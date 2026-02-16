الحرب على غزة | مصابون بإطلاق نار على خانيونس ووصول دفعة عائدين عبر رفح

تقارير عربية
غزة

العربي الجديد

العربي الجديد
التحديثات الحية
16 فبراير 2026
+ الخط -

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. فبعد استشهاد 12 فلسطينياً في سلسلة ضربات إسرائيلية أمس الأحد، عاود جيش الاحتلال شن قصف مدفعي في مناطق انتشاره شرقي مدينة خانيونس، جنوبي القطاع. كما استهدفت مدفعيته مناطق شرقي مدينة دير البلح، وسط غزة، وأطلقت آلياته النار شرقي مخيم البريج.

في الأثناء وصلت دفعة جديدة من العائدين إلى غزة عبر معبر رفح، فيما قالت وزارة الصحة أمس الأحد إن أكثر من 20 ألف مريض وجريح في قطاع غزة لا يزالون ينتظرون السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، محذّرة من أن التشغيل الجزئي والمقيد لمعبر رفح لا يرقى إلى مستوى الكارثة الإنسانية والصحية المتفاقمة في القطاع.

من جهته، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أن "مجلس السلام" الذي يرأسه يملك "إمكانات غير محدودة"، مشيراً في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه سيعقد اجتماعاً جديداً لأعضاء المجلس في 19 فبراير/ شباط 2026 في "معهد دونالد جيه ترامب للسلام" بواشنطن. وقال ترامب إن دولاً أعضاء في المجلس تعهدت بأكثر من 5 مليارات دولار لصالح الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، إضافة إلى الالتزام بإرسال آلاف العناصر للمشاركة في "قوة الاستقرار الدولية" والشرطة المحلية بهدف "الحفاظ على الأمن والسلام للغزيين".

في موازاة ذلك، دعت إدارة مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة، الأحد، منظمة أطباء بلا حدود إلى التراجع عن قرارها تعليق بعض أنشطتها داخل المستشفى، مؤكدة أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة وأنه تم اتخاذ إجراءات لضمان أمن الطواقم والمرضى. وقالت الإدارة إنها تابعت تصريحات المنظمة بشأن وجود مظاهر مسلحة داخل المستشفى، معتبرة أن هذه الادعاءات تستوجب التوضيح. وخلفت الغارات والقصف الإسرائيلي على مدى عامين أكثر من 72 ألفاً و61 شهيداً، وفقاً لوزارة الصحة في غزة التي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة، كما تسببت في دمار هائل في القطاع المحاصر، وفي أزمة إنسانية كارثية.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولاً بأول..

12:40 am

العربي الجديد

العربي الجديد
غزة
إصابات إثر استهداف جيش الاحتلال خانيونس

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القصف المدفعي الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة أدى إلى سقوط مصابين. وذكرت في وقت سابق أن القصف المدفعي تزامن معه إطلاق نار مكثف في مناطق انتشار جيش الاحتلال شرقي خانيونس.

 

12:34 am

العربي الجديد

العربي الجديد
غزة
وصول دفعة جديدة من العائدين عبر معبر رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن دفعة جديدة من الفلسطينيين عادت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر.

وبحسب البيانات الحكومية الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي، فإن إجمالي عدد المسافرين منذ فتح معبر رفح بلغ 488 مسافراً من أصل 1,800 مسافر يُفترض أن يسافروا عبر معبر رفح البري ذهاباً وإياباً، بنسبة التزام تقارب 27%.

12:32 am

العربي الجديد

العربي الجديد
غزة
آليات الاحتلال تقصف شرق مخيم البريج

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بإطلاق نار شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. كما استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مدينة دير البلح، وسط القطاع.

12:11 am

الأناضول

الأناضول
فتيات يقاومن بـ"الفن النبيل" ضغوط الحياة في غزة

بين خيام النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، تتدرب مجموعة من الفتيات الفلسطينيات دون سن السادسة عشرة على الملاكمة في إطار سعيهن للدفاع عن النفس وتفريغ الطاقة السلبية التي ولدتها حرب الإبادة الإسرائيلية على مدار عامين. 

بدأت الفتيات التدريبات خلال أشهر الإبادة، إذ تحولت هذه الرياضة المعروفة باسم "الفن النبيل" إلى وسيلة للصمود أمام الغارات والهجمات الإسرائيلية التي كانت تبث الرعب في نفوسهن. كانت إمكانات التدريب بدائية وبسيطة مثل استبدال كيس الملاكمة بآخر من الرمال، وبلا قفازات وفرشات حماية، قبل أن يتم لاحقاً توفير أنواع وكميات محدودة من الأدوات الرياضية اللازمة.

التفاصيل عبر الرابط:

فتيات يتدربن على الملاكمة بين خيام غزة، خانيونس، 9 فبراير 2026 (Getty)
المرأة
التحديثات الحية

فتيات يقاومن بـ"الفن النبيل" ضغوط الحياة في غزة

12:14 am

الأناضول

الأناضول
تونس تدعو المجتمع الدولي لضمان استمرار وقف إطلاق النار

دعا وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، الأحد، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ضمان ديمومة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية الشعب الفلسطيني إزاء الاعتداءات التي يتعرض لها منذ عامين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها النفطي، خلال مناقشة التقرير الخاص بالوضع في فلسطين والشرق الأوسط، على هامش أعمال الدورة 39 لقمّة الاتحاد الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية.

وأفاد النفطي بأنه "على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته في ضمان ديمومة وقف إطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني". ونوّه النفطي بـ"الموقف المشرّف للاتحاد الأفريقي ممّا تشهده الأراضي الفلسطينية من اعتداءات (إسرائيلية) منذ سنتين".

وأشار إلى "موقف تونس المبدئي الثابت والداعم لنضالات الشعب الفلسطيني ولحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".

12:08 am

العربي الجديد

العربي الجديد
غزة
أبرز تطورات غزة أمس الأحد
  • ترامب يعلن تعهد دول بإرسال 5 مليارات دولار إلى غزة
  • إدارة مجمع ناصر تدعو أطباء بلا حدود للتراجع عن تعليق أنشطتها
  • الدفاع المدني يعلن استشهاد 12 فلسطينياً منذ فجر الأحد
  • 20 ألف مريض ينتظرون السفر وسط إجراءات مشددة عبر رفح
  • استشهاد قيادي في "سرايا القدس" من جراء غارة على حي تل الهوى
دلالات
المساهمون
الأناضول
العربي الجديد
