الحرب على غزة | وصول عائدين إلى القطاع عبر معبر رفح

وصلت مساء الاثنين حافلة تقل فلسطينيين إلى قطاع غزة قادمة من مصر، عبر معبر رفح.
🔴 "ولا واحد يطلع برأ غزة".. لحظة وصول حافلة تقل عدداً من المسافرين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح pic.twitter.com/amIAFp1ODX— ساحات 🇵🇸 (@Sa7atPl) February 2, 2026
لا تزال "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" المشكلة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، تترقب دخول غزة بعد إعادة فتح معبر رفح البري جنوبي القطاع. وتشير التوقعات إلى أن اللجنة التي ستخلف حركة حماس في إدارة القطاع، ستدخل خلال هذا الأسبوع. وأعاد الاحتلال فتح معبر رفح أمس الاثنين بعد عام من الإغلاق في خضم الحصار الخانق الذي رافق حرب إبادة جماعية تعرض لها القطاع. وفرضت قوات الاحتلال قيودا على حركة التنقل عبر المعبر، إذ تمكن 5 جرحى ومرضى فقط من اجتيازه الاثنين في الطريق لتلقي العلاج في مصر، فيما عاد العشرات ممن كانوا يتلقون العلاج في الخارج.
ووصلت مساء الاثنين، حافلة تقل عددا من المسافرين العائدين إلى القطاع عبر معبر رفح، وسط قيود إسرائيلية مشددة. وذكرت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أن الخطة الأصلية لليوم الأول من تشغيل المعبر كانت تقضي بخروج 50 مصابا من غزة مع مرافقيهم، مقابل عودة 50 فلسطينيا من العالقين في مصر، إلا أن الجانب الإسرائيلي وافق فقط على خروج خمسة مصابين، وفقا لما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤول طبي فلسطيني. ميدانيا، تتواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار عبر شن عمليات قصف وإطلاق نار يومية على عدة مناطق.