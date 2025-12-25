الحرب على غزة | نسف منازل في خانيونس ورفح واستعدادات للمرحلة الثانية

اختتم وفد من حركة حماس زيارة لبغداد بحث خلالها مع قادة ومسؤولين آليات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة والمستجدات في الأراضي الفلسطينية عامة. وقالت الحركة في بيان "اختتم وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد"، من دون ذكر مدتها.
وأضافت أنه "أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع قادة ومسؤولين وشخصيات سياسية عراقية". وترأس الوفد أسامة حمدان، وضمّ المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو، بحسب الحركة. وأوضحت أن الوفد بحث "مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، والمستجدات السياسية والميدانية، والتطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وسبل التعامل معها".
وقدّم وفد "حماس" في بغداد "عرضاً للأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، ولجرائم الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، وما يتعرض له الأسرى"، وفقاً للحركة. وشدد وفد "حماس" على "ضرورة تضافر الجهود لوضع حد لهذه الجرائم والعدوان المتواصل". كما "جرى البحث في سبل دعم صمود الشعب الفلسطيني حتى استعادة حقوقه كاملة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس"، بحسب البيان.