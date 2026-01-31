الحرب على غزة | قصف مدفعي وترقب لإعادة فتح معبر رفح

31 يناير 2026
فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، أعلنت سلطات الاحتلال، أمس الجمعة، إعادة فتح معبر رفح جنوبي القطاع يوم الأحد القادم في كلا الاتجاهين، بعد إغلاقه على نحوٍ شبه كامل منذ مايو/أيار 2024. وأفادت صحيفة "هآرتس" بأنه، في هذه المرحلة، وبناءً على الطلب المصري، ستُتاح المغادرة من معبر رفح فقط للمرضى والجرحى مع الجهات المرافقة لهم، وبحسب البيان الإسرائيلي، يأتي فتح المعبر بين قطاع غزة ومصر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وبناءً على توجيهات المستوى السياسي الإسرائيلي.

من جهته، أعلن علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، بدء عمل معبر رفح البري بين مصر وغزة ابتداءً من يوم الاثنين المقبل. وأفاد شعث، في منشور على حسابه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه يعلن رسمياً فتح معبر رفح البري بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة بين الأطراف ذات العلاقة بتشغيله في الاتجاهين ابتداءً من يوم الاثنين، موضحاً أن يوم الأحد الموافق للأول من فبراير/ شباط المقبل سيكون يوماً تجريبياً لآليات العمل في المعبر.

في السياق الميداني، استُشهد فلسطينيان يوم الجمعة، وأُصيب ستة آخرون، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيّم المغازي وسط قطاع غزة وخانيونس جنوبي القطاع، كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها على مراكب الصيادين قبالة شواطئ مدينة غزة. وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ نفذت غارات جوية وقصفاً مدفعياً وعمليات إطلاق نار من الآليات والطيران المسيّر، بالتزامن مع عمليات نسف لمنازل المواطنين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، ليضافوا إلى مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين والنازحين جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعلى الصعيد الإنساني، أكّدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم الجمعة، ضرورةَ أن تكثف دول العالم جهودها للتخفيف من معاناة أهالي غزة، والبناء على الزخم الذي حققته المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار. وقالت رئيسة اللجنة، ميريانا سبولياريتش، في بيان، إنّ "العديد من أهالي غزة ما زالوا يعيشون بين الأنقاض دون خدمات أساسية، ويواجهون مصاعب من أجل التدفئة في ظروف الشتاء القاسية".

وفي السياق ذاته، قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، يوم الجمعة، إنها لن تقدم قوائم الموظفين التي تطلبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحفاظ على إمكانية الدخول إلى قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أنّها لم تتمكن من الحصول على ضمانات لسلامة فريقها. وأضافت المنظمة أنها كانت مستعدة لمشاركة قائمة جزئية بالموظفين الفلسطينيين والأجانب الذين وافقوا على الكشف عن تلك المعلومات، شريطة أن تُستخدم لأغراض إدارية فقط وألّا تُعرّض فريقها للخطر، مؤكّدة رغبتها في الاحتفاظ بالسيطرة على إدارة الإمدادات الطبية الإنسانية.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولاً بأول...

1:03 AM

أيوب الحديثي

غوارديولا وفلسطين... مواقف إنسانية تتجاوز حدود كرة القدم

واصل المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي، المدرب الإسباني بيب غوارديولا (55 عاماً)، مواقفه الإنسانية الواضحة تجاه ما يجري في فلسطين، مجدداً دعوته إلى حماية الأطفال الفلسطينيين، في ظل الحرب المستمرة، وما تخلّفه من دمار واسع وخسائر بشرية كبيرة، في سلسلة تصريحات ومبادرات علنية عبّر خلالها عن قلقه العميق من الصمت الدولي.

المزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط:

عبر غوارديولا في عديد المناسبات عن دعمه لقطاع غزة (العربي الجديد/Getty)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

غوارديولا وفلسطين... مواقف إنسانية تتجاوز حدود كرة القدم

12:59 am

الأناضول

الأمم المتحدة: 11 طفلا لقوا حتفهم تجمّدا بغزة منذ بدء الشتاء

قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إنّ العائلات الفلسطينية في قطاع غزة ما تزال تواجه ظروفاً شتوية قاسية، وأن 11 طفلاً لقوا حتفهم تجمّداً من شدة البرد منذ بداية فصل الشتاء. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في نيويورك.

وأشار "حق"، إلى أنّ موظفي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أفادوا بأنّ العائلات في غزة تواصل صراعها مع الظروف الشتوية القاسية. وذكر أن طفلاً آخر في غزة توفي، الأسبوع الجاري، نتيجة البرد، ليرتفع بذلك عدد الأطفال الذين قضوا تجمّداً منذ بداية الشتاء إلى 11 طفلاً.

وأوضح المتحدث الأممي أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قامت الأمم المتحدة وشركاؤها بتوزيع عشرات الآلاف من الخيام وتوفير مأوى لأكثر من نصف مليون شخص، غير أنّ هذه الخيام توفّر حماية محدودة، ولا سيّما خلال فصل الشتاء. وبيّن أن الأمم المتحدة تواصل الدعوة إلى إيجاد حلول إيواء أكثر متانة للحد من اعتماد الناس على الخيام في القطاع، وأكّد ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية والمواد التجارية دون قيود، بل وتوسيعها أيضاً.

12:42 am

العربي الجديد

غزة
قصف مدفعي يستهدف شرق خانيونس

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، بقصف مدفعي المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وذلك وفق ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

12:40 am

الأناضول

واشنطن وأبوظبي تبحثان تطورات غزة

بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، الجمعة، مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، التطورات الإقليمية، بما يشمل الأوضاع بقطاع غزة والسودان، ودعم أهداف "مجلس السلام". جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، التي أفادت بأن المباحثات تناولت تطورات الوضع الإنساني بغزة، وأهمية دعم أهداف "مجلس السلام"، وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع تأكيد تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين والتخفيف من معاناتهم.

12:37 am

فرانس برس

الصليب الأحمر: على دول العالم تحسين الأوضاع في غزة

شدّدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، الجمعة، على ضرورة أن تكثّف دول العالم جهودها للتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة المنكوب، والبناء على الزخم الذي حقّقته المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الذي كان قد دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك بعد أكثر من عامَين من الحرب الإسرائيلية المدمّرة.

التفاصيل عبر الرابط:

فلسطينيون ينتظرون الحصول على مياه في دير البلح - وسط قطاع غزة - 29 يناير 2026 (إياد البابا/ فرانس برس)
قضايا وناس
التحديثات الحية

الصليب الأحمر: على الدول تكثيف جهودها لتحسين أوضاع غزة المتردية

12:33 am

فرانس برس

الاحتلال ينفي اعتماده حصيلة "صحة غزة" حول الشهداء

نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن يكون قد اعتمد حصيلة وزارة الصحة في غزة بشأن استشهاد أكثر من 71 ألف شخص منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، وذلك تعقيباً على نشر صحيفة "هآرتس" تقريراً أفاد بأن جيش الاحتلال وافق على الأرقام التقديرية لوزارة الصحة في غزة". وكتب المتحدث العسكري ناداف شوشاني عبر منصة "إكس"، إنّ "الجيش الإسرائيلي يؤكد أنّ المعلومات المنشورة لا تعكس أرقامه الرسمية".

12:24 AM
أبرز تطورات غزة أمس الجمعة | 30 يناير
  •  الصليب الأحمر: على دول العالم تكثيف جهودها لتحسين الأوضاع
  • إسرائيل تعلن فتح معبر رفح الأحد
  •  حماس تندّد بقصف الاحتلال مخيّم المغازي وتطالب بفتح معبر رفح
  • سفير أميركا لدى إسرائيل عرقل رسائل لإدارته بشأن الوضع في غزة
  •  جيش الاحتلال يعلن استهداف 8 مقاومين في رفح وقتل 3 منهم
  • شهيدان في قصف على مخيّم المغازي
