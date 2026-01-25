الحرب على غزة | وفد من "حماس" في أنقرة وحراك مستمر لفتح معبر رفح

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، ثلاث غارات استهدفت المناطق الشرقية لحيّ التفاح شرقيّ مدينة غزة.
يتواصل الحراك السياسي المرتبط بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في وقت تستمر فيه الانتهاكات الإسرائيلية داخل القطاع. وفي السياق، قالت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، في بيان، إن وفداً من قيادتها التقى، أمس السبت، رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، في مدينة إسطنبول، لبحث تطورات المرحلة الثانية من الاتفاق ومتطلبات استكمال تنفيذ المرحلة الأولى. وترأس وفد حماس رئيسها في قطاع غزة خليل الحية، ورئيس الحركة في الضفة الغربية زاهر جبارين، والقيادي محمود مرداوي، وممثل الحركة في تركيا موسى عكاري. وبحسب البيان، تناول اللقاء سبل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وبدء عمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، إلى جانب بحث آليات فتح معبر رفح في الاتجاهين، وإدخال ما يلزم من مساعدات لإغاثة السكان وإيوائهم.
وفي السياق، كشفت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن وصول المبعوثين الأميركيين، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل، أمس السبت، جاء تلبية لطلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لبحث ملفي إعادة فتح معبر رفح والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وتأتي هذه التحركات قبيل اجتماع مرتقب للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، اليوم الأحد، وسط توقعات بالمصادقة على فتح المعبر. وأفادت "كان" بأن إسرائيل، التي فوجئت بإعلان فتح المعبر ضمن مبادرة "مجلس السلام" الذي أسسه الرئيس دونالد ترامب، ستطالب المبعوثين الأميركيين بإجابات واضحة بشأن ترتيبات التشغيل. وأشارت إلى أن واشنطن تضغط لفتح المعبر وبدء جهود إعادة إعمار قطاع غزة وفق رؤية ترامب، حتى قبل استعادة جثمان الأسير الإسرائيلي الأخير ران غويلي، مع تقديم ضمانات ببذل أقصى الجهود للعثور عليه.