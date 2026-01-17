الحرب على غزة | واشنطن تعلن أعضاء "مجلس السلام" وإسرائيل تواصل القصف

غزة

التحديثات الحية
17 يناير 2026   |  آخر تحديث: 09:50 (توقيت القدس)
رغم تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يدخل القطاع مرحلة جديدة مع إعلان البيت الأبيض بشكل رسمي عن تعيين وزير الخارجية ماركو روبيو ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير عضوين مؤسسين في "مجلس السلام"، الذي سيشرف، بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة، في وقت يترقب فيه سكان غزة البدء في اتخاذ خطوات حقيقية تسهم في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في القطاع.

كما سيشغل نيكولاي ملادينوف، بحسب إعلان البيت الأبيض، منصب "الممثل السامي لغزة" إلى جانب عضويته في المجلس التنفيذي لـ"مجلس السلام"، في حين عُيّن الجنرال جاسبر جيفيرز قائداً لقوة الاستقرار الدولية، وآرييه لايتستون وجوش غروينباوم مستشارين كبيرين لإدارة الاستراتيجية والعمليات اليومية.

في غضون ذلك، أعلن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة علي شعث بدء أعمال اللجنة رسمياً انطلاقاً من اجتماعها في القاهرة الجمعة، مؤكّداً أن تشكيل هذه اللجنة "جاء ثمرة توافق وطني واسع وتفويض من القيادة الفلسطينية، مدعوماً بظهير دولي وأميركي لضمان إخراج الشعب الفلسطيني من أزمته الراهنة".

على الصعيد الميداني، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات في مناطق متفرقة بالقطاع، وتدمير مئات المباني السكنية، إلى جانب توغله في بعض المناطق مئات الأمتار داخل أراضٍ يُفترض، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، أن تكون تحت سيطرة حركة حماس. ويسيطر جيش الاحتلال على نحو 54% من مساحة القطاع.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في غزة أولاً بأول..

09:43 am

غزة
حماس: تفاخر كاتس بتدمير غزة اعتراف بجرائم إبادة

اعتبر الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن تفاخر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتدمير قطاع غزة، وتهنئته جنوده على ذلك، يمثل اعترافا صريحا بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، في ظل ما كشفته وسائل إعلام غربية عن حجم الدمار الواسع الذي لحق بالقطاع. وأضاف قاسم، في تصريح نشره عبر قناته على "تليغرام"، اليوم السبت، أن هذه التصريحات تعكس "استهتارا غير مسبوق بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية".

وأكد قاسم أن ما يجري في قطاع غزة يرقى إلى "حرب إبادة جماعية وعمليات تطهير عرقي تشكل جريمة مكتملة الأركان". وأشار إلى أن "هذا الاعتراف العلني والصريح يستوجب محاسبة حقيقية لكل منظومة الاحتلال التي تقف خلف هذه الجرائم، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني".
 

08:15 am

عمّان
الأردن يرحب بتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة

رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربينK اليوم السبت، بتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة. وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، في بيان، أهمية دعم أعمال اللجنة الوطنية الفلسطينية المؤقتة للقيام بمهامها في إدارة الشؤون اليومية لسكّان قطاع غزة، مع الحفاظ على الارتباط بين الضفة الغربية وقطاع غزة ووحدة الأرض الفلسطينية المحتلة. 

06:02 am

غزة
غارة إسرائيلية شرقي مخيم البريج

استهدفت غارة جوية إسرائيلية شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

12:38 AM
جيش الاحتلال ينسف مباني في رفح

نسف جيش الاحتلال عدداً من المباني السكنية غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

12:36 AM
آليات الاحتلال تطلق النيران شرقي خانيونس

أطلقت آليات الاحتلال النيران في اتجاه المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

12:33 AM

واشنطن
البيت الأبيض يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لغزة

أعلن البيت الأبيض أسماء أعضاء ما سمي "مجلس السلام" الذي سيشرف، بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب، على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة. وشملت الأسماء التي أعلنها البيت الأبيض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وصهر ترامب جاريد كوشنر.

12:12 AM
أبرز الأحداث يوم الجمعة | 16 يناير
  • 71,455 شهيداً في غزة منذ بدء العدوان
  • حماس: الاحتلال يواصل انتهاك اتفاق وقف النار في غزة
  • ويتكوف: لقاء حماس ضرورة وفتح معبر رفح التزام لا بد من تنفيذه
  • فتوح: حكومة الاحتلال تتعمد إفشال اتفاق وقف العدوان
  • مسؤول أممي: إزالة أنقاض غزة قد تستغرق أكثر من 7 سنوات
  • شهداء ومصابون باستهداف منزل في مخيم النصيرات
  • قيادي في حماس: لم نوافق على نزع السلاح
