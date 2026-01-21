الحرب على غزة | 11 شهيداً بقصف الاحتلال ومواقف دولية من "مجلس السلام"

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
21 يناير 2026   |  آخر تحديث: 15:00 (توقيت القدس)
+ الخط -

نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في محيط أبراج زايد شرقي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، تزامناً مع قصف مدفعي وإطلاق للنار في مخيم البريج وشرقي خانيونس جنوبي القطاع. وأفاد مراسل "العربي الجديد" باستشهاد 11 شهيداً بينهم ثلاثة مصورين صحافيين منذ ساعات فجر اليوم الأربعاء في قطاع غزة. وفي وقت سابق استشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف، صباحاً، منطقة شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في حين استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع. وأمس الثلاثاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة "تسجيل 1300 خرق" لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ سريانه في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ما خلف 483 شهيداً.

إلى ذلك، أمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات العائلات في منطقة بني سهيلا شرق خانيونس بمغادرة منازلها في أول إخلاء قسري منذ اتفاق وقف إطلاق النار، في حين قالت حركة حماس، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق المنطقة الخاضعة لسيطرته.

وفي ظل هذه التطورات الميدانية، تعيش مدينة غزة، منذ أيام أزمة حادة في المياه، في أعقاب انقطاع الخط الرئيسي الواقع داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو الخط الذي يغذي المنطقة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية، فيما حذّرت جهات صحية من تضاعف الإصابات بالتهاب الكبد الفيروسي (أ)، في ظل انعدام المياه النظيفة، واكتظاظ الخيام، وتراكم النفايات ومياه الصرف الصحي التي تحيط بمناطق الإيواء، بالتوازي مع انهيار شبه كامل في المنظومة الصحية.

على صعيد آخر، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين دبلوماسيين قولهم، إن عدة دول أوروبية تدرس ما إذا كانت ستوقف إرسال أفراد إلى مركز التنسيق المدني العسكري الذي تقوده القوات العسكرية الأميركية بشأن غزة، مشيرين إلى أنه لم يسهم في زيادة تدفق المساعدات إلى القطاع الذي دمرته الحرب أو تحقيق تغيير سياسي. وبينما تواصل دول عدة إعلان موقفها من "مجلس السلام"، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عن ديوانه اليوم الأربعاء، أنه "لبّى دعوة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وسينضم كعضو في مجلس السلام الأعلى الذي سيُشكَّل من قادة دول العالم".

وفي تطور آخر، قالت صحيفة معاريف إن إسرائيل تدرس إمكانية تصعيد خطواتها الاحتجاجية أمام الولايات المتحدة، والإصرار على فرض نقض (فيتو) إسرائيلي في ما يتعلق بضم تركيا وقطر إلى اللجنة الإدارية الخاصة بقطاع غزة في "مجلس السلام"، إثر رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فكرة مشاركتهما.

وأمس الثلاثاء، دعا رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إسرائيل للانسحاب من قطاع غزة لإكمال اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك خلال جلسة حوارية بالمنتدى الاقتـصادي العالمي "دافوس" الذي انطلق الاثنين ويستمر عدة أيام. وأوضح أن الوضع الإنساني "مازال يحتاج لكثير من التدخل ويجب رفع القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات"، لافتاً إلى أن "يتم العمل مع مصر وتركيا والولايات المتحدة لضمان وجود آلية لتمكين المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات".

وأضاف رئيس الوزراء القطري: "الحرب في غزة تقريباً توقفت لكن هناك استمرار للقتل هناك وهذا لا يعني أن الوضع مستقر في المنطقة". واستطرد قائلاً: "للآن هناك الكثير من عدم الوضوح وما يقلقني التوتر المتنامي في المنطقة كبقايا حرب غزة والوضع في إيران وغيرهما والذي يمكن في أي لحظة ينفجر ما لم يتعامل معه بما يحقق الأمن لمنطقتنا".

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...

03:08 pm

رويترز

avata
رويترز
باكستان تقبل دعوة ترامب للانضمام لـ"مجلس السلام" من أجل غزة

 قالت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الأربعاء إن إسلام اباد قبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام إلى مبادرة "مجلس السلام"، وذلك من أجل تحقيق "سلام دائم في غزة".

