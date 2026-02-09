الحرب على غزة | نسف منازل بحي الزيتون وقصف يستهدف خانيونس وبيت لاهيا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، قتل أربعة مسلحين فلسطينيين شرقي رفح، جنوبي قطاع غزة.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في القطاع جراء اشتداد البرد، واستمرار الهجمات الإسرائيلية. وأعادت دولة الاحتلال الإسرائيلي فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي تحتله منذ مايو/أيار 2024، بشكل محدود جدا وبقيود مشددة للغاية. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، مغادرة 44 فلسطينيا قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، الذي يعمل بشكل محدود، وسط قيود إسرائيلية مشددة.
من جانبه، أكد رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، أمس الأحد، أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة مفصلية بعد عامين من حرب الإبادة، مشدداً على أن "المعاناة في قطاع غزة والضفة الغربية لم تتوقف رغم توقف الحرب، في ظل استمرار الانتهاكات والبلطجة الصهيونية ومحاولات الهيمنة والإخضاع في المنطقة". جاء ذلك خلال كلمة له في منتدى الجزيرة السابع عشر بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي عقد بعنوان "القضية الفلسطينية والتوازنات الإقليمية".
إلى ذلك، اتهمت حركة فتح إسرائيلَ بمواصلة عرقلة دخول اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة قطاع غزة، معتبرة أن ذلك يعكس رفضاً إسرائيلياً للمضي قدماً في تنفيذ المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار. وقال المتحدث باسم الحركة في قطاع غزة، منذر الحايك، إن إسرائيل لا تزال تمنع وصول أعضاء اللجنة إلى القطاع، رغم إعادة فتح معبر رفح، مشيراً إلى أن هذا المنع يترافق مع عدم وجود مؤشرات على استعداد إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
