الحرب على غزة | وفد من "حماس" في أنقرة وحراك مستمر لفتح معبر رفح

غزة

التحديثات الحية
25 يناير 2026
يتواصل الحراك السياسي المرتبط بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في وقت تستمر فيه الانتهاكات الإسرائيلية داخل القطاع. وفي السياق، قالت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، في بيان، إن وفداً من قيادتها التقى، أمس السبت، رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، في مدينة إسطنبول، لبحث تطورات المرحلة الثانية من الاتفاق ومتطلبات استكمال تنفيذ المرحلة الأولى. وترأس وفد حماس رئيسها في قطاع غزة خليل الحية، ورئيس الحركة في الضفة الغربية زاهر جبارين، والقيادي محمود مرداوي، وممثل الحركة في تركيا موسى عكاري. وبحسب البيان، تناول اللقاء سبل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وبدء عمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، إلى جانب بحث آليات فتح معبر رفح في الاتجاهين، وإدخال ما يلزم من مساعدات لإغاثة السكان وإيوائهم.

وفي السياق، كشفت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن وصول المبعوثين الأميركيين، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل، أمس السبت، جاء تلبية لطلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لبحث ملفي إعادة فتح معبر رفح والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وتأتي هذه التحركات قبيل اجتماع مرتقب للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، اليوم الأحد، وسط توقعات بالمصادقة على فتح المعبر. وأفادت "كان" بأن إسرائيل، التي فوجئت بإعلان فتح المعبر ضمن مبادرة "مجلس السلام" الذي أسسه الرئيس دونالد ترامب، ستطالب المبعوثين الأميركيين بإجابات واضحة بشأن ترتيبات التشغيل. وأشارت إلى أن واشنطن تضغط لفتح المعبر وبدء جهود إعادة إعمار قطاع غزة وفق رؤية ترامب، حتى قبل استعادة جثمان الأسير الإسرائيلي الأخير ران غويلي، مع تقديم ضمانات ببذل أقصى الجهود للعثور عليه.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولا بأول..

غزة
غارات إسرائيلية على حيّ التفاح شرقي مدينة غزة

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، ثلاث غارات استهدفت المناطق الشرقية لحيّ التفاح شرقيّ مدينة غزة.
 

القدس المحتلة
ما وراء عدم مشاركة هرتسوغ في حفل إطلاق "مجلس السلام"

كشفت القناة 12 العبرية، نقلاً عن مصدرين مطلعين على الاتصالات بين واشنطن وتل أبيب، عن رفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلباً من البيت الأبيض بالسماح للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بالمشاركة في حفل إطلاق "مجلس السلام"، الذي أقيم يوم الخميس الماضي في مدينة دافوس السويسرية بمشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

لمزيد من التفاصيل عبر الرابط: 

نتنياهو وهرتسوغ في القدس المحتلة، أغسطس 2024 (فرانس برس)
التحديثات الحية

قناة عبرية: نتنياهو منع هرتسوغ من المشاركة في حفل إطلاق مجلس السلام

القدس المحتلة
هآرتس: تل أبيب تطالب بتشغيل معبر رفح عبر شركات أمن خاصة

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة نشر شركات أمن أميركية خاصة في معبر رفح، ضمن ترتيبات جديدة لتشغيله، بدلاً من الاعتماد على قوات تابعة للسلطة الفلسطينية. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين على التفاصيل، أن نقاشات تجري بين تل أبيب وواشنطن حول شكل القوة التي ستتولى إدارة المعبر، في ظل تباين المواقف بشأن دور بعثة الشرطة الأوروبية (EUBAM)، المفترض إشرافها على الطاقم الفلسطيني في الجانب الفلسطيني من المعبر.

وفيما أكد مصدر دبلوماسي للصحيفة أن فكرة نشر شركات أمن أميركية طُرحت سابقاً ثم جرى التراجع عنها، أوضح مصدر آخر أن تل أبيب ترغب في "ترتيب ثلاثي" يضم مصر والولايات المتحدة وإسرائيل فقط. وأضاف أن الرفض الأميركي القاطع لنشر قوات عسكرية في قطاع غزة دفع نحو البحث عن بدائل أقل كلفة سياسياً، من بينها الشركات الخاصة.
 

العربي الجديد
