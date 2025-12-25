الحرب على غزة | نسف منازل في خانيونس ورفح واستعدادات للمرحلة الثانية

25 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 15:02 (توقيت القدس)
يستعد الوسطاء للدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، مع وصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة، على ما أفادت وسائل إعلام عبرية مساء الأربعاء، بينما يواصل جيش الاحتلال عمليات نسف المنازل في مناطق شرق خانيونس وفي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقالت هيئة البث العبرية إن منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيلي، غال هيرش، اجتمع مع مسؤولين مصريين وقطريين الأربعاء في القاهرة وبحث معهم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، ومسألة إعادة جثة آخر أسير إسرائيلي في القطاع. وفي السياق، أفاد مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، مساء الأربعاء، بأن المرحلة الثانية قد تبدأ مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك في ضوء اللقاء المرتقب عقده بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في الولايات المتحدة نهاية الشهر الجاري. وبحسب القناة 13 العبرية، أبلغ المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الوسطاء بهذه التقديرات. 

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

2:57 PM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
كاتس: لن نخرج من غزة أبداً

صرح وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مجدداً اليوم الخميس، بأن إسرائيل لن تخرج أبداً من قطاع غزة، وذلك بعد نحو يومين من تصريحه بأنها ستقيم نوى استيطانية فيها، وتراجعه عن ذلك عقب غضب أميركي وطلب توضيحات من تل أبيب. لمزيد من التفاصيل: 

كاتس خلال زيارته إلى واشنطن، 18 يوليو 2025 (الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

وزير الأمن الإسرائيلي: لن نخرج من غزة أبداً وسنقيم بؤراً استيطانية

02:00 pm

الأناضول

الأناضول
وفد من "حماس" يختتم زيارة لبغداد

اختتم وفد من حركة حماس زيارة لبغداد بحث خلالها مع قادة ومسؤولين آليات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة والمستجدات في الأراضي الفلسطينية عامة. وقالت الحركة في بيان "اختتم وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد"، من دون ذكر مدتها.

وأضافت أنه "أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع قادة ومسؤولين وشخصيات سياسية عراقية". وترأس الوفد أسامة حمدان، وضمّ المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو، بحسب الحركة. وأوضحت أن الوفد بحث "مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، والمستجدات السياسية والميدانية، والتطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وسبل التعامل معها".

وقدّم وفد "حماس" في بغداد "عرضاً للأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، ولجرائم الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، وما يتعرض له الأسرى"، وفقاً للحركة. وشدد وفد "حماس" على "ضرورة تضافر الجهود لوضع حد لهذه الجرائم والعدوان المتواصل". كما "جرى البحث في سبل دعم صمود الشعب الفلسطيني حتى استعادة حقوقه كاملة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس"، بحسب البيان.

 

01:58 pm

محمد علي

محمد علي
بغداد
العراق يُجلي مواطنين عالقين في غزّة عبر الأردن

أعلنت السفارة العراقية في الأردن، فجر اليوم الخميس، انتهاء عملية إجلاء عدد من المواطنين العراقيين وذويهم من قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأردنية المختصة. لمزيد من التفاصيل: 

العاصمة العراقية بغداد، 27 أغسطس 2024 (Getty)
لجوء واغتراب
التحديثات الحية

العراق يُجلي مواطنين عالقين في غزّة عبر الأردن

01:55 pm

غزة
جرحى في قصف على حي الشجاعية

أصيب عدد من الفلسطينيين جرّاء قصف إسرائيلي على حيّ الشجاعية شرقي مدينة غزة.

12:45 pm

غزة
مسيّرة تستهدف تجمعاً للفلسطينيين في خانيونس

استهدفت طائرة مُسيّرة إسرائيلية تجمعاً للفلسطينيين بخانيونس، جنوبي قطاع غزة.

