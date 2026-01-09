قالت وسائل إعلام فلسطينية إن 14 شهيدًا، بينهم 5 أطفال، سقطوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ ساعات صباح الخميس.
تتواصل التطورات الميدانية والسياسية المرتبطة بقطاع غزة، في ظل غارات إسرائيلية متفرقة وتصعيد عسكري محدود، يتزامن مع حراك سياسي إقليمي ودولي حول مستقبل القطاع وترتيبات ما بعد الحرب. وعلى الأرض، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على مناطق مختلفة من غزة، وسط محاولات لتبرير هذه الهجمات بذرائع أمنية، في وقت تسجّل فيه وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاعًا متواصلًا في أعداد الشهداء والجرحى منذ وقف إطلاق النار، ما يعكس هشاشة التهدئة واستمرار الكلفة الإنسانية للحرب.
سياسيًا، تتكثف النقاشات بشأن المرحلة الثانية من الترتيبات المتعلقة بقطاع غزة، مع طرح تصورات دولية وإسرائيلية حول الإدارة المستقبلية للقطاع ونزع سلاحه، في مقابل مواقف فلسطينية ترفض هذه الشروط وتؤكد مقاربات داخلية قائمة على إدارة مستقلة وتوافق وطني. وفي هذا السياق، تتزامن اللقاءات والاتصالات السياسية مع تصريحات دولية متباينة، من بينها استعداد بعض الدول الأوروبية للمشاركة في قوات حفظ سلام مستقبلية، في حال تهيأت الظروف السياسية والأمنية لذلك، ضمن مساعٍ أوسع لإعادة ضبط المشهد الإقليمي.
ميدانيًا، يواصل سكان القطاع دفع ثمن التصعيد، مع استهداف منازل ومناطق سكنية واستمرار عمليات الانتشال من تحت الأنقاض، في ظل أوضاع إنسانية وصحية بالغة الصعوبة. وبينما تحاول إسرائيل فرض وقائع جديدة عبر القصف والضغوط السياسية، تتوالى ردود الفعل الفلسطينية والدولية التي تحذر من انفجار الأوضاع مجددًا، في وقت يبقى فيه مستقبل اتفاق غزة معلّقًا بين مسارات التهدئة الهشة، والمشاريع السياسية المختلفة.