الحرب على غزة | قصف مدفعي إسرائيلي على خانيونس ودير البلح

التحديثات الحية
02 يناير 2026   |  آخر تحديث: 10:30 (توقيت القدس)
تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين في مختلف مناطق قطاع غزة، بينما لا تزال تداعيات حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال على القطاع تلقي بظلالها الثقيلة على حياة الفلسطينيين، مع استمرار انتشال الشهداء من تحت الأنقاض بعد شهور طويلة من تدمير الأحياء السكنية بالكامل. 

وأمس الخميس، أعلنت إسرائيل أنها "ستنفذ الحظر" على أنشطة 37 منظمة إنسانية دولية كبرى في قطاع غزة بزعم عدم تزويد السلطات بقوائم أسماء موظفيها الفلسطينيين. وأوضحت وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية في بيان أن "المنظمات التي لم تلتزم المعايير المطلوبة في ما يتعلق بالأمن والشفافية ستُعلَّق رخصها"، على حد زعمها.

من جانبه، قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، إن أكثر من 2.4 مليون فلسطيني تعرضوا عام 2025 لسياسات ممنهجة من القتل الجماعي والتطهير العرقي والتجميع القسري، واصفاً هذه السياسات بأنها "من أبشع الجرائم التي يشهدها العصر الحديث". 

سياسيا، أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، مساء الخميس، بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو توصّل إلى تفاهم مع الإدارة الأميركية يقضي بالتقدّم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وبحسب الهيئة، تتضمن هذه المرحلة فتح معبر رفح قريباً، إلى جانب مواصلة التحضيرات لإقامة ما تُسمّى "المدينة الخضراء" في رفح، ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنشاء مدينة جديدة لسكان القطاع، تكون خالية من وجود حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) ومن انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

10:26 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
زامير يطالب نتنياهو بتحديد من سيحكم غزة حال فشل القوة الدولي

طالب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باتخاذ قرار بشأن الجهة التي ستحكم قطاع غزة في حال فشل القوة الدولية الجاري تشكيلها في مهمتها. وأفاد موقع واينت العبري، ليل الخميس- الجمعة، أنه خلال نقاش أمني حول قطاع غزة، عُقد الأسبوع الماضي، بحضور نتنياهو وقيادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، طُرحت مجدداً إمكانية أن تجد دولة الاحتلال نفسها مرة أخرى أمام معضلة تتعلق بهوية الجهة التي ستتولى حكم القطاع في "اليوم التالي"، وهي قضية رافقتها خلافات كثيرة طوال فترة حرب الإبادة، بين رئيس الأركان ورئيس الحكومة.

التفاصيل عبر الرابط:

خيام ومبان مدمرة في مخيم النصيرات، 31 ديسمبر 2025 (فرانس برس)
زامير يطالب نتنياهو بتحديد من سيحكم غزة حال فشل القوة الدولية

07:56 am

avata
غزة
دبابات الاحتلال تطلق النار بكثافة شرقي خانيونس

أطلقت دبابات جيش الاحتلال‎ النار بكثافة داخل مناطق الانتشار الإسرائيلي شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

02:26 am

avata
إسرائيل تسمح لتجار غزة بإدخال مواد وتحظرها عن مؤسسات الإغاثة
تظهر معطيات نشرتها صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، الخميس، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتمد سياسة تمييزية في إدخال البضائع إلى قطاع غزة المحاصر، إذ تسمح لتجّار محليين بإدخال مواد تحظر في الوقت نفسه على المنظمات الإنسانية بدعوى أنها ذات "استخدام مزدوج"، ما يخلق، وفق الصحيفة، منظومة رقابة موازية خارج الإطار الإنساني الرسمي.
التفاصيل في الرابط: 
شاحنات مساعدات إنسانية عند معبر رفح، 22 أكتوبر 2025 (أحمد السيد/الأناضول)
إسرائيل تسمح لتجار غزة بإدخال مواد وتحظرها عن مؤسسات الإغاثة

02:42 am

avata
غزة
مدفعية الاحتلال تستهدف شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

استهدفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

02:43 am

إطلاق نار من آليات الاحتلال شرقي مدينة خانيونس

أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

02:41 am

avata
دبابات الاحتلال تطلق النار بكثافة شمالي مخيم البريج

أطلقت دبابات الاحتلال النيران بشكل مكثف شمالي مخيم البريج وشرقي جسر وادي غزة وسط القطاع.

2:30 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
ترامب ونتنياهو اتفقا على التقدّم نحو المرحلة الثانية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، مساء الخميس، بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو توصّل إلى تفاهم مع الإدارة الأميركية يقضي بالتقدّم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وبحسب الهيئة، تتضمن هذه المرحلة فتح معبر رفح قريباً، إلى جانب مواصلة التحضيرات لإقامة ما تُسمّى "المدينة الخضراء" في رفح، ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنشاء مدينة جديدة لسكان القطاع، تكون خالية من وجود حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) ومن انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي.

التفاصيل في الرابط: 

نتنياهو وترامب بعد مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، 29 سبتمبر 2025 (Getty)
ترامب ونتنياهو اتفقا على التقدّم نحو المرحلة الثانية في غزة

2:24 AM
أبرز تطورات غزة يوم أمس الخميس
  • واشنطن تقترح على إسرائيل دوراً تركياً في غزة من خارج القطاع
  • ترامب ونتنياهو اتفقا على التقدّم نحو المرحلة الثانية
  • ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين المنتحرين في 2025 إلى 22
  • إسرائيل ستحظر أنشطة 37 منظمة إنسانية في قطاع غزة
  • زامير من غزة: "الخط الأصفر" حدود أمنية جديدة لإسرائيل
  • هيئة البث العبرية تدعي استعداد إسرائيل لفتح معبر رفح
