الحرب على غزة | نسف منازل في خانيونس وغارة إسرائيلية وسط القطاع

13 فبراير 2026
تتسارع التطورات السياسية والميدانية المرتبطة بقطاع غزة مع إعلان مسؤولين أميركيين كبار أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيكشف عن خطة لإعادة إعمار القطاع بمليارات الدولارات، تتضمن تفاصيل بشأن قوات لتحقيق الاستقرار، وذلك خلال الاجتماع الأول المرتقب لما يُعرف بـ"مجلس السلام". ويأتي ذلك بالتوازي مع دعوة المكتب الإعلامي الحكومي إلى حضور "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" لمباشرة مهامها، في ظل حديث عن ترتيبات إدارية جديدة لضمان استمرارية الخدمات والمؤسسات.

ميدانياً وإنسانياً، يواصل القطاع مواجهة أزمات متفاقمة، إذ أكد رئيس هيئة البترول في غزة أن قطاع غاز الطهو يمر بواقع بالغ الصعوبة بسبب ضآلة الكميات الواردة، في وقت يقدر فيه الاحتياج الشهري بنحو 8 آلاف طن لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان. كما بدأت جهات أممية، بالتعاون مع منظمات محلية، عمليات لإزالة مئات آلاف الأطنان من النفايات المتراكمة في مناطق مكتظة، في محاولة للحد من المخاطر الصحية والبيئية المتزايدة.

وعلى صعيد التحركات الميدانية، وصل عشرات الفلسطينيين عبر معبر رفح إلى القطاع وسط قيود إسرائيلية مشددة، فيما تواصلت عمليات إجلاء مرضى ومرافقيهم للعلاج خارج القطاع. كما شهد القطاع زيارة قصيرة لرئيسة مجلس النواب الألماني إلى الجزء الخاضع لسيطرة القوات الإسرائيلية، في خطوة تعكس استمرار الحراك الدولي المرتبط بالوضع الإنساني والسياسي في غزة.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولاً بأول..

12:32 am

وصول دفعة جديدة من العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

وصلت دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

12:31 am

طائرات مسيّرة للاحتلال تلقي قنابل قرب نادي الزيتون الرياضي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات مسيّرة تابعة للاحتلال ألقت قنابل قرب نادي الزيتون الرياضي جنوب شرقي مدينة غزة.

12:31 am

بلدية غزة تبدأ نقل نفايات سوق فراس إلى موقع مؤقت جنوباً

أعلنت بلدية مدينة غزة بدء نقل النفايات المتراكمة في أرض سوق فراس إلى أرض "أبو جراد" جنوب المدينة بشكل مؤقت، إلى حين التمكن من الوصول إلى مكب النفايات في منطقة جحر الديك شرق المدينة.

12:28 am

جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية شرقي خانيونس

نسف جيش الاحتلال منازل سكنية شرقي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، في تصعيد جديد يطاول المناطق السكنية في المدينة.

12:19 AM
أبرز تطورات الوضع في غزة يوم أمس الخميس
  • استشهاد ضابط إسعاف من غزة داخل سجون الاحتلال
  • الاحتلال يواصل عمليات التجريف شرق مدينة خانيونس
  • حكومة غزة تدعو لجنة إدارة القطاع للحضور ومباشرة مهامها
  • رئيسة البرلمان الألماني تزور غزة
  • قطاع غزة يتلقى شهرياً 20% من احتياجه لغاز الطهو
  • احتجاج على عقد بريطاني مع شركة أميركية متورطة بالإبادة بغزة
  • وصول 46 فلسطينياً إلى غزة عبر معبر رفح وسط قيود مشددة
  • برنامج أُممي يبدأ بإزالة 370 ألف طن نفايات وسط قطاع غزة
  • إصابة طفل برصاص الاحتلال أثناء نومه في خيمته جنوب خانيونس
العربي الجديد
