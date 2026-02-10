الحرب على غزة | شهيدان وسط القطاع ونسف منازل في جباليا

10 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 14:19 (توقيت القدس)
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، على وقع تفاقم المعاناة الإنسانية بفعل الإبادة الإسرائيلية، رغم فتح معبر رفح بشكل محدود. ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية شرق مخيم جباليا شمال القطاع اليوم الثلاثاء، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وفي السياق، قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح المسلّح لحركة "حماس"، إن ما يقوم به العملاء المستعربون من أفعال دنيئة بحق أبناء شعبنا ومقاوميه الشرفاء لا يعبر إلا عن تماهٍ كامل مع الاحتلال، موجهاً التحية لأبطال المقاومة المحاصرين في رفح الذين فضلوا الشهادة على الاستسلام، مشدداً على أن أسماءهم ستنقش في صفحات المجد، وأكد أن الغدر والاستقواء على المدنيين والاستئساد على أبطال المقاومة الذين أنهكهم الجوع والحصار ليس من الرجولة.

سياسياً، توجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن اليوم الثلاثاء، من أجل إجراء محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتشير التقارير العبرية، إلى أن جزءاً من الزيارة يتعلّق بقطاع غزة، ومحاولة نتنياهو التهرب من اجتماع "مجلس السلام" المزمع عقده قريباً، لتفادي صدام مع ترامب، ومع خطابه الموجّه للإسرائيليين.

ويحاول نتنياهو التهرب من التزامات الاحتلال بشأن قطاع غزة. وبحسب ما أورده عاموس هارئيل في صحيفة هآرتس، ربما يتهرّب نتنياهو من خلال هذه الزيارة إلى واشنطن، من المؤتمر الذي سيعقده ترامب في واشنطن في التاسع عشر من الشهر الحالي، حول "مجلس السلام" في قطاع غزة، إذ إن "هذا المنتدى غير مريح لرئيس الوزراء، لأن خطط ترامب تتعارض تماماً مع الوعود التي نشرها بشأن إنهاء الحرب في غزة".

"العربي الجديد" يتابع التطورات في غزة أولاً بأول..

02:18 pm

إسرائيل تخرق اتفاق السفر عبر معبر رفح

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن 397 مسافرا فقط من أصل 1600 تمكنوا من عبور معبر رفح على الحدود مع مصر، ذهابا وإيابا، منذ إعادة فتحه قبل أسبوع بشكل محدود، وسط قيود إسرائيلية مشددة. وقال المكتب في بيان، إن "حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الفترة من 2 حتى 9 فبراير/ شباط الجاري أسفرت عن عبور 397 مسافراً ذهابا وإيابا، من أصل 1600، بنسبة التزام (إسرائيلي) تقارب 25%".

سيارات إسعاف في معبر رفح البري، في 1 فبراير 2026 (الأناضول)
إسرائيل تخرق اتفاق السفر عبر معبر رفح: 397 مسافراً فقط خلال أسبوع

02:17 pm

573 شهيداً و1620 خرقاً بعد 4 أشهر من إعلان وقف إطلاق النار

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 1620 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى الاثنين 9 فبراير/شباط 2026، ما أسفر عن 573 شهيداً و1,553 جريحاً. وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه بعد مرور 120 يوماً (أربعة أشهر) على وقف إطلاق النار، تواصل قوات الاحتلال تقويض جوهر الاتفاق عبر خروق متواصلة ومتعمّدة، شملت إطلاق نار وقصفاً وتوغلات ونسفاً للمنازل، مؤكداً أن هذه الممارسات تُفرغ الاتفاق من مضمونه وتُبقي القطاع تحت حالة عدوان مستمرة.

ما خلفه التدمير الإسرائيلي لمدينة غزة، 4 يناير 2026 (الأناضول)
573 شهيداً و1620 خرقاً بعد 4 أشهر من إعلان وقف النار في غزة

12:53 pm

5 شهداء و5 إصابات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة سقوط 5 شهداء، و5 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشارت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء 586، والإصابات 1558، والجثامين التي جرى انتشالها 717.

أما الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، فبلغت 72037 للشهداء، و17166 للإصابات.

10:47 am

شهيدان بقصف الاحتلال دراجة هوائية وسط قطاع غزة

سقط شهيدان بقصف طيران الاحتلال لدراجة هوائية، عند مدخل قرية المصدر، وسط قطاع غزة.

09:19 am

غارات داخل "الخط الأصفر" شرقي مخيم المغازي

يشنّ طيران الاحتلال غارات على مناطق داخل "الخط الأصفر"، شرقي مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

08:56 am

إصابتان بنيران الاحتلال في حي الزيتون

أصيب فلسطينيان بنيران جيش الاحتلال في محيط محطة الشوا في حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة.

3:01 AM
نسف مبان في مخيم جباليا

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية شرق مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

 

02:59 am

مراسل "العربي الجديد" في الكويت
آليات الاحتلال تطلق نيرانها تجاه خانيونس

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن آليات الاحتلال تطلق نيرانها تجاه مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

 

2:53 AM
أبرز تطورات غزة يوم أمس الاثنين

نسف منازل في حيّ الزيتون

جيش الاحتلال: قتل 4 مسلحين شرقي رفح

5 شهداء في قطاع غزة خلال 24 ساعة

شعث: نترقب اجتماع "مجلس السلام" لتأكيد تعهدات إعمار غزة

سلطات لندن تلاحق لافتة ضد الإبادة الجماعية في غزة

أبو عبيدة: تحية لأبطال رفح والغدر ليس من الرجولة

3 شهداء في استهداف مروحي إسرائيلي غرب غزة

