوائم بأسماء موظفيها.

09:27 am

يوسف أبو وطفة

غزة
استشهاد صياد فلسطيني برصاص بحرية الاحتلال في خانيونس

استُشهد صياد فلسطيني، اليوم الأحد، متأثراً بجراحٍ أصيب بها قبل في بحر مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، نتيجة لإطلاق الزوارق الحربية الإسرائيلية النار على مجموعة من الصيادين الفلسطينيين العاملين في المناطق القريبة من الشاطئ البحري، فيما أُصيب صياد آخر بجراح متفاوتة.

وأفاد منسق لجان الصيادين الفلسطينيين في اتحاد لجان العمل الزراعي، زكريا بكر، بأن الصياد عبد الرحمن عبد الهادي القن، استُشهد نتيجة إصابته البليغة التي تعرّض لها غرب مدينة خانيونس، خلال عمله في مهنة الصيد. وقال بكر، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن اعتداءات الاحتلال منذ وقف إطلاق النار أسفرت عن استشهاد صيادَين، إلى جانب صيادين آخرين غرقًا جراء انقلاب مراكبهم (الحسكات) أثناء محاولتهم العمل في ظروف خطرة، فضلًا عن اعتقال 28 صياداً خلال هذه الفترة.

08:53 am

غزة
استشهاد فلسطيني بنيران الاحتلال في خانيونس

أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشارها في خانيونس جنوب قطاع غزة.

7:28 AM
الاحتلال يطلق النار شرقي مخيم البريج

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن آليات جيش الاحتلال أطلقت نيرانها شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

12:07 am

فرانس برس

"أطباء بلا حدود": قد ننهي عملياتنا في غزة خلال مارس المقبل

حذرت رئيسة "أطباء بلا حدود"، إيزابيل دوفورني، اليوم السبت، من أن المنظمة قد تُنهي عملياتها في قطاع غزة خلال مارس/ آذار المقبل إذا لم تتراجع إسرائيل عن قرار حظر عملياتها وأنشطة 36 منظمة أخرى بحجة عدم تقديم السلطات أسماء الموظفين الفلسطينيين عملاً بتشريع جديد. ووصفت "أطباء بلا حدود" القرار بأنه "تجاوز فاضح"، في حين بررته إسرائيل بأنه يهدف إلى "منع تسلل عناصر إرهابية إلى المؤسسات الإنسانية".

داخل مركز لـ"أطباء بلا حدود" يف مدينة غزة، 31 ديسمبر 2025 (عمر القطاع/ فرانس برس)
صحة
التحديثات الحية

"أطباء بلا حدود": قد ننهي عملياتنا في غزة خلال مارس المقبل

12:03 am

غزة
إطلاق نار على شرق حي التفاح

أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شرقي حي التفاح، شرقي مدينة غزة.

11:42 pm

غزة
أبرز تطورات أمس السبت

  • وزارة الصحة بغزة: نقل 3 شهداء إلى المستشفيات خلال 24 ساعة

  • إصابة 17 فلسطينيا برصاص إسرائيلي جنوبي غزة

  • أردوغان: المظلومون في غزة يدفعون ثمن إخفاق النظام الدولي

  • غوتيريس يدعو إسرائيل للتراجع عن وقف عمل المنظمات الإنسانية

