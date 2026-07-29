الحرب على غزة ونتنياهو يعيدان تشكيل موقف الديمقراطيين من إسرائيل

- شهدت الولايات المتحدة تحولاً في دعم إسرائيل، حيث تراجع دعم الناخبين الديمقراطيين وظهرت انتقادات لإسرائيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، مما يشير إلى تحدي الدعم الأميركي التقليدي. - تزايد الانقسام داخل الحزب الديمقراطي حول المساعدات العسكرية لإسرائيل، حيث أيد نصف الديمقراطيين في مجلس النواب تعديلاً لقطع المساعدات، مما يعكس تغيراً في المواقف التقليدية. - أصبحت مواقف المرشحين من الدعم الأميركي لإسرائيل قضية بارزة في الانتخابات الأميركية، مع تنافس بين مؤيدين ومنتقدين لإسرائيل، مما يعكس تحولاً في الرأي العام داخل الحزب الديمقراطي.

لم يعد دعم إسرائيل نقطة تتوّحد واشنطن خلفها، بل تحوّلت بفعل الحرب على قطاع غزة، ثم إيران ولبنان، إلى نقطة خلافٍ محوري بين الديمقراطيين والجمهوريين. وإلى ما سبق، تُضاف علاقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الوطيدة مع الأخيرين. وهي عوامل أدت إلى تراجع دعم الديمقراطيين لتل أبيب وباتت تهدد بتحويل أوثق تحالفات الولايات المتحدة إلى انقسامٍ حزبي، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز.

ما سبق ينعكس على تراجع دعم إسرائيل في أوساط الناخبين الديمقراطيين حيث يُسجل التراجع الحاد، والذي يظهر بوضوح في فوز المرشحين ذوي الخط الانتقادي لإسرائيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، حتّى إنّ النواب المعتدلين باتوا أكثر استعداداً لتحدي عقود من الدعم الأميركي لإسرائيل.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التاريخية التي ساهمت في تآكل الدعم الديمقراطي لإسرائيل قبل الحرب على غزة؟ كيف يؤثر الانقسام داخل الحزب الديمقراطي بشأن المساعدات العسكرية لإسرائيل على مستقبل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

نصف الديمقراطيين تقريباً أيّدوا قطع المساعدات عن إسرائيل

تراجع مكانة إسرائيل في أوساط الديمقراطيين ظهر بوضوح في الكونغرس؛ ففي هذا الشهر أيّد نصف الديمقراطيين في مجلس النواب تعديلاً يهدف إلى قطع المساعدات عن إسرائيل. ومع أن ذلك لم يغيّر الواقع وظل دعم إسرائيل جارياً، إلا أن تشريعاً كهذا كانت سترفضه على الأرجح أغلبية ساحقة من كلا الحزبين في الماضي؛ حيث تتلقى إسرائيل 3.8 مليارات دولار سنوياً في شكل مساعدات عسكرية أميركية، كما تلقت مليارات أخرى في شكل أموال طارئة خلال السنوات القليلة الماضية.

الانقسام بين الديمقراطيين يتزايد، تحديداً حول قضية ما إذا كان ينبغي أن تستمر المساعدات العسكرية دون تغيير، أو أن تقتصر على الأسلحة الدفاعية، أو أن تتوقف تماماً. وعن ذلك قال السناتور الأميركي الديمقراطي والعضو الكبير في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، كريس كونز، إنه يأمل في أن تساعد الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول على استعادة الدعم الأميركي من كلا الحزبين، مع فتح فصل جديد يتخطى قيادة نتنياهو، في إشارة إلى احتمالية خسارة الأخير ومعسكره السباق الانتخابي.

كونز: آمل في أن تساعد الانتخابات الإسرائيلية على استعادة الدعم الأميركي من كلا الحزبين، مع فتح فصل جديد يتخطى قيادة نتنياهو



وأوضح كونز في مقابلة مع وكالة رويترز أن "الحكومات الجديدة يمكنها تغيير المسار"، مضيفاً أن "نتنياهو أبقى إسرائيل في حالة حرب لسنوات إلى الآن، لأسباب منها تجنب العواقب السياسية، في إشارة إلى ملفات فساد تلاحق نتنياهو، وأخرى تتعلق بمصالح حزبية وفئوية، ومسؤوليات تلاحقه وحكومته حول الحرب على قطاع غزة وتبعاتها الكارثية.

رصد مقترح جمهوري بشأن الدعم الأميركي لإسرائيل يحظى بدعم نتنياهو

إسرائيل نقطة انقسام في السباق الديمقراطي في ميشيغان

تشكل إسرائيل محور انقسام داخل الحزب الديمقراطي مع اقتراب الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ في ميشيغين، اليوم الثلاثاء، حيث سيحسم الناخبون موقفهم من استمرار الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل، وسط تزايد أصوات ديمقراطية تشكك في هذا الدعم.

