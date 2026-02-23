الحرب على غزة | قصف مدفعي على مناطق في مخيم البريج وخانيونس

يتواصل التصعيد الميداني في قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وسط خروق متكررة للاحتلال الإسرائيلي. وقال مركز غزة لحقوق الإنسان، الأحد، إن 642 فلسطينياً استشهدوا منذ بدء سريان التهدئة، بمتوسط يومي يبلغ 4.8 شهداء، بينهم 197 طفلاً و85 سيدة و22 مسناً، فيما أصيب 1643 فلسطينياً، في أرقام تعكس استمرار حالة الاستهداف والتصعيد الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع.
ميدانياً، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في مناطق متفرقة، إذ أطلقت آليات الاحتلال النار جنوبي خانيونس، فيما استهدفت المدفعية شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية في المنطقة ذاتها، ما يعكس هشاشة وقف إطلاق النار واستمرار التوترات على الأرض، في ظل أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة يعيشها السكان.
سياسياً، أشاد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بالاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" الذي عُقد برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبراً أن التعهدات المالية التي أُعلنت خلاله ستسهم في توفير مساكن مؤقتة، وتأمين النقل الجماعي، وإزالة الركام تمهيداً لإعادة الإعمار. في المقابل، أفادت مصادر مطلعة لوكالة فرانس برس بأن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" دخلت المرحلة الأخيرة من انتخاباتها الداخلية لاختيار رئيس مكتبها السياسي، وسط منافسة بين خليل الحية وخالد مشعل.
كل التطورات في قطاع غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..