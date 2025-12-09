الحرب على غزة | نسف منازل بخانيونس وغارات على حيي التفاح والزيتون

التحديثات الحية
09 ديسمبر 2025
شهد قطاع غزة فجر الثلاثاء تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة اعتداءات تركزت في المناطق الشرقية لمدينة خانيونس،جنوب القطاع، وقام الاحتلال خلالها بنسف عدة مبان سبقها قصف إطلاق نار بشكل كثيف، كما قامت طائرات الاحتلال بشن غارات استهدفت حيي التفاح والزيتون في مدينة غزة، بالإضافة لتفجير الاحتلال مدرعة مفخخة في حي الشجاعية شرقي المدينة.

ويأتي ذلك بينما ما يزال الغموض يلف موعد بدء تطبيق المرحلة الثانية من الخطة الأميركية

لإيقاف الحرب على قطاع غزة، وفي هذا الخصوص أعلنت حكومة الاحتلال أن بنيامين نتنياهو سيقوم بزيارة الولايات المتحدة نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري للقاء ترامب والتباحث معه بخصوص المراحل التالية من خطة السلام، وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان، خلال مؤتمر صحافي، إن نتنياهو سيلتقي مع ترامب في 29 ديسمبر. وأشارت بيدروسيان إلى أن الطرفان سيبحثان في "الخطوات والمراحل المستقبلية وقوة الاستقرار الدولية لخطة وقف إطلاق النار بغزة". 

ويتابع "العربي الجديد" آخر تطورات الحرب على غزة أولاً بأول.

03:20 am

غزة
الاحتلال ينسف مبان في خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال قامت بنسف مبان سكنية شرقي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة. وسبق ذلك إطلاق آليات الاحتلال نيرانها بكثافة على المنطقة.

03:18 am

غزة
غارات على حيي التفاح والزيتون بغزة

شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على مناطق في شرق حيي التفاح والزيتون، شرقي مدينة غزة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

03:17 am

غزة
تفجير مدرعة مفخخة في حي الشجاعية

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الاحتلال فجرت مدرعة مفخخة في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

03:14 am

غزة
جرحى في استهداف مسيرة لخيمة نازحين بغزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن عدداً من الفلسطينيين بينهم أطفال أصيبوا بجراح  جرّاء انفجار قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية على خيمة للنازحين، في محيط مسجد العمري الكبير، بمدينة غزة.

3:13 AM
كشف موعد استقبال ترامب نتنياهو لبحث المرحلة الثانية

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الولايات المتحدة يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لبحث المراحل المقبلة من خطة وقف إطلاق النار في غزة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان، خلال مؤتمر صحافي، إن رئيس الوزراء سيجتمع بالرئيس ترامب يوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر/ كانون الأول.

جانب من استقبال ترامب لنتنياهو في واشنطن، 7 أبريل 2025 (Getty)
التحديثات الحية

كشف موعد استقبال ترامب نتنياهو لبحث المرحلة الثانية من خطة غزة

2:12 AM
أبرز تطورات الحرب على غزة ليوم الاثنين
  • إصابات بقصف استهدف منزلاً غرب دير البلح
  • نتنياهو ينتقد واشنطن بشأن القوة الدولية في غزة
  • تعقيدات المرحلة الثانية تستحوذ على لقاء نتنياهو وترامب
  • احتجاز 32 أسيراً من غزة رغم انتهاء محكوميتهم
  • منتخب فلسطين يرسم الفرحة على وجوه أبناء غزة
  • سلسلة غارات إسرائيلية شرقي مدينة رفح
  • إصابة شاب برصاص الاحتلال في رفح
  • فرحة الغزيين بتأهل المنتخب الفلسطيني في كأس العرب
  • قصف على المناطق الشرقية لمدينة غزة
  • رئيس أركان جيش الاحتلال: "الخط الأصفر" هو الحدود الجديدة
فلسطينيون يتابعون مباراة فريقهم بكأس العرب، دير البلح 7 ديسمبر 2025 (عبد الحكيم أبو رياش/الأناضول)
التحديثات الحية

الحرب على غزة | إسرائيل تعلن "الخط الأصفر" حدوداً جديدة

العربي الجديد
