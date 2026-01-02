الحرب على غزة | قصف مدفعي إسرائيلي على خانيونس ودير البلح

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين في مختلف مناطق قطاع غزة، بينما لا تزال تداعيات حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال على القطاع تلقي بظلالها الثقيلة على حياة الفلسطينيين، مع استمرار انتشال الشهداء من تحت الأنقاض بعد شهور طويلة من تدمير الأحياء السكنية بالكامل.
وأمس الخميس، أعلنت إسرائيل أنها "ستنفذ الحظر" على أنشطة 37 منظمة إنسانية دولية كبرى في قطاع غزة بزعم عدم تزويد السلطات بقوائم أسماء موظفيها الفلسطينيين. وأوضحت وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية في بيان أن "المنظمات التي لم تلتزم المعايير المطلوبة في ما يتعلق بالأمن والشفافية ستُعلَّق رخصها"، على حد زعمها.
من جانبه، قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، إن أكثر من 2.4 مليون فلسطيني تعرضوا عام 2025 لسياسات ممنهجة من القتل الجماعي والتطهير العرقي والتجميع القسري، واصفاً هذه السياسات بأنها "من أبشع الجرائم التي يشهدها العصر الحديث".
سياسيا، أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، مساء الخميس، بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو توصّل إلى تفاهم مع الإدارة الأميركية يقضي بالتقدّم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وبحسب الهيئة، تتضمن هذه المرحلة فتح معبر رفح قريباً، إلى جانب مواصلة التحضيرات لإقامة ما تُسمّى "المدينة الخضراء" في رفح، ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنشاء مدينة جديدة لسكان القطاع، تكون خالية من وجود حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) ومن انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي.