وفي السباق الذي يعكس الجدل المتنامي داخل الحزب بشأن العلاقة مع إسرائيل، يحضر تنافس المرشح التقدمي عبدول السيد مع النائبة هيلي ستيفنز لتحديد من سيواجه الجمهوري مايك روجرز في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني؛ وتؤكد ستيفنز، المدعومة من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك)، أن الشراكة مع إسرائيل "تعزز التجارة والنمو الاقتصادي وتحمي الحريات".

في المقابل، يرى السيد أن الأموال الأميركية "ينبغي أن تُوجَّه للاستثمار في الداخل بدلاً من تمويل الإبادة الجماعية والفصل العنصري" في غزة. القضايا الجدلية هذه برزت في سباقات انتخابية أخرى، منها نيويورك وفلوريدا وكولورادو.

جذور تآكل الدعم الديمقراطي لإسرائيل

التوتر بين إسرائيل والديمقراطيين لم يتأجج إبان الحرب المستمرة على قطاع غزة فقط؛ إذ سجّل نقطة انطلاقة قبل 11 عاماً، عندما هاجم نتنياهو أمام الكونغرس، بدعم من الجمهوريين، الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق الديمقراطي باراك أوباما مع إيران.

الانتقادات لإسرائيل ازدادت عقب حربها على غزة والتي استُشهد فيها أكثر من 73 ألف فلسطيني، بحسب مسؤولي الصحة في القطاع. وقد أثّر ذلك في توجهات الحزب الديمقراطي، إذ أثارت الحرب غضباً بين الناخبين الشباب وعمّقت الانقسام بين الأجيال، كما زادت احتجاجات الجامعات عام 2024 الضغوط لإعادة النظر في الدعم الأميركي لإسرائيل. وفي هذا الصدد، رأى محللون أن تمسك الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، بموقفه ساهم في خسارة كامالا هاريس أمام دونالد ترامب في انتخابات ذلك العام.

الجدل تصاعد أيضاً بعد مطالبة رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني باعتقال نتنياهو استناداً إلى مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه، بتهم تتعلق بجرائم حرب. وخلال الانتخابات التمهيدية الحالية، خسر عدد من المرشحين التقليديين أمام منافسين تقدّميين شككوا في دعم إسرائيل، خصوصاً في الدوائر ذات الأغلبية الديمقراطية. واعتبر جيريمي بن عامي، رئيس منظمة "جيه ستريت"، أن الغضب من نتنياهو و"إيباك" جعل إسرائيل قضية خلافية داخل الحزب.

من جانبه، وصف أستاذ العلوم السياسية شبلي تلحمي هذا التحول بـ"غير المسبوق"، إذ باتت إسرائيل تُصوَّر لدى شريحة من الديمقراطيين بوصفها الطرف المعتدي، رغم استمرار الدعم الجمهوري لها، مدفوعاً بمواقف المحافظين والمسيحيين الإنجيليين والرئيس ترامب.

موقف عن الدعم الأميركي لإسرائيل الذي لا ينضب

إسرائيل تعيد رسم معارك الانتخابات الأميركية

امتد الجدل حول إسرائيل إلى سباقات الكونغرس في عدة ولايات، حيث أصبحت مواقف المرشحين من الدعم الأميركي لإسرائيل قضية انتخابية بارزة. فففي نيويورك، استغل النائب الجمهوري مايك لولر التحول في مواقف الديمقراطيين لمهاجمة منافسته كيت كونلي في دائرة تضم عدداً كبيراً من الناخبين اليهود.

وفي جنوب فلوريدا، يواجه النائب الديمقراطي المعتدل جاريد موسكويتز، المؤيد للمساعدات العسكرية لإسرائيل، منافسة من الاشتراكي الديمقراطي أوليفر لاركن، الذي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة ويدعو إلى وقف المساعدات العسكرية الأميركية لها. وتمنح استطلاعات الرأي موسكويتز تقدما بفارق 32 نقطة مئوية.

أمّا في كولورادو، فخسرت النائبة المخضرمة ديانا ديجيت الانتخابات التمهيدية أمام ميلات كيروس، التي دعت إلى إنهاء الحروب، بما في ذلك عبر وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، بينما أكدت ديجيت تأييدها لتزويد إسرائيل بالأسلحة الدفاعية فقط. وقالت السناتور مازي هيرونو إن دعم حق إسرائيل في الوجود لا يزال قائماً، لكن الانتقادات تتركز على القيادة الإسرائيلية، مع تأكيدها تأييد حل الدولتين وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

(رويترز، العربي الجديد)