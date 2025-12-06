الحرب على غزة | نسف منازل وقصف على خانيونس وسط أزمة إنسانية متفاقمة

العربي الجديد

التحديثات الحية
06 ديسمبر 2025
شهدت الساعات الماضية حراكاً سياسياً ودبلوماسياً مكثفاً يوازيه تصعيد ميداني إسرائيلي في أكثر من منطقة بقطاع غزة، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الإقليمية والدولية من تداعيات أي تغيير أحادي في ترتيبات معبر رفح أو مسار اتفاق وقف إطلاق النار. وأعرب وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر وتركيا وإندونيسيا وباكستان، وهي الدول المشاركة في اجتماعات شرم الشيخ للسلام، عن "بالغ القلق" إزاء تصريحات إسرائيل الأخيرة بشأن نيتها فتح معبر رفح باتجاه واحد لإخراج سكان القطاع إلى مصر، معتبرين أن هذا الطرح "مرفوض بالكامل". وتزامن ذلك مع استمرار الحظر الإسرائيلي الشامل على دخول الصحافيين الأجانب إلى غزة للعام الثاني على التوالي، رغم اتفاق وقف النار، في ما يعدّ تضييقاً غير مسبوق على حرية الوصول إلى المعلومات.

وفي موازاة هذا الحراك، كشف موقع "أكسيوس" عن استعدادات أميركية لإعلان الانتقال إلى المرحلة الثانية من عملية السلام في غزة قبل حلول عيد الميلاد، وفق ما نقل عن مسؤولين في البيت الأبيض. 

ميدانياً، تواصل قوات الاحتلال ممارسة خروقات متفرقة في مناطق متفرقة من القطاع، إذ سجّل إطلاق نار من الزوارق الحربية باتجاه شواطئ خانيونس جنوبي غزة، إلى جانب تفجيرات استهدفت منازل سكنية في محيط الشيخ زايد شمال القطاع. 

تطوّرات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...

12:18 am

أزمة وقود خانقة تقلّص خدمات البلديات

أوضح رئيس البلدية يحيى السراج، في تصريحات صحافية، أن نقص الوقود الحاد دفعهم إلى تقليص الخدمات الأساسية، مع استمرار العجز عن تشغيل الآليات والمعدات اللازمة لإدارة النفايات والخدمات اليومية.

12:18 am

نسف منازل قرب الشيخ زايد

فجّرت قوات الاحتلال عدداً من المنازل السكنية في محيط منطقة الشيخ زايد شمال قطاع غزة، وسط استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.

12:16 am

زوارق الاحتلال تطلق النار على شواطئ خانيونس

أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار تجاه شواطئ مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

12:13 AM
أبرز تطورات الوضع في غزة الجمعة
  • مصابون بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا
  • الاحتلال ينسف منازل في حي الشجاعية
  • إسرائيل تحجب غزة عن أعين الصحافة الدولية
  • طيران الاحتلال يستهدف شرق مدينة غزة
  • زوارق الاحتلال تطلق النار غرب مدينة خانيونس
  • "أكسيوس": ترامب يعتزم إعلان المرحلة الثانية قبل عيد الميلاد
