الحرب على غزة | شهيدة شمالاً.. وأزمة إنسانية مستمرة

تقارير عربية
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
22 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 11:19 (توقيت القدس)
+ الخط -

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها قطاع غزة في اليوم الخامس من شهر رمضان، حيث سقطت شهيدة بنيران الاحتلال شمالي القطاع. وشنّ طيران الاحتلال فجراً سلسلة غارات على مدينة رفح، جنوبي القطاع، وشرقي مدينة غزة، فيما طاول قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال، المناطق الشرقية لمخيم البريج وغزة وخانيونس.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في القطاع بلغ 614، والإصابات 1643، مع وصول شهيدين و3 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية. ويأتي هذا في وقت تستمرّ فيه المعاناة الإنسانية في القطاع، مع عدم التزام جيش الاحتلال بما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار. وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، السبت، إن أياً من البيوت المتنقلة (الكرفانات) لم تدخل إلى قطاع غزة حتى الآن، رغم الاحتياجات الإنسانية الواسعة للنازحين، متهماً الجيش الإسرائيلي بمواصلة السيطرة على مساحات واسعة من القطاع، وتوسيع ما يعرف بـ"الخط الأصفر" باتجاه المناطق السكنية.

وأشار الشوا إلى أن القوات الإسرائيلية "تسيطر فعلياً على نحو 60% من مساحة قطاع غزة"، معتبراً أن توسيع نطاق ما يُسمّى بالخط الأصفر أدى إلى تقليص المساحات المتاحة للسكان، خصوصاً في المناطق الشرقية والشمالية من القطاع. وقال إن "استمرار هذه الإجراءات يعقد جهود الإغاثة، ويحد من قدرة المؤسسات الأهلية والدولية على الوصول إلى الفئات الأكثر تضرراً"، داعياً إلى "فتح المعابر بشكل كامل ومنتظم لإدخال مستلزمات الإيواء ومواد الإعمار والمساعدات الإنسانية".

سياسياً، أعلن نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، السبت، أن السلطة الفلسطينية أنشأت مكتب الارتباط برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، وأن المكتب "بات جاهزاً للاضطلاع بمهامه كاملة". وأوضح الشيخ في رسالة بعثها إلى الممثل السامي لغزة نيكولاي ملادينوف، أن الاتصالات التي جرت معه، وكذلك المشاورات المتواصلة مع مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، وعدد من الشركاء، جاءت جميعها في إطار إنجاح الجهود التي يقودها ترامب، ودعم المسار السياسي الهادف إلى تحقيق الاستقرار والسلام في غزة.

كل التطورات في قطاع غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول:

11:17 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
شهيدان و3 إصابات في قطاع غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول شهيدين و3 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية. ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في غزة، بلغ إجمالي عدد الشهداء 614، والإصابات 1643، والجثامين التي جرى انتشالها 726.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بلغ 72072، والإصابات 171741.

11:05 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
استشهاد فلسطينية برصاص جيش الاحتلال شمالي غزة

أفاد مراسل "العربي الجديد" باستشهاد فلسطينية وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال شمالي غزة.

10:31 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال في بيت لاهيا

أصيبت فلسطينية برصاص الاحتلال على ميدان بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

08:07 am

أحمد أبو قمر

أحمد أبو قمر
أحمد أبو قمر
ـ
غزة
غزة بين التدمير المتواصل والتضليل المنظّم

في الوقت الذي لا تزال فيه غزة ترزح تحت وطأة دمار كبير وأزمة إنسانية غير مسبوقة، تتصاعد على مواقع التواصل الاجتماعي حملات خفية تحاول رسم صورة مغايرةٍ تماماً للواقع، توحي بأن القطاع يعيش حالة من التعافي والاستقرار الاقتصادي والإنساني بعد توقف الحرب مباشرة، ويساعد في هذه الحملة بعض الفلسطينيين، بحسن نية أو من دونها.

التفاصيل في هذا الرابط

في خانيونس، 25 يناير 2026 (بشار طالب/ فرانس برس)
إعلام وحريات
التحديثات الحية

غزة بين التدمير المتواصل والتضليل المنظّم

08:06 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
قصف مدفعي على مناطق عدة في غزة

استهدف قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال، المناطق الشرقية لمخيم البريج وغزة وخانيونس.

8:04 AM
غارات على رفح وشرقي غزة

شنّ طيران الاحتلال سلسلة غارات على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بالإضافة إلى غارات شرقي مدينة غزة.

7:57 AM
أبرز التطورات في غزة | 21 فبراير 202
  • السلطة الفلسطينية تعلن جاهزية "مكتب الارتباط" للاضطلاع بمهامه في غزة
  • شهيد بنيران مسيّرة إسرائيلية في مخيم جباليا
  • باكستان تؤكد استعدادها للعمل مع "مجلس السلام"
  • شهيد بقصف إسرائيلي جنوبي خانيونس
  • 3 جرحى برصاص الاحتلال شرقي غزة

  • "حماس" لا تمانع نشر قوة دولية لحفظ السلام

دلالات
المساهمون
أحمد أبو قمر
العربي الجديد
العربي الجديد
المزيد في سياسة
لقاء بين غروسي وعراقجي في جنيف على هامش المفاوضات النووية، 16 فبراير 2026 (الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

غروسي وعراقجي يبحثان مسار المفاوضات بين إيران وأميركا

ويتكوف في مقابلة مع فوكس نيوز، 22 فبراير 2026 (لقطة شاشة)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

ويتكوف: تخصيب إيران اليورانيوم خطر ولدى ترامب خيارات عدة

حريق بمنطقة بمنطقة صناعية في لفيف إثر هجوم روسي، 5/10/2025 Getty
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

قتلى وإصابات بانفجارات غربي أوكرانيا وسط هجمات على كييف