12:44 pm

يوسف أبو وطفة

يوسف أبو وطفة
أزمة وقود تهدد بتوقف مستشفيات قطاع غزة

حذّر مدير عام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، محمد أبو سلمية، من تداعيات أزمة نقص الوقود على مستشفيات القطاع، وذلك نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع إدخاله لليوم الرابع على التوالي. لمزيد من التفاصيل: 

قوائم انتظار طويلة في مجمع الشفاء، 3 يوليو 2025 (داود أبو الكاس/الأناضول)
صحة
التحديثات الحية

أزمة وقود تهدد بتوقف مستشفيات قطاع غزة

12:03 pm

غزة
شهيد وإصابات في بيت لاهيا

استشهد فلسطيني، وأُصيب آخرون، بنيران إسرائيلية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

11:59 am

رويترز

رويترز
البابا يستنكر الأوضاع المأساوية لأهل غزة

استنكر البابا لاوون الرابع عشر الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة خلال عظته في عيد الميلاد، في نداء مباشر على نحو غير معتاد خلال قداس يقام عادة في أجواء مهيبة وروحانية بمناسبة احتفال المسيحيين حول العالم بميلاد المسيح. وقال أول بابا من الولايات المتحدة، "كيف لنا... ألا نفكر في الخيام في غزة، التي ظلت لأسابيع مكشوفة أمام المطر والرياح والبرد؟". لمزيد من التفاصيل: 

البابا أثناء قدّاس في كاتدرائية القديس بطرس، 25 ديسمبر 2025 (رويترز)
أخبار
التحديثات الحية

بابا الفاتيكان يستنكر بعبارات مباشرة غير معتادة أوضاع أهالي غزة

10:34 am

القاهرة
قلق مصري من تسليح مجموعات مسلّحة متعاونة مع الاحتلال في غزة

قال مصدر مصري مسؤول، لـ"العربي الجديد"، إن السلطات المصرية تتابع من كثب نشاط المجموعات المسلحة المحلية المتعاونة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة والتي تنتشر في عدة مناطق تمتد من رفح جنوباً، المحاذية للحدود المصرية، وصولاً إلى شمال القطاع، في تطور وصفه المصدر بـ"المقلق" في ضوء التحولات الجارية على الأرض. لمزيد من التفاصيل: 

جنود مصريون قرب معبر رفح،31 أكتوبر 2023(خالد دسوقي/فرانس برس)
تقارير عربية
التحديثات الحية

القاهرة تراقب بقلق تسليح مجموعات مسلحة متعاونة مع الاحتلال في غزة

10:32 am

غزة
جرحى باستهداف مخيم إيواء شرقي جباليا

أصيب عدد من الفلسطينيين جراء استهداف قوات الاحتلال مخيم إيواء شرقي جباليا شمال قطاع غزة.

08:37 am

غزة
آليات الاحتلال تطلق النار في محور موراج

أطلقت آليات الاحتلال النار في محيط محور موراج جنوبي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

05:23 am

غزة
نسف منازل سكنية شرقي مدينة خانيونس

نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

12:03 am

غزة
قنابل إنارة في سماء مخيم النصيرات

أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء شمال شرق مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

12:02 am

غزة
تواصل نسف المنازل في خانيونس ورفح

يواصل جيش الاحتلال عمليات نسف المنازل في مناطق شرق خانيونس وفي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

12:02 am

رام الله
ويتكوف يبلغ تل أبيب بالاستعداد للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

أفاد مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، مساء الأربعاء، بأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد تبدأ مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك في ضوء اللقاء المرتقب عقده بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في الولايات المتحدة نهاية الشهر الجاري. وبحسب القناة 13 العبرية، أبلغ المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الوسطاء بهذه التقديرات.

ستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، 4 فبراير 2025 (فرانس برس)
رصد
التحديثات الحية

ويتكوف يبلغ تل أبيب بالاستعداد للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

11:46 pm

غزة
أبرز تطورات أمس الأربعاء

  • حماس تنشر روايتها حول "طوفان الأقصى"

  • القناة 13: ويتكوف أبلغ الوسطاء ببدء المرحلة 2 في يناير

  • حماس: انفجار رفح وقع بمنطقة خاضعة لسيطرة الاحتلال

  • حماس: وفد برئاسة الحية بحث في أنقرة تطورات الاتفاق

  • وفد إسرائيلي في مصر لبحث إعادة جثة آخر أسير في غزة

  • إسرائيل تتوعد بمواصلة العدوان على لبنان وسورية وغزة واليمن

  • أردوغان يوبخ نتنياهو: وقح ويداه ملطختان بدماء الفلسطينيين

  • نتنياهو يتهم حماس بخرق الاتفاق

  • ديوان نتنياهو يؤكد إصابة ضابط في غزة: سنردّ

  • نتنياهو قد يقدّم مقترحاً لترامب لقضم قطاع غزة

  • فيدان يناقش المرحلة الثانية من اتفاق غزة مع وفد "حماس"

