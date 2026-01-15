الحرب على غزة | قصف ونسف مبان بعد إطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق

رغم إعلان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، إلا أن عمليات القصف ونسف المباني في القطاع مستمرة، في استكمال لمشهد الإبادة المتواصل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمباني سكنية شرق مخيم جباليا، فيما تعرّضت أحياء التفاح والشجاعية والزيتون إلى قصف بالمدفعية الثقيلة. ويأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 71,439 شهيداً، و171,324 مصاباً، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك وفق ما نشرته وزارة الصحة في قطاع غزة.

سياسياً، أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الأربعاء، إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، لافتاً إلى أنها "تهدف إلى الانتقال من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، وإقامة إدارة فلسطينية تكنوقراطية، وبدء عملية إعادة الإعمار".

وأوضح ويتكوف أن المرحلة الجديدة تنصّ على تشكيل إدارة انتقالية تكنوقراطية في غزة تحت اسم "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، إلى جانب الشروع في نزع السلاح الكامل، بما يشمل تفكيك جميع التشكيلات المسلحة "غير المصرح بها". وشدد على أن الولايات المتحدة تتوقع امتثال حركة حماس الكامل لالتزاماتها، بما في ذلك إعادة آخر جثمان لمحتجز إسرائيلي، محذراً من أن عدم الالتزام سيؤدي إلى "عواقب خطيرة".

وفي حين لم يوضح ويتكوف التفاصيل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن البيت الأبيض أرسل دعوات إلى عدة دول للانضمام إلى "مجلس السلام"، ويأمل في تأسيسه رسمياً في غضون أيام، مشيرين إلى أن ترامب سيرأس الاجتماع الأول لمجلس السلام الأسبوع المقبل، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

من جهتهم، رحب الوسطاء، قطر ومصر وتركيا، باستكمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، برئاسة علي عبد الحميد شعث، معتبرين ذلك تطورًا هامًا من شأنه الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في غزة أولاً بأول..

2:00 AM
نسف مبان في مخيم جباليا

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف لمباني سكنية شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

1:56 AM
قصف يستهدف أحياء الشجاعية والزيتون

تعرّضت المناطق الشرقية من حيي الشجاعية والزيتون شرقي مدينة غزة إلى قصف مدفعي، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

1:53 AM
إطلاق قذائف على شمال مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال المتمركزة على جبل الريس شرقي حي التفاح أطلقت قذائف على شمالي مدينة غزة.

1:52 AM
ويتكوف يعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة

أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، لافتاً إلى أنها "تهدف إلى الانتقال من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، وإقامة إدارة فلسطينية تكنوقراطية، وبدء عملية إعادة الإعمار".

التفاصيل عبر الرابط:

ستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، 4 فبراير 2025 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

ويتكوف يعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة

1:44 AM
أبرز الأحداث الأربعاء | 14 يناير

استشهاد 100 طفل منذ سريان وقف النار

غزة تغرق مجدداً.. المنخفض الجوي يحاصر سكان الخيام

نقل جثامين 50 شهيداً من مقبرة مؤقتة

أونروا: نازحو غزة يواجهون صعوبة في تأمين مياه الشرب

محسوبون على تيار دحلان في لجنة إدارة غزة

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71,439

ويتكوف يعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب

