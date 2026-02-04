الحرب على غزة | قصف مدفعي على شرق خانيونس

غزة

التحديثات الحية
04 فبراير 2026
يتواصل فتح معبر رفح جنوبي قطاع غزة المحاصر، وسط إجراءات قاسية ومهينة على حاجز التفتيش الإسرائيلي، بحق المغادرين أو القادمين من الجرحى والمرضى ومرافقيهم، بينما لا تزال ترتيبات الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار غامضة، خصوصا في ظل المماطلة بالسماح لأعضاء اللجنة الإدارية بالدخول إلى القطاع لبدء مهامهم.

ووصل 16 من المصابين وأصحاب الأمراض الخطيرة مع 24 مرافقا من القطاع إلى الجانب المصري أمس الثلاثاء، فيما منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عودة 30 فلسطينيا.

على الصعيد السياسي، اجتمع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. وأبلغ نتنياهو ويتكوف بأن السلطة الفلسطينية لن تكون "بأي شكل من الأشكال" جزءا من إدارة القطاع بعد الحرب. يأتي هذا فيما يواصل جيش الاحتلال استهدافه اليومي لعدة مناطق في القطاع بالقصف الجوي والمدفعي وإطلاق الرصاص.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

12:10 am

غزة
قصف مدفعي على شرق خانيونس

قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

12:09 AM

ابتسام عازم

ابتسام عازم (العربي الجديد)
ابتسام عازم
كاتبة وروائية وصحافية فلسطينية تقيم في نيويورك. مراسلة "العربي الجديد" المعتمدة في مقرّ منظمة الأمم المتحدة.
نيويورك
غوتيريس: أي حل مستدام في غزة يجب أن يتوافق مع القانون الدولي

قال الأمين العام للأمم لمتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الثلاثاء إن أي حل مستدام في غزة يجب أن يتوافق مع القانون الدولي، ويؤدي إلى إدارة غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بواسطة حكومة فلسطينية موحدة وشرعية ومعترف بها دوليا.

غوتيريس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، 9 سبتمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية

غوتيريس: أي حل مستدام في غزة يجب أن يتوافق مع القانون الدولي

11:48 pm

غزة
أبرز تطورات أمس الثلاثاء
  • 3 شهداء برصاص الاحتلال
  • نتنياهو يبلغ ويتكوف أن السلطة لن تكون جزءا من إدارة غزة

  • شقيق رئيس الشاباك متّهم بقضية تهريب بضائع إلى قطاع غزة

  • الصحة العالمية: 18 ألفاً بحاجة لرعاية متخصصة في غزة

  • "هآرتس": مليشيات تقود الغزيين نحو نقاط التفتيش الإسرائيلي

  • "حماس": سلوك الاحتلال في معبر رفح "عقاب جماعي"

  • 16 جريحاً من غزة يصلون إلى مصر في اليوم الثاني لفتح معبر رفح

ابتسام عازم
