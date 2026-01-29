الحرب على غزة | نسف منازل سكنية في رفح

غزة

29 يناير 2026
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف منازل سكنية في قطاع غزة، ما يعمّق الأزمة الإنسانية التي يعاني منها القطاع في ظل البرد الشديد، وعدم دخول مستلزمات الإيواء، مع استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، رغم دخول المرحلة الثانية من اتفاق غزة. وقبيل منتصف ليل الأربعاء-الخميس، نسف جيش الاحتلال مباني سكنية في مدينة رفح جنوبي القطاع، في وقت أطلقت آليات الاحتلال الرصاص تجاه مناطق في شرق مدينة خانيونس.

والأربعاء، جدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

تأكيده أن حكومته ملتزمة بتجريد حركة حماس وقطاع غزة من السلاح، دون التطرق لفتح معبر رفح، أحد التزامات اتفاق وقف إطلاق النار. وقال نتنياهو خلال مشاركته في جنازة الأسير الإسرائيلي ران غويلي، الذي لطالما استخدمه ذريعة لعدم تنفيذه المرحلة الثانية من اتفاق غزة: "لم تنتهِ القصة بعد، نحن نلتزم بنزع سلاح حماس ونزع سلاح قطاع غزة، هذا وعد". إلى ذلك، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الأربعاء، إنه منذ وقف إطلاق النار في غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قتلت إسرائيل ما لا يقل عن 500 فلسطيني واستمر الدمار.

من جانبها، أكدت حركة حماس، الأربعاء، أنّها جاهزة لنقل كامل للحكم في قطاع غزة إلى لجنة التكنوقراط الفلسطينية، مشدّدة على ضرورة إعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين ودون "عوائق إسرائيلية". وقال المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم: "هناك بروتوكولات جُهزت، ملفات أُتمت، ولجان تشرف على عملية التسليم، بحيث نكون أمام عملية تسليم كاملة للحكم في قطاع غزّة إلى هذه اللجنة الوطنية".

وتواصل تل أبيب خرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين. وتنص المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكوّنة من 20 بنداً على نزع سلاح حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار، التي تقدر الأمم المتحدة كلفتها بنحو 70 مليار دولار. وتشمل الاستحقاقات المنتظرة لوقف إطلاق النار إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح بين غزة ومصر، وتنفيذ انسحاب إسرائيلي إضافي داخل القطاع غزة، للتمكن من إطلاق عملية إعادة الإعمار.

كل التطورات في قطاع غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول:

12:13 AM
أكثر من 500 شهيد منذ وقف إطلاق النار في غزة

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الأربعاء، إنه منذ وقف إطلاق النار في غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قتلت إسرائيل ما لا يقل عن 500 فلسطيني واستمر الدمار.

مزيد من التفاصيل هنا..

رياض منصور يتحدث خلال اجتماع ناقش القضية الفلسطينية بمجلس الأمن ، 25 مارس 2024 (فرانس برس)
12:08 am

غزة
جيش الاحتلال ينسف منازل في رفح

نسف جيش الاحتلال منازل سكنية في رفح جنوبي قطاع غزة.

12:02 AM
أبرز التطورات يوم الأربعاء
  • نتنياهو: وافقنا على فتح معبر رفح على نحوٍ محدود ونحن المسؤولون أمنياً عنه
  • الحكومة الفلسطينية تحذر من تلاعب إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار
  • "يونيسف": 90% من المدارس تضررت أو تعرضت للتدمير في غزة
  • مسؤولون أمنيون إسرائيليون: لا أحد يعرف كيف سيُنزع سلاح حماس
  • بلدية غزة: المدينة تواجه أزمة مياه غير مسبوقة
  • حماس: جاهزون لتسليم كامل للحكم في غزة ونطالب بفتح معبر رفح
  • مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 500 فلسطيني منذ وقف إطلاق النار في غزة
