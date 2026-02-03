الحرب على غزة | وصول عائدين إلى القطاع عبر معبر رفح

03 فبراير 2026
لا تزال "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" المشكلة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، تترقب دخول غزة بعد إعادة فتح معبر رفح البري جنوبي القطاع. وتشير التوقعات إلى أن اللجنة التي ستخلف حركة حماس في إدارة القطاع، ستدخل خلال هذا الأسبوع. وأعاد الاحتلال فتح معبر رفح أمس الاثنين بعد عام من الإغلاق في خضم الحصار الخانق الذي رافق حرب إبادة جماعية تعرض لها القطاع. وفرضت قوات الاحتلال قيودا على حركة التنقل عبر المعبر، إذ تمكن 5 جرحى ومرضى فقط من اجتيازه الاثنين في الطريق لتلقي العلاج في مصر، فيما عاد العشرات ممن كانوا يتلقون العلاج في الخارج.

ووصلت مساء الاثنين، حافلة تقل عددا من المسافرين العائدين إلى القطاع عبر معبر رفح، وسط قيود إسرائيلية مشددة. وذكرت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أن الخطة الأصلية لليوم الأول من تشغيل المعبر كانت تقضي بخروج 50 مصابا من غزة مع مرافقيهم، مقابل عودة 50 فلسطينيا من العالقين في مصر، إلا أن الجانب الإسرائيلي وافق فقط على خروج خمسة مصابين، وفقا لما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤول طبي فلسطيني. ميدانيا، تتواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار عبر شن عمليات قصف وإطلاق نار يومية على عدة مناطق.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

12:01 am

العربي الجديد

غزة
وصول حافلة تقل فلسطينيين إلى القطاع عبر معبر رفح

وصلت مساء الاثنين حافلة تقل فلسطينيين إلى قطاع غزة قادمة من مصر، عبر معبر رفح.

11:59 pm

الأناضول

الأناضول
إعلام عبري: قائد "فرقة غزة" طلب إنهاء مهامه

كشفت القناة 14 العبرية، الاثنين، عن طلب العميد باراك حيرام، بإنهاء مهامه في قيادة "فرقة غزة" في جيش الاحتلال ابتداء من مارس/آذار المقبل، وذلك "لأسباب شخصية"، بعد نحو عام ونصف من توليه منصبه. وقالت القناة الخاصة إن "العميد حيرام الذي بدأ الحرب قائدا للفرقة 99 ثم عُيّن لاحقا قائدا لفرقة غزة، طلب إنهاء مهامه الشهر المقبل لأسباب شخصية".

11:57 pm

فرانس برس

فرانس برس
"أطباء بلا حدود" تحذّر من "تداعيات كارثية" لوقف أنشطتها

حذّر الأمين العام لمنظمة "أطباء بلا حدود" كريستوفر لوكيير، في مقابلة مع وكالة فرانس برس اليوم الاثنين، من "تداعيات كارثية" لقرار إسرائيل القاضي بوقف نشاطات منظمته في قطاع غزة. يأتي ذلك غداة إعلان الدولة العبرية أنّها سوف توقف أنشطة "أطباء بلا حدود" في القطاع المحاصر والمدمّر بحلول نهاية فبراير/ شباط الجاري، مبررّة ذلك بعدم تقديم المنظمة قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين، فيما رأت المنظمة هذا القرار "ذريعة" لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

أمام مقر أطباء بلا حدود في مدينة غزة - 11 يناير 2026 (عمر القطّاع/ فرانس برس)
11:56 pm

العربي الجديد

غزة
آليات الاحتلال تطلق النار جنوبي القطاع

أطلقت آليات الاحتلال الرصاص تجاه شمال رفح وجنوب خانيونس جنوبي قطاع غزة.

11:20 pm

العربي الجديد

غزة
أبرز تطورات أمس الاثنين

  • 5 شهداء في غزة خلال 24 ساعة

  • مغادرة 5 مرضى و10 مرافقين عبر معبر رفح

  • شعث: فتح معبر رفح يشكل بداية لمسار يعيد وصل ما انقطع

  • "حماس" تعلن اكتمال الترتيبات لتسليم السلطة في غزة

الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
