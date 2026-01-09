الحرب على غزة | 14 شهيداً بينهم 5 أطفال جراء تواصل الخروقات الإسرائيلية

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
09 يناير 2026
+ الخط -

تتواصل التطورات الميدانية والسياسية المرتبطة بقطاع غزة، في ظل غارات إسرائيلية متفرقة وتصعيد عسكري محدود، يتزامن مع حراك سياسي إقليمي ودولي حول مستقبل القطاع وترتيبات ما بعد الحرب. وعلى الأرض، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على مناطق مختلفة من غزة، وسط محاولات لتبرير هذه الهجمات بذرائع أمنية، في وقت تسجّل فيه وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاعًا متواصلًا في أعداد الشهداء والجرحى منذ وقف إطلاق النار، ما يعكس هشاشة التهدئة واستمرار الكلفة الإنسانية للحرب.

سياسيًا، تتكثف النقاشات بشأن المرحلة الثانية من الترتيبات المتعلقة بقطاع غزة، مع طرح تصورات دولية وإسرائيلية حول الإدارة المستقبلية للقطاع ونزع سلاحه، في مقابل مواقف فلسطينية ترفض هذه الشروط وتؤكد مقاربات داخلية قائمة على إدارة مستقلة وتوافق وطني. وفي هذا السياق، تتزامن اللقاءات والاتصالات السياسية مع تصريحات دولية متباينة، من بينها استعداد بعض الدول الأوروبية للمشاركة في قوات حفظ سلام مستقبلية، في حال تهيأت الظروف السياسية والأمنية لذلك، ضمن مساعٍ أوسع لإعادة ضبط المشهد الإقليمي.

ميدانيًا، يواصل سكان القطاع دفع ثمن التصعيد، مع استهداف منازل ومناطق سكنية واستمرار عمليات الانتشال من تحت الأنقاض، في ظل أوضاع إنسانية وصحية بالغة الصعوبة. وبينما تحاول إسرائيل فرض وقائع جديدة عبر القصف والضغوط السياسية، تتوالى ردود الفعل الفلسطينية والدولية التي تحذر من انفجار الأوضاع مجددًا، في وقت يبقى فيه مستقبل اتفاق غزة معلّقًا بين مسارات التهدئة الهشة، والمشاريع السياسية المختلفة.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...

12:17 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
14 شهيداً بينهم 5 أطفال منذ صباح الخميس

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن 14 شهيدًا، بينهم 5 أطفال، سقطوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ ساعات صباح الخميس.

12:16 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
شهداء ومصابون بقصف شقة سكنية في مخيم النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع شهداء ومصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

12:16 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شمال بيت لاهيا

تعرضت المناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة لقصف مدفعي إسرائيلي، وسط تحليق مكثف لطيران الاحتلال في أجواء المنطقة.

12:13 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
غارة جوية تستهدف دير البلح

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية جديدة استهدفت مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، دون أن تُعرف بعد حصيلة الخسائر البشرية أو المادية.

12:08 AM
تطورات الوضع في غزة يوم أمس الخميس
  • غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في مخيم البريج
  • نتنياهو يلتقي المرشح لتولي رئاسة "مجلس السلام"
  • طيران الاحتلال يغير على مواصي خانيونس
  • مدفعية الاحتلال تقصف شرق مخيم البريج
  • حماس: سنسهل تسليم إدارة غزة للجنة مستقلة
  • إسبانيا مستعدة لإرسال جنود ضمن قوات لحفظ السلام في فلسطين
  • وزارة الصحة: 4 شهداء و7 إصابات خلال الـ48 ساعة الماضية
دلالات
المساهمون
العربي الجديد
العربي الجديد
المزيد في سياسة
أردوغان مصافحاً الشرع في أنقرة 4/2/2025 (مصطفى كمجي/الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الشرع يبحث التطورات في سورية مع أردوغان وماكرون

التحديثات الحية
أخبار
مباشر

حلب | قوى الأمن تنتشر في بعض الأحياء وتضبط سيارة مفخخة في الأشرفية

أنطونيو غوتيريس خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، 25 أغسطس 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

غوتيريس يأسف لانسحاب واشنطن من هيئات أممية