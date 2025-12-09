الحرب على غزة | نسف منازل بخانيونس وغارات على حيي التفاح والزيتون

شهد قطاع غزة فجر الثلاثاء تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة اعتداءات تركزت في المناطق الشرقية لمدينة خانيونس،جنوب القطاع، وقام الاحتلال خلالها بنسف عدة مبان سبقها قصف إطلاق نار بشكل كثيف، كما قامت طائرات الاحتلال بشن غارات استهدفت حيي التفاح والزيتون في مدينة غزة، بالإضافة لتفجير الاحتلال مدرعة مفخخة في حي الشجاعية شرقي المدينة.

ويأتي ذلك بينما ما يزال الغموض يلف موعد بدء تطبيق المرحلة الثانية من الخطة الأميركية

لإيقاف الحرب على قطاع غزة، وفي هذا الخصوص أعلنت حكومة الاحتلال أن بنيامين نتنياهو سيقوم بزيارة الولايات المتحدة نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري للقاء ترامب والتباحث معه بخصوص المراحل التالية من خطة السلام، وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان، خلال مؤتمر صحافي، إن نتنياهو سيلتقي مع ترامب في 29 ديسمبر. وأشارت بيدروسيان إلى أن الطرفان سيبحثان في "الخطوات والمراحل المستقبلية وقوة الاستقرار الدولية لخطة وقف إطلاق النار بغزة".