02:57 pm

رويترز

avata
رويترز
الكرملين: بوتين سيعقد محادثات مع عباس في موسكو غداً

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في موسكو غداً الخميس. وأضاف الكرملين أنه من المقرر أن يصل عباس إلى العاصمة الروسية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

02:49 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
11 شهيداً في غزة منذ فجر اليوم

أفاد مراسل "العربي الجديد" بسقوط 11 شهيداً بينهم ثلاثة مصورين صحافيين منذ ساعات فجر الأربعاء في قطاع غزة.

02:41 pm

يوسف أبو وطفة

avata
يوسف أبو وطفة
استشهاد 3 صحافيين في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

استشهد ثلاثة مصورين صحافيين فلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في منطقة "نتساريم" قرب المستشفى الأميركي وسط قطاع غزة، أثناء وجودهم في مهمة عمل لمصلحة اللجنة المصرية لإعادة الإعمار. وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن الصحافيين كانوا  في مهمة ميدانية قبيل استهدافهم بلحظات، قبل أن تقصف الطائرات الإسرائيلية المركبة التي كانت تقلهم، موضحة أن الشهداء هم: عبد الرؤوف شعت، وأنس غنيم، ومحمد صلاح قشطة.

وبحسب المصادر، وصلت جثامين الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع وهي متفحمة بشكل كبير نتيجة القصف، ما صعّب عملية التعرف إليها في الساعات الأولى بعد الاستهداف. ووفقاً للمصادر نفسها، كان الصحافيون الثلاثة يقومون بأعمال تصوير ميدانية وأخرى جوية باستخدام طائرة "درون" للمخيمات المصرية في مدينة الزهراء وسط القطاع، قبيل استهدافهم بدقائق قليلة.

2:33 PM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
ما وراء إعلان نتنياهو الانضمام إلى "مجلس السلام"؟

بعد أن أعرب في السابق عن معارضته لاقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالانضمام إلى ما يُسمّى "مجلس السلام"، الذي سيدير قطاع غزة بسبب "غياب التنسيق"، أعلن ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن الأخير سينضم إليه.

التفاصيل عبر الرابط:
رصد
التحديثات الحية

ما وراء إعلان نتنياهو الانضمام إلى "مجلس السلام"؟

02:31 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
القائمة الكاملة... دول قبلت "مجلس سلام" ترامب وأخرى رفضت

بينما يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب حشد المزيد من الدول للانضمام إلى ما أطلق عليه "مجلس السلام"، اتضحت حتى اليوم الأربعاء، الردود الدولية حيال المجلس الذي من المتوقع أن يرأسه الرئيس الجمهوري، لإدارة قضايا المنطقة، وعلى رأسها خطة وقف إطلاق النار في غزة.

التفاصيل عبر الرابط:

صورة جماعية على هامش قمة غزة في شرم الشيخ، 13 أكتوبر 2025 (Getty)
تقارير عربية
التحديثات الحية

القائمة الكاملة... دول قبلت "مجلس سلام" ترامب وأخرى رفضت

02:18 pm

الأناضول

avata
الأناضول
كارني: "مجلس السلام" يجب أن يركز على احتياجات غزة

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن "مجلس السلام" الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأسيسه من أجل قطاع غزة، ينبغي أن يركز على الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين وأن يحقق نتائج ملموسة على الأرض. وأوضح كارني أن كندا دُعيت للانضمام إلى المجلس، مؤكداً أن هذا الكيان يجب أن يركز في المقام الأول على الاحتياجات الإنسانية العاجلة في غزة، مشدداً على ضرورة أن يبدأ المجلس عمله فوراً في القطاع، بالتزامن مع إيصال المساعدات بشكل كامل ومن دون انقطاع.

02:17 pm

الأناضول

avata
الأناضول
أطباء بلا حدود: الأطفال يموتون من البرد في غزة

حذر منسق مشاريع منظمة "أطباء بلا حدود" في غزة هانتر ماكغوفرن من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع مع استمرار الهجمات الإسرائيلية وسوء الأحوال الجوية. وقال ماكغوفرن إن غزة تشهد حالياً ظروفاً شتوية قاسية، موضحاً أن "عدداً كبيراً من الناس يعيشون في ملاجئ بلاستيكية بدائية، بينما يقيم آخرون في خيام قديمة تضررت بفعل الرياح الشديدة والأمطار". وأشار إلى أن الفلسطينيين اضطروا إلى نقل خيامهم مرات عدة بسبب الفيضانات، لافتاً إلى أن هذه الملاجئ "هشة جداً"، وأن آثار التآكل باتت واضحة عليها، مضيفاً: "الأطفال يموتون من البرد، حتى البالغون يموتون من البرد، وكلمة كارثة لا تكفي لوصف الوضع".

