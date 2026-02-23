الحرب على غزة | قصف مدفعي على مناطق في مخيم البريج وخانيونس

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
23 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 10:41 (توقيت القدس)
+ الخط -

يتواصل التصعيد الميداني في قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وسط خروق متكررة للاحتلال الإسرائيلي. وقال مركز غزة لحقوق الإنسان، الأحد، إن 642 فلسطينياً استشهدوا منذ بدء سريان التهدئة، بمتوسط يومي يبلغ 4.8 شهداء، بينهم 197 طفلاً و85 سيدة و22 مسناً، فيما أصيب 1643 فلسطينياً، في أرقام تعكس استمرار حالة الاستهداف والتصعيد الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع.

ميدانياً، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في مناطق متفرقة، إذ أطلقت آليات الاحتلال النار جنوبي خانيونس، فيما استهدفت المدفعية شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية في المنطقة ذاتها، ما يعكس هشاشة وقف إطلاق النار واستمرار التوترات على الأرض، في ظل أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة يعيشها السكان.

سياسياً، أشاد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بالاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" الذي عُقد برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبراً أن التعهدات المالية التي أُعلنت خلاله ستسهم في توفير مساكن مؤقتة، وتأمين النقل الجماعي، وإزالة الركام تمهيداً لإعادة الإعمار. في المقابل، أفادت مصادر مطلعة لوكالة فرانس برس بأن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" دخلت المرحلة الأخيرة من انتخاباتها الداخلية لاختيار رئيس مكتبها السياسي، وسط منافسة بين خليل الحية وخالد مشعل.

كل التطورات في قطاع غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

10:41 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
شهيد و8 إصابات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول شهيد و8 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية. ولفتت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار بلغ 615، والإصابات 1651، والجثامين التي جرى انتشالها 726.

ومنذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، بلغ عدد الشهداء 72073، والإصابات 171749، وفق الوزارة.

9:34 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
جيش الاحتلال يعلن استكمال عمليات عسكرية في رفح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات اللواء السابع، "استكملت ثلاثة أشهر من النشاط العملياتي في منطقة رفح". وجاء في بيان الجيش: "استكملت قوات اللواء رقم 7، تحت قيادة الفرقة 143، نشاطها العملياتي في منطقة رفح بهدف تطهير منطقة الخط الأصفر بعد مضي ثلاثة أشهر من العمل المتواصل داخل القطاع".

وزعم أنه "خلال أعمالها، تمكّنت القوات، بالتعاون مع مقاتلي وحدة يهلوم، من القضاء على عشرات المسلّحين الذين تواجدوا في المسارات تحت الأرضية في المنطقة"، كما دُمّرت مئات البنى التحتية، التي اعتبرها الاحتلال عسكرية، "ومنها مسار تحت أرضي يبلغ طوله نحو كيلومتر واحد، عُثر بداخله على غرف مكوث ووسائل قتالية". ودمّرت قوات الاحتلال ما قالت إنها فتحة مسار تحت أرضي، سقط فيه مقاتل في وحدة المعدات الهندسية الثقيلة في الفرقة 143، بتاريخ 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وبحسب بيان جيش الاحتلال، "تبقى قوات الجيش الاسرائيلي في قيادة المنطقة الجنوبية، منتشرة في المنطقة طبقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار، وستواصل أعمالها الرامية إلى تطهير منطقة الخط الأصفر وإزالة أي تهديد فوري".

8:59 AM

سجود عوايص

سجود عوايص باحثة وكاتبة فلسطينية (العربي الجديد)
سجود عوايص
باحثة أكاديمية وكاتبة فلسطينية مقيمة في ماليزيا، صدر لها عدد من الأبحاث المحكمة والكتب في الشأن الإعلامي والفلسطيني.
بين التفويض والقلق: البعثة الإندونيسية إلى قطاع غزة

قبل أيامٍ قليلة من إعلان استعداد إندونيسيا إرسال قوة حفظ سلامٍ إلى قطاع غزّة، استبق الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو أيّ صخبٍ برلمانيٍّ أو شعبيٍّ بدعوة قادة المنظّمات الإسلاميّة في البلاد إلى اجتماعٍ خاصٍّ في القصر الرئاسي، استمرّ لما يربو على أربع ساعات، طرح خلالها مبرّرات انضمام حكومته إلى مجلس السلام الّذي يقوده الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومبادرتها بإرسال آلاف الجنود الإندونيسيين إلى القطاع.

