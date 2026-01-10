الحرب على غزة | قصف مدفعي على بيت لاهيا والأمطار تفاقم المأساة

غزة

التحديثات الحية
10 يناير 2026   |  آخر تحديث: 07:42 (توقيت القدس)
دمّرت أمطار غزيرة ورياح عاتية جزءاً من مخيمات مستحدثة وهشّة في قطاع غزة يعيش فيها مئات آلاف النازحين. ويأتي ذلك ليزيد الواقع في غزة صعوبة، على وقع خروقات مستمرة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأكّدت بلدية غزة أنها تعمل على مدار الساعة في المخيمات للتصدّي للأضرار التي تسبّبت بها الأمطار، ولتفريغ المياه المتجمّعة، مشيرة إلى نقص في التجهيزات. ودمّر القصف الإسرائيلي أكثر من ثلاثة أرباع البناء في القطاع الفلسطيني، وفقاً للأمم المتحدة التي تقدّر أيضاً أن معظم السكان نزحوا مرة واحدة على الأقلّ بسبب القتال والقصف منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تاريخ اندلاع الحرب.

ولا يزال مئات الآلاف يعيشون في أماكن هشّة. وكان قطاع غزة قد تعرّض كذلك لعاصفة في أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ميدانياً، تعرّضت بيت لاهيا لقصف مدفعي، بالتزامن مع قصف آخر استهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة. أما سياسياً، فقد اتهم مسؤول في حركة حماس الجمعة الولايات المتحدة بتوفير "غطاء" للجيش الإسرائيلي، في أعقاب ضربات أدت الخميس إلى استشهاد 13 شخصاً، رغم سريان وقف إطلاق النار. وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، في منشور عبر تطبيق تليغرام، إنّ هذا "لا يمكن أن يحدث دون غطاء أو ضوء أخضر أميركي".

وفي السياق، عقد المدير التنفيذي لـ"مجلس السلام" في غزة، نيكولاي ملادينوف، الجمعة،ً لقاء مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ في مدينة رام الله، بُحث خلاله آخر المستجدات السياسية وسبل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب مناقشة قرار مجلس الأمن الرقم 2803، في ظل اقتراب إعلان تشكيل "مجلس السلام" وهيئته التنفيذية.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...

07:38 am

غزة
طيران الاحتلال المروحي يستهدف شرقي جباليا

يطلق طيران الاحتلال المروحي نيرانه شرقي جباليا، شمالي قطاع غزة.

07:37 am

يوسف أبو وطفة

يوسف أبو وطفة
تمدد الخط الأصفر.. الاحتلال يوسع المناطق غير القابلة للحياة

يسابق الاحتلال الإسرائيلي الزمن لتوسعة الخط الأصفر في قطاع غزة، وتدمير ما تبقى من بنية تحتية لم تُدمّر خلال حرب الإبادة التي طاولت الفلسطينيين بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 و10 أكتوبر 2025. وتُنفّذ الآليات الإسرائيلية يومياً عمليات تجريف وتدمير في المناطق القريبة من الخط الأصفر عبر تفجير مربعات سكنية ومنازل شبه مدمرة في تلك المناطق، فيما لا تكاد تتوقف أصوات الانفجارات يومياً.

التفاصيل في هذا الرابط

التحديثات الحية

تمدد الخط الأصفر بغزة... الاحتلال يوسع المناطق غير القابلة للحياة

05:07 am

العربي الجديد

غزة
استهداف المناطق الشرقية لمدينة غزة بالمدفعية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة.

 

05:06 am

العربي الجديد

غزة
قصف مدفعي على بيت لاهيا

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، تعرّضت لقصف مدفعي إسرائيلي.

05:03 am

فرانس برس

الأمطار والرياح تفاقم معاناة مئات آلاف النازحين

دمّرت أمطار غزيرة ورياح عاتية الجمعة، جزءاً من مخيمات مستحدثة وهشّة في قطاع غزة يعيش فيها مئات آلاف النازحين بسبب القصف الإسرائيلي. وأكّدت بلدية غزة أنها تعمل على مدار الساعة للتصدّي للأضرار التي تسبّبت بها الأمطار، ولتفريغ المياه المتجمّعة، مشيرة إلى نقص في التجهيزات.

وقالت أم محمد عودة البالغة من العمر 45 عاماً والنازحة من شمال قطاع غزة إلى المواصي في الجنوب، لوكالة فرانس برس: "اقتلعت الرياح خيمتنا هذا الصباح، وبقينا تحت المطر لساعات وتبلّل كل ما لدينا".

وأضافت: "ليست لدينا خيمة أخرى، ولا أي وسيلة لحماية أنفسنا من هذا الطقس". وشكا آخرون من حولها أضراراً مماثلة.

وقال محمود زقوت، وهو شاب في الثلاثينيات نازح من خانيونس (جنوب) إلى مخيم الزوايدة وسط)، إن "الوضع الإنساني يزداد سوءاً مع كل موجة من سوء الأحوال الجوية". وأضاف: "نعيش في خيم لا يمكنها مقاومة سوء الأحوال الجوية. (...) اليوم، انهارت خيم عدة، فحاول الناس حماية أنفسهم بأي طريقة".

05:00 am

فرانس برس

حماس تتهم واشنطن بتوفير "غطاء" للضربات الإسرائيلية

اتهم مسؤول في حركة حماس الجمعة، الولايات المتحدة بتوفير "غطاء" للجيش الإسرائيلي، في أعقاب ضربات أدت الخميس إلى استشهاد 13 شخصاً، رغم سريان وقف إطلاق النار.

ووفق الدفاع المدني في غزة، استشهد 13 شخصاً على الأقل، بينهم خمسة أطفال، في ضربات إسرائيلية على القطاع الفلسطيني الخميس. وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، في منشور عبر تطبيق تليغرام، إنّ هذا "لا يمكن أن يحدث دون غطاء أو ضوء أخضر أميركي".

وأشار إلى أنّ "الخطة تتعثّر بسبب إصرار (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو على التفلّت من التزاماته والتصعيد لتخريب الاتفاق والعودة للحرب". وأكد أنّ حماس "التزمت بكل ما توجب عليها في الاتفاق"، مضيفاً أنّها جاهزة "للتعاطي الإيجابي والبنّاء مع الخطوات القادمة من الخطة، المرحلة الثانية".

4:56 AM
تطورات الوضع في غزة يوم أمس الجمعة

شهداء ومصابون بقصف شقة سكنية في مخيم النصيرات

الركام يحوّل أحياء غزة المدمرة إلى بؤر تلوث

1193 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ

الصحة: 14 شهيداً و17 إصابة في آخر 24 ساعة

"الأورومتوسطي" يدعو إلى تدخل دولي لانتشال جثامين الشهداء

مبعوث اختاره ترامب لمجلس غزة يلتقي مسؤولاً فلسطينياً كبيراً

 