وأكد ماكغوفرن أن الهجمات الإسرائيلية "ما زالت تحدث بشكل منتظم"، متطرقاً إلى قيام إسرائيل بحظر أنشطة عدد من منظمات المجتمع المدني الدولية في غزة، مشيراً إلى أن منظمة أطباء بلا حدود مدرجة ضمن قائمة المنظمات المقرر حظرها. وأضاف أن نحو 2900 مريض في مدينة غزة يعتمدون بشكل أساسي على خدمات المنظمة، في وقت تمنع فيه إسرائيل إدخال كميات كافية من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء إلى القطاع المحاصر، حيث يعيش نحو 1.5 مليون نازح من أصل 2.4 مليون فلسطيني.

02:16 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
الصين: نتمسك بالنظام الدولي القائم على الأمم المتحدة

قالت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، إنها ستدافع عن النظام الدولي الذي تشكّل الأمم المتحدة "صلبه"، وذلك غداة إعلانها تلقيها دعوة أميركية للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأكدت بكين أنها تلقت دعوة رسمية للانضمام إلى المجلس الذي يهدف، إلى المساهمة في حل النزاعات الدولية، من دون أن تحسم بعد موقفها من المشاركة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون، في مؤتمر صحافي، إن بلاده ستدعم النظام الدولي القائم على الأمم المتحدة بغض النظر عن "التغيرات"، مضيفاً: "مهما تغير الوضع الدولي، فإن الصين تتمسك بحزم بالنظام الدولي الذي تكون الأمم المتحدة في صلبه، وبالعلاقات الدولية القائمة على أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها".

12:35 pm

الأناضول

avata
الأناضول
"يونيسف": مقتل 100 طفل في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، جيمس إلدر، إن الأطفال في قطاع غزة ما زالوا يلقون حتفهم نتيجة هجمات الجيش الإسرائيلي والبرد القارس، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، موضحاً أن الوضع الإنساني لا يزال "بالغ القسوة".

التفاصيل عبر الرابط: 

خيام مهترئة وبرد قارس في غزة، الشجاعية، 20 يناير 2026 (Getty)
قضايا وناس
التحديثات الحية

"يونيسف": مقتل 100 طفل في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار

12:33 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
رام الله
استبعاد نتنياهو من منتدى دافوس بسبب مذكرة توقيفه

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لن يشارك في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، وسط مخاوف من احتمال توقيفه على خلفية مذكرات صادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، في حين يمثّل إسرائيل في المنتدى رئيسها إسحاق هرتسوغ، الذي وصل إلى سويسرا على متن طائرة "جناح صهيون".

التفاصيل عبر الرابط: 

نتنياهو وهرتسوغ في القدس المحتلة، أغسطس 2024 (فرانس برس)
رصد
التحديثات الحية

استبعاد نتنياهو من منتدى دافوس بسبب مذكرة توقيفه وهرتسوغ يعلّق

 

12:30 pm

رويترز

avata
رويترز
مصر تقبل الانضمام لـ"مجلس السلام"

أكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أن القاهرة قبلت دعوة الرئيس الأميركي ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة.

12:21 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
4 شهداء بينهم طفل في خانيونس ودير البلح

أفاد مراسل "العربي الجديد" باستشهاد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف، صباح اليوم، منطقة شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. كما أفاد باستشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.


 

12:00 pm

رويترز

avata
رويترز
النرويج والسويد وإيطاليا ترفض المشاركة في "مجلس السلام"

أعلنت النرويج رفضها لمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتشكيل "مجلس السلام" بصيغته الراهنة، معتبرة أن الانضمام إلى هيكل "يتحدى دور الأمم المتحدة والقانون الدولي" أمر غير ممكن. وقال وكيل وزارة الخارجية النرويجية، أندرياس موتسفيلدت كرافيك، في تصريحات لصحيفة "أفتنبوسطن"، إن بلاده فوجئت بتحول المجلس من إطار كان من المفترض أن يركز على إعادة إعمار قطاع غزة، إلى "هيئة عليا" تتمتع بتفويض واسع في قضايا الأمن العالمي.