التفاصيل في هذا الرابط

أرسلت القوات الجوية الإندونيسية مساعدات إنسانية لقطاع غزة، جاكرتا 2023/11/04 (إيكو سيسونو تويودو/الأناضول)
ملحق فلسطين
التحديثات الحية

بين التفويض والقلق: البعثة الإندونيسية إلى قطاع غزة

8:58 AM

أنطوان شلحت

462668FE-92B2-4FF2-B0AA-2B2520CE3234
أنطوان شلحت

كاتب وباحث فلسطيني

ما هو مسوغ إدارة إسرائيل ظهرها للعالم بشأن قطاع غزة؟

منذ انطلاق الجهد الدولي الّذي تقوده الولايات المتّحدة من أجل الانتقال إلى مرحلة بلورة واقعٍ جديدٍ في قطاع غزّة، تؤكّد جلّ الوقائع المتراكمة أنّ ما يراود الحكومة الإسرائيلية، ورئيسها بنيامين نتنياهو في الوقت الحالي يتجسّد في "أملٍ واحدٍ ووحيدٍ" فحواه أن يبوء مسعى الولايات المتّحدة لبلورة واقعٍ سياسيٍّ وأمنيٍّ جديدٍ في القطاع بالفشل، بما يمهّد الطريق للعودة إلى الحرب، حسبما أكّد المحلّل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، في ما يمكن اعتباره مؤشّراً واحداً من مؤشّراتٍ قويةٍ على أنّ نتنياهو غير متحمّسٍ بتاتاً لنجاح المرحلة الثانية من "خطّة الرئيس دونالد ترامب" بشأن قطاع غزّة، وقد يكون فشلها أقلّ كلفةً له سياسياً من نجاحها.

التفاصيل في هذا الرابط

من التظاهرات المعارضة لحكومة نتنياهو، تل أبيت 2026/2/14 (جاك جيز/فرانس برس)
ملحق فلسطين
التحديثات الحية

ما هو مسوغ إدارة إسرائيل ظهرها للعالم بشأن قطاع غزة؟

8:57 AM

مروان رضوان

avata
مروان رضوان
كاتب فلسطيني
غزة ونظرية التعقيد: الاستقرار المضطرب في النظام الدولي

يشهد النّظام الدّوليّ منذ العام 2008؛ أي بعد الأزمة الاقتصادية المالية العالمية حينها، وكذلك التدخل العسكري الإمبريالي الروسي في جورجيا تغيّراً عميقًا في بنيته، وحالةً متزايدةً من السيولة والفوضى وعدم الاستقرار، لم تعد تُفسَّر بسهولةٍ عبر المفاهيم الكلاسيكية في العلاقات الدّوليّة، الّتي تنتمي إلى المفاهيم النظرية للمدارس الواقعية والليبرالية والسلوكية. ولعل من أبرز ملامح هذه التحولات في النّظام الدّوليّ المعقّد الجديد هو أنّ التوازنات لم تعد ثابتةً، والتحالفات لم تعد دائمةً، والفواعل السياسية قد تنوعت لتشمل فواعل ما دون مستوى الدولة، مثل قوى الأمر الواقع وسلطاته، وفواعل ما فوق مستوى الدولة، مثل المنظّمات الدّوليّة، والشركات واللوبيات الكبرى، الّتي تتحكّم في كثيرٍ من البلدان بمصالح السياسة الخارجية، إلى جانب الدولة الّتي لم تعد الفاعل الوحيد في العلاقات الدّوليّة. كما أنّ النتائج السياسية والعسكرية باتت غير متناسبةٍ مع حجم الأدوات المستخدمة لتحقيقها، فعلى الرغم من استخدام أعتى الأسلحة وأكثرها فتكاً في الحرب البربرية الإسرائيلية على قطاع غزّة، فإن هذا لم يؤدِّ إلى تحقيق الحسم الإسرائيلي.

التفاصيل في هذا الرابط

من كرنفال موكب روز السنوي في دوسلدورف ألمانيا، 2026/2/16 (هشام الشريف/Getty)
ملحق فلسطين
التحديثات الحية

غزة ونظرية التعقيد: الاستقرار المضطرب في النظام الدولي اللا قطبي

8:56 AM

أحمد جبر

أحمد جبر
أحمد جبر
كاتب فلسطيني في ألمانيا
مجلس غزة للسلام حصان طروادة الذي اقتحم أسوار النظام الدولي

