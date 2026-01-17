الحرب على غزة | قصف في خانيونس وإعلان أسماء أعضاء "مجلس السلام"

أخبار
غزة

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
التحديثات الحية
17 يناير 2026
+ الخط -

رغم تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يدخل القطاع مرحلة جديدة مع إعلان البيت الأبيض بشكل رسمي عن تعيين وزير الخارجية ماركو روبيو ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير عضوين مؤسسين في "مجلس السلام"، الذي سيشرف، بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة، في وقت يترقب فيه سكان غزة البدء في اتخاذ خطوات حقيقية تسهم في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في القطاع.

كما سيشغل نيكولاي ملادينوف، بحسب إعلان البيت الأبيض، منصب "الممثل السامي لغزة" إلى جانب عضويته في المجلس التنفيذي لـ"مجلس السلام"، في حين عُيّن الجنرال جاسبر جيفيرز قائداً لقوة الاستقرار الدولية، وآرييه لايتستون وجوش غروينباوم مستشارين كبيرين لإدارة الاستراتيجية والعمليات اليومية.

في غضون ذلك، أعلن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة علي شعث بدء أعمال اللجنة رسمياً انطلاقاً من اجتماعها في القاهرة الجمعة، مؤكّداً أن تشكيل هذه اللجنة "جاء ثمرة توافق وطني واسع وتفويض من القيادة الفلسطينية، مدعوماً بظهير دولي وأميركي لضمان إخراج الشعب الفلسطيني من أزمته الراهنة".

على الصعيد الميداني، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات في مناطق متفرقة بالقطاع، وتدمير مئات المباني السكنية، إلى جانب توغله في بعض المناطق مئات الأمتار داخل أراضٍ يُفترض، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، أن تكون تحت سيطرة حركة حماس. ويسيطر جيش الاحتلال على نحو 54% من مساحة القطاع.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في غزة أولاً بأول..

12:38 AM
جيش الاحتلال ينسف مباني في رفح

نسف جيش الاحتلال عدداً من المباني السكنية غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

12:36 AM
آليات الاحتلال تطلق النيران شرقي خانيونس

أطلقت آليات الاحتلال النيران في اتجاه المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

12:33 AM

محمد البديوي

صورة
محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
البيت الأبيض يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لغزة

أعلن البيت الأبيض أسماء أعضاء ما سمي "مجلس السلام" الذي سيشرف، بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب، على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة. وشملت الأسماء التي أعلنها البيت الأبيض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وصهر ترامب جاريد كوشنر.

12:12 AM
أبرز الأحداث يوم الجمعة | 16 يناير
  • 71,455 شهيداً في غزة منذ بدء العدوان
  • حماس: الاحتلال يواصل انتهاك اتفاق وقف النار في غزة
  • ويتكوف: لقاء حماس ضرورة وفتح معبر رفح التزام لا بد من تنفيذه
  • فتوح: حكومة الاحتلال تتعمد إفشال اتفاق وقف العدوان
  • مسؤول أممي: إزالة أنقاض غزة قد تستغرق أكثر من 7 سنوات
  • شهداء ومصابون باستهداف منزل في مخيم النصيرات
  • قيادي في حماس: لم نوافق على نزع السلاح
دلالات
المساهمون
محمد البديوي
المزيد في سياسة
ترامب والسيسي خلال قبيل اجتماعهما في شرم الشيخ المصرية، 13 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

ترامب يعرض على السيسي تجديد الوساطة الأميركية بشأن سد النهضة

ترامب في البيت الأبيض 15 يناير 2026 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

البيت الأبيض يعلن أسماء أعضاء "مجلس السلام" في غزة

الشرع خلال إعلانه عن مرسوم يكرّس الاعتراف بالهوية الكردية، 16 يناير 2026 (لقطة شاشة)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الشرع يصدر مرسوماً يُرسّخ الاعتراف بالهوية الكردية ويحظر التمييز