بدوره، قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون للصحافيين في دافوس، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تشارك في مبادرة "مجلس السلام" التي أطلقها ترامب. كما ذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، اليوم الأربعاء، أن إيطاليا لن تشارك في مبادرة "مجلس السلام"، مشيرةً إلى أن الانضمام إلى مجموعة يقودها زعيم دولة واحدة يتعارض مع الدستور الإيطالي.

09:36 am

رويترز

avata
رويترز
الإمارات والبحرين وأذربيجان تقبل الانضمام لـ"مجلس السلام"

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، الثلاثاء، قبول الرئيس الإماراتي دعوة الولايات المتحدة للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة. وأضاف البيان أن "قرار الإمارات يعكس أهمية التنفيذ الكامل لخطة السلام المكونة من عشرين نقطة التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة، والتي تُعدّ أساسية لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

كما أعلنت الخارجية البحرينية أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قبل الدعوة الموجهة من ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام". وأكدت الخارجية البحرينية أن "قرار مملكة البحرين يأتي انطلاقاً من حرصها على الدفع قدماً نحو التطبيق الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي بشأن قطاع غزة لما تمثله من أهمية في حماية وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وفي السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام أذربيجانية عن وزارة الخارجية قولها، اليوم الأربعاء، إن أذربيجان وافقت على الانضمام إلى "مجلس السلام".

08:39 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
نتنياهو: قبلت دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام

أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عن ديوانه اليوم الأربعاء، أنه "لبّى دعوة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وسينضم بصفة عضو في مجلس السلام الأعلى الذي سيُشكَّل من قادة دول العالم".

08:36 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
صيادو غزة.. صمود رغم الحصار وتدمير المعدات

في ظل دمار شبه كامل لحق بقطاع الصيد، يواصل الصيادون الفلسطينيون في ميناء غزة معركتهم اليومية من أجل البقاء. رغم تدمير 95% من معداتهم وسفنهم، يخرجون إلى البحر كل يوم على أمل توفير لقمة العيش لأسرهم، متحدين الظروف القاسية والمخاطر الأمنية المحدقة بهم.

صيادو غزة.. صمود رغم الحصار وتدمير المعدات

يواجه الصيادون الفلسطينيون في ميناء غزة تحديات جسيمة في سعيهم لكسب لقمة العيش (عبد الحكيم أبو رياش/الأناضول)

صيادو غزة.. صمود رغم الحصار وتدمير المعدات

يواصلون إلقاء شباكهم في البحر عازمين على توفير احتياجات أسرهم (عبد الحكيم أبو رياش/الأناضول)

صيادو غزة.. صمود رغم الحصار وتدمير المعدات

تعرّض حوالي 95% من سفن ومعدات الصيد للتدمير نتيجة الهجمات المتكررة على المدينة (عبد الحكيم أبو رياش/الأناضول)

صيادو غزة.. صمود رغم الحصار وتدمير المعدات

في ظل هذه الظروف يبذل الصيادون جهوداً مضنية لمكافحة الجوع وإطعام عائلاتهم (عبد الحكيم أبو رياش/الأناضول)

صيادو غزة.. صمود رغم الحصار وتدمير المعدات

كانت مهنة الصيد تشكل مصدر رزق والآن تواجه انهياراً شبه تام (عبد الحكيم أبو رياش/الأناضول)

صيادو غزة.. صمود رغم الحصار وتدمير المعدات

يواصلون عملهم رغم الظروف الجوية القاسية والتهديدات الأمنية، معتمدين على موارد محدودة للغاية (عبد الحكيم أبو رياش/الأناضول)

صيادو غزة.. صمود رغم الحصار وتدمير المعدات

يمنع الحصار المفروض على القطاع إدخال أدوات الصيد اللازمة لإصلاح المعدات المتضررة (عبد الحكيم أبو رياش/الأناضول)

صيادو غزة.. صمود رغم الحصار وتدمير المعدات

الظروف التي يعملون فيها ليست سهلة حيث يضطرون لمواجهة مخاطر متعددة (عبد الحكيم أبو رياش/الأناضول)

صيادو غزة.. صمود رغم الحصار وتدمير المعدات

تتناثر قواربهم المحترقة والشباك الفارغة على أرصفة الميناء في انتظار الفرصة لإصلاح ما تبقى من معداتهم (عبد الحكيم أبو رياش/الأناضول)

07:54 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
بوارج الاحتلال تستهدف الصيادين قبالة مخيم الشاطئ