لم يكن قرار مجلس الأمن رقم 2803 مجرّد قرارٍ دوليٍّ استجابةً لإبادة جماعيّةٍ ضدّ الفلسطينيين في قطاع غزّة، بل كان بجوهره حصان طروادة الّذي تسلّل إلى قلب النّظام الدّوليّ القائم. إذ حملت خطّة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في طيّاتها بذور نظامٍ بديلٍ، يتجاوز المؤسّسات ونمط العلاقات الدّوليّة القائمة، جوهره (الدكتاتور العالمي). يحاول ترامب اللعب خارج الصّندوق، والاستفادة من قوّة منصبه رئيسًا للولايات المتّحدة الأميركية، لتحقيق هدفه الأعلى المتمثّل بتَزَعُّم نظامٍ دوليٍّ، وفي الحدّ الأدنى نسج نفسه ومنظومته ضمن النّظام الدّوليّ القائم.

التفاصيل في هذا الرابط

من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الميثاق التأسيسي لـ"ملجس السلام"، دافوس 2026/1/22 (هارون أوزالب/الأناضول)
ملحق فلسطين
التحديثات الحية

مجلس غزة للسلام حصان طروادة الذي اقتحم أسوار النظام الدولي

07:25 am

أحمد أبو قمر

أحمد أبو قمر
أحمد أبو قمر
ـ
غزة
مهن غزة الرمضانية... موسم أمل بأسواق مثقلة بالجراح

يحل شهر رمضان هذا العام على قطاع غزة ولا تزال آثار الحرب تُلقي بظلالها الثقيلة على تفاصيل الحياة اليومية، حيث الدمار الكبير وفقدان المأوى والعمل بأسواق فقدت صخبها المعتاد، بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية.

وبينما تتجاوز معدلات البطالة حاجز 80% وترتفع نسب الفقر إلى أكثر من 90%، يجد آلاف الغزيين أنفسهم بلا دخل ثابت، في واقع اقتصادي هو الأصعب منذ سنوات طويلة. وفي ظل اعتماد أكثر من 95% من السكان على المساعدات الإنسانية، تراجعت القدرة الشرائية بشكل حاد، وباتت الأسواق تعاني من ضعف الإقبال بسبب ارتفاع الأسعار، وتآكل دخول المواطنين. ومع ذلك تبرز في رمضان مهن موسمية تشكّل طوق نجاة لمئات الأسر، وتعيد بعض الروح إلى شوارع القطاع.

التفاصيل في هذا الرابط

بائع قطايف في أحد أسواق دير البلح، 21 فبراير 2026 (عبد الحكيم أبو رياش/الأناضول)
أسواق
التحديثات الحية

مهن غزة الرمضانية... موسم أمل بأسواق مثقلة بالجراح

05:44 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
إطلاق نار مكثف شمال شرقي مخيم البريج

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع أصوات إطلاق نار من آليات الاحتلال المتمركزة شمال شرقي مخيم البريج، بالتزامن مع استمرار الاستهداف المدفعي.

05:43 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
قصف مدفعي يستهدف شمال شرقي مخيم البريج

استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء المنطقة.

05:43 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
إطلاق نار من آليات الاحتلال جنوبي خانيونس

أطلقت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي نيرانها باتجاه مناطق جنوبي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، من دون أن ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات.

5:40 AM
أبرز تطورات الوضع في غزة يوم أمس الأحد
  • الاحتلال ينسف عدداً من المنازل شرق غزة
  • استشهاد الرضيع نضال أبو ربيع بعد منعه من السفر للعلاج
  • إسرائيل تقتل نحو 5 فلسطينيين يومياً في غزة
  • ويتكوف: أموال "مجلس السلام" ستساهم في الاستعداد لنهضة غزة
  • قصف مدفعي على مناطق عدة في غزة
  • غارات على رفح وشرقي غزة
دلالات
المساهمون
سجود عوايص
نايف زيداني
أحمد أبو قمر
أحمد جبر
مروان رضوان
أنطوان شلحت
العربي الجديد
المزيد في سياسة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، 21 فبراير 2026 (الخارجية الإيرانية/إكس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

طهران: لا صحة لتوجه نحو اتفاق مؤقت ونواجه مواقف أميركية متناقضة

السوداني يستقبل المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، 22 فبراير 2026 (الرئاسة العراقية/إكس)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

توم برّاك في بغداد: رسائل أميركية جديدة تُضيّق خيارات "التنسيقي"

قوات من "اليونيفيل" في جنوب لبنان، 5 يوليو 2024 (Getty)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

"كان": إسرائيل تفضّل العمل مع الجيش اللبناني بدل "يونيفيل"