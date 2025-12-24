الحرب على غزة | قصف مدفعي وواشنطن تستوضح تصريحات كاتس

24 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 01:04 (توقيت القدس)
قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة ليل الثلاثاء الأربعاء، في وقت تجدد هطول الأمطار، ما تسبب بغرق خيام النازحين المتهالكة، وذلك وسط الأزمة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في ظل عدم توفر المأوى جراء تدمير البنية المدنية خلال عامين من حرب الإبادة. يأتي ذلك في ظل عدم تقدم اتفاق وقف إطلاق النار إلى مرحلته الثانية، حيث لا يزال الغموض يلف مناقشات القوة الدولية المقرر نشرها في القطاع، بالإضافة إلى الملفات البارزة مثل نزع سلاح حماس وتشكيل إدارة جديدة في غزة. ووسط هذا الجمود، أطلق وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء تصريحات تشي بنيات مغايرة تماما لبنود الاتفاق، أشار فيها إلى عزم حكومته المتطرفة إقامة نواة استيطان في شمال القطاع، قبل أن يتراجع لاحقا عن التصريح.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر أميركية قولها إن الموقف أثار الدهشة في المقر الأميركي في إسرائيل، مشيرة إلى أن التصريحات كانت تتناقض مع الخطط التي اقترحتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وردّ كاتس لاحقا بأن حديثه عن وحدات "ناحل" شبه العسكرية في شمال غزة كان في سياق أمني بحت، وأن الحكومة لا تنوي إنشاء مستوطنات في القطاع، زاعما أن أي وجود للوحدات سيكون لأغراض أمنية فقط. وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم لـ"العربي الجديد"، إن تصريحات كاتس تمثل خرقًا حقيقيًا وكبيرًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتتناقض بوضوح مع خطط ترامب المعلنة لإحلال السلام في قطاع غزة.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول...

12:33 am

الأناضول

بلجيكا تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

قدمت بلجيكا، الثلاثاء، طلبا رسميا إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا بشأن ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. المحكمة، وهي أعلى جهاز قضائي بالأمم المتحدة، قالت في بيان الثلاثاء إن بلجيكا قدمت رسميا اليوم إعلانا للتدخل في الدعوى، مستندة إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.

وأفادت بلجيكا، في الطلب، بأن تدخلها يركز على المواد من الأولى إلى السادسة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وفقا للمحكمة (مقرها مدينة لاهاي بهولندا). وتولي بلجيكا، التي اعترفت بدولة فلسطين وفرضت عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، اهتماما خاصا للمادة الثانية، وتحديدا فيما يتعلق بتفسير "النية المحددة" اللازمة لإثبات الإبادة الجماعية. ودعت المحكمة كلا من جنوب إفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات مكتوبة بشأن تدخل بلجيكا، وفقا للمادة 83 من النظام الداخلي للمحكمة.

12:31 am

القدس المحتلة
واشنطن تستوضح تصريحات كاتس حول الاستيطان في غزة

نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر أميركية قولها إن تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس حول الاستيطان في شمال القطاع، أثارت الدهشة في المقر الأميركي في إسرائيل، مشيرة إلى أن الموقف يتناقض مع الخطط التي اقترحتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وردّ كاتس لاحقا بأن حديثه عن وحدات "ناحل" شبه العسكرية في شمال غزة كان في سياق أمني بحت، وأن الحكومة لا تنوي إنشاء مستوطنات في القطاع، زاعما أن أي وجود للوحدات سيكون لأغراض أمنية فقط.

12:29 am

غزة
قصف مدفعي على عدة مناطق

شنت مدفعية جيش الاحتلال عمليات قصف متواصلة على شرق مخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مماثل على مناطق في شرق مدينة غزة (شمال).

12:01 am

لندن
أبرز تطورات أمس الثلاثاء
  • حماس: تصريحات كاتس خرق كبير لاتفاق وقف إطلاق النار
  • الحكومة الفلسطينية تحذر من التلاعب بسجل الأراضي في غزة
  • "معاريف": إسرائيل تدرس دوراً تركياً في غزة بشروط سياسية
  • كاتس: سنقيم نوى استيطانية في شمال غزة
  • مستشفيات غزة تستقبل 5 شهداء في 24 ساعة
  • نقص الدواء يهدّد صحة أصحاب الأمراض المزمنة في غزة
  • حفار قبور في غزة: دفنت ما يقارب 18 ألف شهيد خلال حرب الإبادة
  • مسؤولان في "حماس" يجريان لقاءات سياسية في بغداد
  • "بلومبيرغ": أميركا تجدد مساعيها لعقد مؤتمر لإعادة الإعمار
المساهمون