أطلقت بوارج الاحتلال الحربية النيران باتجاه مراكب الصيادين قبالة مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

07:52 am

رويترز

avata
رويترز
اليابان تدرس الانضمام لمجلس السلام

قال أمين عام مجلس الوزراء الياباني إن بلاده تدرس تفاصيل مجلس السلام وستتخذ قراراً بشأن الانضمام إليه من عدمه، بعد تلقي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

07:51 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
تزايد الإصابات بالتهاب الكبد الفيروسي في غزة

يتواصل تسجيل الإصابات بالتهاب الكبد الفيروسي في غزة، وسط ظروف معيشية متردية من بينها سوء التغذية والمياه الملوثة، واكتظاظ المخيمات، وتدفق الصرف الصحي وتكدس النفايات، ما يفاقم العدوى.

التفاصيل عبر الرابط:

يعيش أهالي غزة ظروفاً قاسية، 15 يناير 2026 (سعيد جرس/ الأناضول)
صحة
التحديثات الحية

التهاب الكبد الفيروسي... تزايد الإصابات في غزة وسط بيئة ملوّثة

07:18 am

رويترز

avata
رويترز
أردوغان: بحثت هاتفياً مع ترامب ملفي سورية وغزة

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن الرئيس بحث التطورات في سورية وغزة خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب. وأضاف المكتب في بيان أن أردوغان شكر ترامب على دعوته للانضمام إلى مجلس السلام. وقال ترامب أمس الثلاثاء إنه أجرى "اتصالاً جيداً للغاية" مع أردوغان دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

07:16 am

يوسف أبو وطفة

avata
يوسف أبو وطفة
معبر رفح... أداة إسرائيل لابتزاز سكان غزة

يرفض الاحتلال الإسرائيلي فتح معبر رفح البري الذي يربط قطاع غزة بمصر على الرغم من الإعلانات المتكررة من قبل جميع الأطراف الفلسطينية والأوروبية والمصرية بفتح المنفذ الرئيسي للفلسطينيين على العالم الخارجي. ويتذرع الاحتلال بأسباب وحجج متنوعة منذ احتلال المعبر في مايو/أيار 2024، كانت في بدايتها السيطرة على ما يعرف بمحور صلاح الدين (فيلادلفي) وصولاً إلى عدم تسليم حركة حماس الجثة الأخيرة للجنود الإسرائيليين المتبقية لديها جثة الجندي ران غويلي.

التفاصيل عبر الرابط:

معبر رفح من الجهة المصرية، 2 يناير 2026(علي مصطفى/Getty)
تقارير عربية
التحديثات الحية

معبر رفح... أداة إسرائيل لابتزاز سكان غزة

12:39 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
نسف مبانٍ شرق مخيم جباليا

نسفت قوات الاحتلال ما تبقى من مبانٍ سكنية شرق مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

12:38 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
الاحتلال ينسف مباني سكنية شرقي بيت لاهيا

نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في محيط أبراج زايد شرقي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

12:37 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
الاحتلال يطلق النار في حي الزيتون

أطلقت آليات الاحتلال النار بشكل مكثف في منطقة السكة بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.

12:15 AM
أبرز الأحداث الثلاثاء | 20 يناير

  • حماس: إسرائيل ارتكبت خروقاً ممنهجة

  • دول أوروبية تدرس وقف إرسال قوات إلى مركز التنسيق

  • السعودية تشدد على تثبيت وقف النار في غزة

  • الاحتلال يأمر عائلات بإخلاء منازلها جنوب غزة

  • الصحة في غزة: 71,551 شهيداً و171,372 مصاباً منذ بدء العدوان

  • ماليزيا: موقف حذر من "مجلس السلام" حتى وقف الهجمات على غزة

  • لافروف: إقامة دولة فلسطينية أساسية لتسوية أزمة غزة

دلالات
المساهمون
نايف زيداني
يوسف أبو وطفة
رويترز
الأناضول
يوسف أبو وطفة
فرانس برس
العربي الجديد
المزيد في سياسة
رفعت الأسد (إكس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

وفاة رفعت الأسد جزّار حماة

التحديثات الحية
رصد
مباشر

ما وراء إعلان نتنياهو الانضمام إلى "مجلس السلام"؟

صورة جماعية على هامش قمة غزة في شرم الشيخ، 13 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

القائمة الكاملة... دول قبلت "مجلس سلام" ترامب وأخرى رفضت