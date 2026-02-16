ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القصف المدفعي الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة أدى إلى سقوط مصابين. وذكرت في وقت سابق أن القصف المدفعي تزامن معه إطلاق نار مكثف في مناطق انتشار جيش الاحتلال شرقي خانيونس.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. فبعد استشهاد 12 فلسطينياً في سلسلة ضربات إسرائيلية أمس الأحد، عاود جيش الاحتلال شن قصف مدفعي في مناطق انتشاره شرقي مدينة خانيونس، جنوبي القطاع. كما استهدفت مدفعيته مناطق شرقي مدينة دير البلح، وسط غزة، وأطلقت آلياته النار شرقي مخيم البريج.
في الأثناء وصلت دفعة جديدة من العائدين إلى غزة عبر معبر رفح، فيما قالت وزارة الصحة أمس الأحد إن أكثر من 20 ألف مريض وجريح في قطاع غزة لا يزالون ينتظرون السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، محذّرة من أن التشغيل الجزئي والمقيد لمعبر رفح لا يرقى إلى مستوى الكارثة الإنسانية والصحية المتفاقمة في القطاع.
من جهته، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أن "مجلس السلام" الذي يرأسه يملك "إمكانات غير محدودة"، مشيراً في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه سيعقد اجتماعاً جديداً لأعضاء المجلس في 19 فبراير/ شباط 2026 في "معهد دونالد جيه ترامب للسلام" بواشنطن. وقال ترامب إن دولاً أعضاء في المجلس تعهدت بأكثر من 5 مليارات دولار لصالح الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، إضافة إلى الالتزام بإرسال آلاف العناصر للمشاركة في "قوة الاستقرار الدولية" والشرطة المحلية بهدف "الحفاظ على الأمن والسلام للغزيين".
في موازاة ذلك، دعت إدارة مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة، الأحد، منظمة أطباء بلا حدود إلى التراجع عن قرارها تعليق بعض أنشطتها داخل المستشفى، مؤكدة أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة وأنه تم اتخاذ إجراءات لضمان أمن الطواقم والمرضى. وقالت الإدارة إنها تابعت تصريحات المنظمة بشأن وجود مظاهر مسلحة داخل المستشفى، معتبرة أن هذه الادعاءات تستوجب التوضيح. وخلفت الغارات والقصف الإسرائيلي على مدى عامين أكثر من 72 ألفاً و61 شهيداً، وفقاً لوزارة الصحة في غزة التي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة، كما تسببت في دمار هائل في القطاع المحاصر، وفي أزمة إنسانية كارثية.