الحرب على غزة | قصف في خانيونس وإعلان أسماء أعضاء "مجلس السلام"

رغم تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يدخل القطاع مرحلة جديدة مع إعلان البيت الأبيض بشكل رسمي عن تعيين وزير الخارجية ماركو روبيو ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير عضوين مؤسسين في "مجلس السلام"، الذي سيشرف، بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة، في وقت يترقب فيه سكان غزة البدء في اتخاذ خطوات حقيقية تسهم في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في القطاع.

كما سيشغل نيكولاي ملادينوف، بحسب إعلان البيت الأبيض، منصب "الممثل السامي لغزة" إلى جانب عضويته في المجلس التنفيذي لـ"مجلس السلام"، في حين عُيّن الجنرال جاسبر جيفيرز قائداً لقوة الاستقرار الدولية، وآرييه لايتستون وجوش غروينباوم مستشارين كبيرين لإدارة الاستراتيجية والعمليات اليومية.

في غضون ذلك، أعلن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة علي شعث بدء أعمال اللجنة رسمياً انطلاقاً من اجتماعها في القاهرة الجمعة، مؤكّداً أن تشكيل هذه اللجنة "جاء ثمرة توافق وطني واسع وتفويض من القيادة الفلسطينية، مدعوماً بظهير دولي وأميركي لضمان إخراج الشعب الفلسطيني من أزمته الراهنة".

على الصعيد الميداني، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات في مناطق متفرقة بالقطاع، وتدمير مئات المباني السكنية، إلى جانب توغله في بعض المناطق مئات الأمتار داخل أراضٍ يُفترض، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، أن تكون تحت سيطرة حركة حماس. ويسيطر جيش الاحتلال على نحو 54% من مساحة القطاع.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في غزة أولاً بأول..