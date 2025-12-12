الحرب على غزة | قصف مدفعي على مخيم البريج وغرق خيام النازحين

تعيش غزة خلال الساعات الأخيرة مزيجاً مكثفاً من التطورات السياسية والميدانية والإنسانية، في وقت تتواصل فيه الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وتشتدّ معاناة المدنيين بفعل المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع وأدى إلى غرق مراكز الإيواء وتعطّل الحياة اليومية. وتتزامن هذه الظروف القاسية مع استمرار منع إعادة الإعمار وغياب البنى التحتية القادرة على مواجهة الأمطار والبرد، ما فاقم الأوضاع الإنسانية إلى مستويات خطيرة، وأدى إلى وفاة طفلة بسبب انخفاض درجات الحرارة داخل أحد مراكز الإيواء.
وفي ظل هذا المشهد، ترتفع حصيلة الشهداء والمصابين يومياً رغم الهدنة، إذ أعلنت وزارة الصحة استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة عشرة آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 383، والمصابين إلى 1002، بينما بلغ إجمالي ضحايا الحرب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 70,373 شهيداً و171,079 مصاباً.
على المستوى السياسي، تشهد المنطقة حراكاً دبلوماسياً متسارعاً تقوده واشنطن وعدة عواصم عربية ودولية لإعادة تشغيل معبر رفح البري بين مصر وغزة في الاتجاهين. في موازاة ذلك، كشف موقع "أكسيوس" أن الإدارة الأميركية تخطط لتعيين جنرال أميركي لقيادة "قوة الاستقرار الدولية" في غزة، في خطوة تمثل توسعاً ملحوظاً لدور واشنطن في الجانب الأمني والإداري لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار، في أكبر مشروع مدني–عسكري أميركي في الشرق الأوسط منذ أكثر من عقدين.
في إسرائيل، تدفع المؤسسة الأمنية نحو تسريع الاستعدادات للمرحلة الثانية من "خطة الـ20 نقطة" بعد حديث ترامب عن قرب الكشف عن تركيبة "مجلس السلام"، الهيئة الدولية التي ستتولى إدارة ترتيبات ما بعد الهدنة. ووفق القناة 12، يجري التركيز في المرحلة الأولى على إنشاء مجمّعات سكنية مؤقتة في رفح، وتحديد مناطق "منفصلة" عن حركة حماس، في حين تستمر إسرائيل بانتهاك الهدنة عبر عمليات استهداف وقصف متقطع لمناطق متفرقة.
