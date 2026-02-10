الحرب على غزة | شهيدان وسط القطاع ونسف منازل في جباليا

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، على وقع تفاقم المعاناة الإنسانية بفعل الإبادة الإسرائيلية، رغم فتح معبر رفح بشكل محدود. ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية شرق مخيم جباليا شمال القطاع اليوم الثلاثاء، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه مدينة خانيونس جنوب القطاع.
وفي السياق، قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح المسلّح لحركة "حماس"، إن ما يقوم به العملاء المستعربون من أفعال دنيئة بحق أبناء شعبنا ومقاوميه الشرفاء لا يعبر إلا عن تماهٍ كامل مع الاحتلال، موجهاً التحية لأبطال المقاومة المحاصرين في رفح الذين فضلوا الشهادة على الاستسلام، مشدداً على أن أسماءهم ستنقش في صفحات المجد، وأكد أن الغدر والاستقواء على المدنيين والاستئساد على أبطال المقاومة الذين أنهكهم الجوع والحصار ليس من الرجولة.
سياسياً، توجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن اليوم الثلاثاء، من أجل إجراء محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتشير التقارير العبرية، إلى أن جزءاً من الزيارة يتعلّق بقطاع غزة، ومحاولة نتنياهو التهرب من اجتماع "مجلس السلام" المزمع عقده قريباً، لتفادي صدام مع ترامب، ومع خطابه الموجّه للإسرائيليين.
ويحاول نتنياهو التهرب من التزامات الاحتلال بشأن قطاع غزة. وبحسب ما أورده عاموس هارئيل في صحيفة هآرتس، ربما يتهرّب نتنياهو من خلال هذه الزيارة إلى واشنطن، من المؤتمر الذي سيعقده ترامب في واشنطن في التاسع عشر من الشهر الحالي، حول "مجلس السلام" في قطاع غزة، إذ إن "هذا المنتدى غير مريح لرئيس الوزراء، لأن خطط ترامب تتعارض تماماً مع الوعود التي نشرها بشأن إنهاء الحرب في غزة".
