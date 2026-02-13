الحرب على غزة | نسف منازل في خانيونس وقصف على حي الزيتون

العربي الجديد

التحديثات الحية
13 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 12:03 (توقيت القدس)
تتسارع التطورات السياسية والميدانية المرتبطة بقطاع غزة مع إعلان مسؤولين أميركيين كبار أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيكشف عن خطة لإعادة إعمار القطاع بمليارات الدولارات، تتضمن تفاصيل بشأن قوات لتحقيق الاستقرار، وذلك خلال الاجتماع الأول المرتقب لما يُعرف بـ"مجلس السلام". ويأتي ذلك بالتوازي مع دعوة المكتب الإعلامي الحكومي إلى حضور "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" لمباشرة مهامها، في ظل حديث عن ترتيبات إدارية جديدة لضمان استمرارية الخدمات والمؤسسات.

ميدانياً وإنسانياً، يواصل القطاع مواجهة أزمات متفاقمة، إذ أكد رئيس هيئة البترول في غزة أن قطاع غاز الطهو يمر بواقع بالغ الصعوبة بسبب ضآلة الكميات الواردة، فيما يقدر الاحتياج الشهري بنحو ثمانية آلاف طن لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان. كما بدأت جهات أممية، بالتعاون مع منظمات محلية، عمليات لإزالة مئات آلاف الأطنان من النفايات المتراكمة في مناطق مكتظة، في محاولة للحد من المخاطر الصحية والبيئية المتزايدة.

وعلى صعيد التحركات الميدانية، وصل عشرات الفلسطينيين عبر معبر رفح إلى القطاع وسط قيود إسرائيلية مشددة، فيما تواصلت عمليات إجلاء مرضى ومرافقيهم للعلاج خارج القطاع. كما شهد القطاع زيارة قصيرة لرئيسة مجلس النواب الألماني إلى الجزء الخاضع لسيطرة القوات الإسرائيلية، في خطوة تعكس استمرار الحراك الدولي المرتبط بالوضع الإنساني والسياسي في غزة.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولاً بأول...

11:50 am

الأناضول

الأناضول
أردوغان: لن ننسى المظلومين في غزة وسوريا خلال رمضان

وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة تضامن إلى المظلومين في غزة وسوريا مع اقتراب شهر رمضان، مؤكدا أن أنقرة لن تنساهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع بمقر حزبه "العدالة والتنمية" في العاصمة أنقرة، الخميس.
وهنأ أردوغان جميع المواطنين بشهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل، متمنيا أن يجلب الخير للبشرية جمعاء. وذكر أن أول شهر رمضان المبارك رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، مضيفا: "إننا عازمون، كما في كل عام، على أن نعيش بزخم كبير هذا الشهر المبارك، شهر التعاون والتكافل والتضامن".

09:43 am

الأناضول

avata
الأناضول
مسيرات إسرائيلية تلقي قنابل متفجرة على منازل شرقي حي الزيتون

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عمليات نسف شرقي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، فيما ألقت مسيراته قنابل متفجرة على منازل الفلسطينيين شرقي حي الزيتون، شرقي مدينة غزة.
كما نفذ جيش الاحتلال عدة عمليات نسف ضخمة في محيط منطقة التحلية، شرقي مدينة خانيونس، في مناطق انتشار وسيطرة الجيش بموجب الاتفاق.

09:41 am

العربي الجديد

غزة
قصف جوي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية في خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن قصفاً جوياً إسرائيلياً استهدف المناطق الشرقية في خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

08:26 am

علاء الحلو

avata
علاء الحلو
غزة
هكذا غيّرت الحرب العلاقة بين الجيران في غزة

لم تعد كلمة "الجار" في غزة تعني ما كانت تعنيه سابقاً؛ فالحرب لم تغيّر الجغرافيا فقط، بل أعادت خلط الناس بعضهم ببعض على نحو قاسٍ ومربك، وقد حوّل النزوح الواسع البيوت إلى أماكن مؤقتة، والأحياء إلى محطات عبور، وجعل الجار شخصاً جديداً لا يحمل ذاكرة مشتركة، ولا تاريخاً من التفاصيل الصغيرة التي كانت تصنع الألفة يوماً بعد يوم.
التفاصيل عبر الرابط:

الهموم الكبيرة تسيطر على حياة الناس في غزة اليوم، 11 نوفمبر 2025 (هاشم زيمو/ فرانس برس)
قضايا وناس
التحديثات الحية

هكذا غيّرت الحرب العلاقة بين الجيران في غزة

04:29 am

العربي الجديد

غزة
4 عمليات نسف لمبان سكنية شرقي خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ 4 عمليات نسف لمبان سكنية ضمن مناطق انتشاره جنوب شرقي خانيونس.

12:32 am

العربي الجديد

غزة
وصول دفعة جديدة من العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

وصلت دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

12:31 am

العربي الجديد

غزة
طائرات مسيّرة للاحتلال تلقي قنابل قرب نادي الزيتون الرياضي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات مسيّرة تابعة للاحتلال ألقت قنابل قرب نادي الزيتون الرياضي جنوب شرقي مدينة غزة.

12:31 am

العربي الجديد

غزة
بلدية غزة تبدأ نقل نفايات سوق فراس إلى موقع مؤقت جنوباً

أعلنت بلدية مدينة غزة بدء نقل النفايات المتراكمة في أرض سوق فراس إلى أرض "أبو جراد" جنوب المدينة بشكل مؤقت، إلى حين التمكن من الوصول إلى مكب النفايات في منطقة جحر الديك شرق المدينة.

12:28 am

العربي الجديد

غزة
جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية شرقي خانيونس

نسف جيش الاحتلال منازل سكنية شرقي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، في تصعيد جديد يطاول المناطق السكنية في المدينة.

12:19 AM
أبرز تطورات الوضع في غزة يوم أمس الخميس
  • استشهاد ضابط إسعاف من غزة داخل سجون الاحتلال
  • الاحتلال يواصل عمليات التجريف شرق مدينة خانيونس
  • حكومة غزة تدعو لجنة إدارة القطاع للحضور ومباشرة مهامها
  • رئيسة البرلمان الألماني تزور غزة
  • قطاع غزة يتلقى شهرياً 20% من احتياجه لغاز الطهو
  • احتجاج على عقد بريطاني مع شركة أميركية متورطة بالإبادة بغزة
  • وصول 46 فلسطينياً إلى غزة عبر معبر رفح وسط قيود مشددة
  • برنامج أُممي يبدأ بإزالة 370 ألف طن نفايات وسط قطاع غزة
  • إصابة طفل برصاص الاحتلال أثناء نومه في خيمته جنوب خانيونس
