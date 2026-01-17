الحرب على غزة | واشنطن تعلن أعضاء "مجلس السلام" وإسرائيل تواصل القصف

اعتبر الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن تفاخر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتدمير قطاع غزة، وتهنئته جنوده على ذلك، يمثل اعترافا صريحا بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، في ظل ما كشفته وسائل إعلام غربية عن حجم الدمار الواسع الذي لحق بالقطاع. وأضاف قاسم، في تصريح نشره عبر قناته على "تليغرام"، اليوم السبت، أن هذه التصريحات تعكس "استهتارا غير مسبوق بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية".
وأكد قاسم أن ما يجري في قطاع غزة يرقى إلى "حرب إبادة جماعية وعمليات تطهير عرقي تشكل جريمة مكتملة الأركان". وأشار إلى أن "هذا الاعتراف العلني والصريح يستوجب محاسبة حقيقية لكل منظومة الاحتلال التي تقف خلف هذه الجرائم، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني".