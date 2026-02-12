الحرب على غزة | قصف ونسف مبانٍ و"حماس" تنفي تلقيها مقترحات حول السلاح

أخبار
التحديثات الحية
12 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 14:32 (توقيت القدس)
+ الخط -

يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في وقت كان فيه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوقع على انضمامه إلى "مجلس السلام" في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو ما وصفه القيادي في حركة حماس أسامة حمدان في تصريحات صحافية بـ"مهزلة العصر".

ميدانياً، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، قبل أن تستهدفه بقصف مدفعي. لاحقاً، توغلت آليات الاحتلال وجرافاته تحت غطاء ناري في المخيم ودمرت ما تبقى من مدارس وكالة "أونروا". كذلك واصل جيش الاحتلال عمليات نسف المباني السكنية شرقي محافظة الوسطى في قطاع غزة وشرقي مدينة غزة. وفي مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، أطلقت آليات الاحتلال نيران رشاشاتها باتجاه منازل الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة أحد المنازل مباشرةً. وفي حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة، أصابت نيران مسيّرة إسرائيلية أطفالاً في "شارع كشكو"، قبل أن يتعرض الحي نفسه لقصف مدفعي.

وبالتوازي، عاد الحديث مجدداً عن نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة، وذلك عقب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أفادت فيه بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية الإبقاء لحماس على أسلحة خفيفة. لكن مسؤولاً رفيعاً، وفق توصيف صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، علّق للصحيفة على ذلك بالقول إن "السلاح الخفيف يأتي في المرحلة الأخيرة، في إطار خطة تشمل تسلسلاً هرمياً لعملية نزع السلاح". في المقابل، نفى القيادي في حركة حماس أسامة حمدان في تصريحات صحافية أن يكون قد وصل إلى الحركة من الوسطاء أي مسودة أو مقترحات رسمية تخص سلاح المقاومة، مشيراً إلى أن حماس لم تعتمد رسمياً أي قرار يخص تجميد سلاح المقاومة، وموقفها الوطني ثابت بأن المقاومة حق طالما بقي الاحتلال، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني يرفض الوصاية، ولا يقبل بقوات دولية لتحل محل جيش الاحتلال.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في غزة أولاً بأول..

02:30 pm

أحمد أبو قمر

أحمد أبو قمر
أحمد أبو قمر
ـ
غزة
قطاع غزة يتلقى شهرياً 20% من احتياجه لغاز الطهو

أكد رئيس هيئة البترول في غزة، إياد الشوربجي، اليوم الخميس، أن قطاع غاز الطهو في غزة يمر بواقع صعب للغاية بسبب ضآلة الكميات الواردة، مشيراً إلى أن الاحتياج الفعلي للقطاع يُقدَّر بنحو 8 آلاف طن شهرياً، بواقع 260 طناً يومياً لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان. وجاء حديث الشوربجي خلال "صالون صحافي" نظمه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين للحديث بشكل مفصل عن مستجدات قطاع الطاقة وأزمة الوقود وواقع غاز الطهو، وأبرز التحديات الراهنة التي تواجه عمليات التوزيع في ظل الظروف الحالية.

التفاصيل عبر الرابط:

اجتماع رئيس هيئة البترول مع الصحفيين في غزة، 12 فبراير 2026 (العربي الجديد)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

هيئة البترول في غزة: القطاع يتلقى شهرياً 20% من احتياجه لغاز الطهو

02:23 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
استشهاد شاب وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال

استشهد شاب اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال شرق مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد الشاب محمد سليم دبابش برصاص الاحتلال في منطقة الزرقاء بحيّ التفاح شمال شرق مدينة غزة.
كما أصيب أربعة مواطنين برصاص قوات الاحتلال على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة

01:55 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
احتجاج على عقد بريطاني مع شركة أميركية متورطة بالإبادة بغزة

نظّمت "حملة التضامن مع فلسطين" وقفة احتجاج على "حفل سري" أقامته شركة "بالانتير تكنولوجيز" الأميركية استضافت فيه مسؤولي وزارة الدفاع البريطانية للاحتفال بحصولها على عقد بقيمة 240 مليون جنيه إسترليني مع الوزارة. وأُقيم الحفل الذي وصفته الحملة بأنه فاخر في مكان غير معلن بمنطقة مايفير الثرية بوسط لندن مساء الأربعاء. وقالت الحملة، في بيان، إن نشطاءها تمكنوا من اكتشاف العنوان ونظموا تظاهرتهم الصاخبة خارجه.

التفاصيل عبر الرابط:

احتجاج أمام مقر شركة "بالانتير تكنولوجيز" في لندن، 11 فبراير 2026 (العربي الجديد)
أخبار
التحديثات الحية

احتجاج على عقد بريطاني مع شركة أميركية متورطة بالإبادة في غزة

01:29 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
مدفعية الاحتلال تستهدف شمال مدينة رفح

استهدفت مدفعية الاحتلال شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية فلسطينية.

01:28 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
جرحى بنيران الاحتلال في شارع صلاح الدين

أُصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الخميس، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع صلاح الدين، وسط قطاع غزة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

09:38 am

الأناضول

avata
الأناضول
وصول 46 فلسطينياً إلى غزة عبر معبر رفح وسط قيود مشددة

وصل إلى قطاع غزة، مساء الأربعاء، 46 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وسط قيود إسرائيلية مشددة. وقالت مصادر بالمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن 46 فلسطينياً وصلوا مستشفى ناصر بمدينة خانيونس جنوبي القطاع، بينهم مرضى كانوا يتلقون العلاج في الخارج. والأربعاء، غادر قطاع غزة عبر معبر رفح 47 فلسطينيا (17 مريضاً و30 مرافقاً)، حسبما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

09:36 am

الأناضول

avata
الأناضول
إصابة ثلاثة فلسطينيين بنيران الاحتلال في خانيونس

أصيب ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفلان، اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشاره ضمن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بوصول سيدة وطفلين إلى مستشفى ناصر في خانيونس بإصابات متوسطة، جراء إطلاق آليات الجيش الإسرائيلي النار بكثافة تجاه خيام النازحين في منطقة "المسلخ" جنوبي المدينة.
وفي السياق، شنّ الطيران الإسرائيلي غارة شرقي خانيونس، فيما استهدف قصف مدفعي مكثف مناطق غربي مدينة رفح، من دون توفر معلومات أولية عن النتائج.

07:29 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
رام الله
الخارجية الفلسطينية تتابع جهود إزالة مخلفات العدوان في غزة

عقدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، الاجتماع التنسيقي المعني بمتابعة الجهود الوطنية والدولية وتنسيقها لإزالة المتفجرات ومخلفات عدوان الاحتلال الإسرائيلي، والأجسام المشبوهة والألغام من قطاع غزة، بمشاركة واسعة من الشركاء الوطنيين والدوليين.
وتخلل الاجتماع مداخلات من الجهات المشاركة، استعرضت الجهود والخطط المبذولة في مجالات التقييم الفني، والتطهير، وبناء القدرات، والتوعية بمخاطر المتفجرات.
وأكد المشاركون ضرورة تكثيف التنسيق وتكامل الأدوار، وفتح المعابر فورا، والسماح بإدخال المعدات التقنية اللازمة والطواقم المتخصصة، لتمكين فرق العمل من تنفيذ مهامها على الأرض بفعالية وأمان، بما يفضي إلى خطة عمل واضحة ذات أولويات محددة، وآليات متابعة منتظمة.

07:27 am

قنا

avata
قنا
برنامج أُممي يبدأ بإزالة 370 ألف طن نفايات وسط قطاع غزة

بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية في غزة، إزالة مئات الآلاف من أطنان النفايات في منطقة سوق فراس وسط مدينة غزة، والتي تشكل مخاطر صحية وبيئية جسيمة على السكان بسبب عدم توفر إمكانيات إزالتها أثناء الحرب. 
وبحسب موقع الأمم المتحدة اليوم، قد تكدس نحو 370 ألف طن من النفايات خلال الحرب التي امتدت لأكثر من عامين، مما حوّل المنطقة إلى بؤرة للتلوث، في ظل انهيار الخدمات الأساسية، بما في ذلك جمع القمامة وأنظمة الصرف الصحي.

06:50 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
خانيونس
 طيران الاحتلال يشن غارة على خانيونس

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، غارة جوية على المنطقة الشرقية في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
 

02:41 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
خانيونس
إصابة طفل برصاص الاحتلال أثناء نومه في خيمته جنوب خانيونس

أصيب طفل فلسطيني بطلق ناري في الظهر أثناء نومه داخل خيمته في منطقة المسلخ، جراء إطلاق نار مكثف ومتواصل من آليات الاحتلال باتجاه المنطقة الجنوبية من مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
 

12:37 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
الاحتلال يدمر ما تبقى من مدارس "أونروا" في مخيم جباليا

 أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، قبل أن تستهدفه بقصف مدفعي. لاحقاً، توغلت آليات وجرافات الاحتلال تحت غطاء ناري في المخيم ودمرت ما تبقى من مدارس وكالة "أونروا".

دلالات
المساهمون
أحمد أبو قمر
قنا
الأناضول
العربي الجديد
العربي الجديد
المزيد في سياسة
كيم جونغ أون وابنته خلال دشين المدمرة الجديدة "تشوي هيون"، 28 أبريل 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

تقرير استخباراتي: كيم جونغ أون يُعدّ ابنته جو إي لخلافته

محكمة في القاهرة، 5 مارس 2022 (سامر عبد الله/فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

مصر: محاكمة 86 معتقلاً بينهم فلسطينيان بعد انقضاء عقوبة سجنهما

وقفة في تونس تضامناً مع معتقلَين، 12 فبراير 2025 (العربي الجديد)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

تونس: تضامن واسع مع قاضٍ سابق ونائب تزامناً مع محاكمتيهما