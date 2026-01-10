الحرب على غزة | قصف مدفعي على بيت لاهيا والأمطار تفاقم المأساة

يطلق طيران الاحتلال المروحي نيرانه شرقي جباليا، شمالي قطاع غزة.
دمّرت أمطار غزيرة ورياح عاتية جزءاً من مخيمات مستحدثة وهشّة في قطاع غزة يعيش فيها مئات آلاف النازحين. ويأتي ذلك ليزيد الواقع في غزة صعوبة، على وقع خروقات مستمرة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.
وأكّدت بلدية غزة أنها تعمل على مدار الساعة في المخيمات للتصدّي للأضرار التي تسبّبت بها الأمطار، ولتفريغ المياه المتجمّعة، مشيرة إلى نقص في التجهيزات. ودمّر القصف الإسرائيلي أكثر من ثلاثة أرباع البناء في القطاع الفلسطيني، وفقاً للأمم المتحدة التي تقدّر أيضاً أن معظم السكان نزحوا مرة واحدة على الأقلّ بسبب القتال والقصف منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تاريخ اندلاع الحرب.
ولا يزال مئات الآلاف يعيشون في أماكن هشّة. وكان قطاع غزة قد تعرّض كذلك لعاصفة في أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ميدانياً، تعرّضت بيت لاهيا لقصف مدفعي، بالتزامن مع قصف آخر استهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة. أما سياسياً، فقد اتهم مسؤول في حركة حماس الجمعة الولايات المتحدة بتوفير "غطاء" للجيش الإسرائيلي، في أعقاب ضربات أدت الخميس إلى استشهاد 13 شخصاً، رغم سريان وقف إطلاق النار. وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، في منشور عبر تطبيق تليغرام، إنّ هذا "لا يمكن أن يحدث دون غطاء أو ضوء أخضر أميركي".
وفي السياق، عقد المدير التنفيذي لـ"مجلس السلام" في غزة، نيكولاي ملادينوف، الجمعة،ً لقاء مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ في مدينة رام الله، بُحث خلاله آخر المستجدات السياسية وسبل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب مناقشة قرار مجلس الأمن الرقم 2803، في ظل اقتراب إعلان تشكيل "مجلس السلام" وهيئته التنفيذية.
