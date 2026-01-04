الحرب على غزة | 3 شهداء أحدهم صياد وإسرائيل تبدأ حظر 37 منظمة دولية

أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة شمالي القطاع المحاصر، وسط قصف مدفعي متقطع يستهدف المناطق الشرقية من مدينة خانيونس. ومع استشهاد فلسطينيين اثنين أمس السبت، ترتفع حصيلة حرب الإبادة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 71 ألفا و384 شهيدا، و171 ألفا و251 مصابا.
على صعيد المأساة الإنسانية، حذرت رئيسة "أطباء بلا حدود"، إيزابيل دوفورني، السبت، من أن المنظمة قد تُنهي عملياتها في قطاع غزة خلال مارس/آذار المقبل إذا لم تتراجع إسرائيل عن قرار حظر عملياتها وأنشطة 36 منظمة أخرى بحجة عدم تقديم السلطات أسماء الموظفين الفلسطينيين عملاً بتشريع جديد. ووصفت "أطباء بلا حدود" القرار بأنه "تجاوز فاضح".
سياسيا، لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار يراوح مكانه عند المرحلة الأولى، في ظل غموض وعدم حسم ترتيبات المرحلة الثانية التي تشمل إطلاق مسار لإعادة الإعمار وتحديد شكل حكم القطاع.
تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..