الحرب على غزة | قصف في حي الزيتون ودول تعلن موقفها من "مجلس السلام"

غزة

التحديثات الحية
21 يناير 2026   |  آخر تحديث: 09:05 (توقيت القدس)
نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في محيط أبراج زايد شرقي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، تزامناً مع قصف مدفعي وإطلاق للنار في مخيم البريج وشرقي خانيونس جنوبي القطاع، في حين أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة "تسجيل 1300 خرق" لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ سريانه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ما خلف 483 شهيداً.

إلى ذلك، أمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات العائلات في منطقة بني سهيلا شرق خانيونس بمغادرة منازلها في أول إخلاء قسري منذ اتفاق وقف إطلاق النار، في حين قالت حركة حماس، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق المنطقة الخاضعة لسيطرته.

وفي ظل هذه التطورات الميدانية، تعيش مدينة غزة، منذ أيام أزمة حادة في المياه، في أعقاب انقطاع الخط الرئيسي الواقع داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو الخط الذي يغذي المنطقة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية، فيما حذّرت جهات صحية من تضاعف الإصابات بالتهاب الكبد الفيروسي (أ)، في ظل انعدام المياه النظيفة، واكتظاظ الخيام، وتراكم النفايات ومياه الصرف الصحي التي تحيط بمناطق الإيواء، بالتوازي مع انهيار شبه كامل في المنظومة الصحية.

على صعيد آخر، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين دبلوماسيين قولهم، إن عدة دول أوروبية تدرس ما إذا كانت ستوقف إرسال أفراد إلى مركز التنسيق المدني العسكري الذي تقوده القوات العسكرية الأميركية بشأن غزة، مشيرين إلى أنه لم يسهم في زيادة تدفق المساعدات إلى القطاع الذي دمرته الحرب أو تحقيق تغيير سياسي. وبينما تواصل دول عدة إعلان موقفها من "مجلس السلام"، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عن ديوانه اليوم الأربعاء، أنه "لبّى دعوة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وسينضم كعضو في مجلس السلام الأعلى الذي سيُشكَّل من قادة دول العالم".

وفي تطور آخر، قالت صحيفة معاريف إن إسرائيل تدرس إمكانية تصعيد خطواتها الاحتجاجية أمام الولايات المتحدة، والإصرار على فرض نقض (فيتو) إسرائيلي في ما يتعلق بضم تركيا وقطر إلى اللجنة الإدارية الخاصة بقطاع غزة في "مجلس السلام"، إثر رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فكرة مشاركتهما.

وأمس الثلاثاء، دعا رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إسرائيل للانسحاب من قطاع غزة لإكمال اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك خلال جلسة حوارية بالمنتدى الاقتـصادي العالمي "دافوس" الذي انطلق الاثنين ويستمر عدة أيام. وأوضح أن الوضع الإنساني "مازال يحتاج لكثير من التدخل ويجب رفع القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات"، لافتاً إلى أن "يتم العمل مع مصر وتركيا والولايات المتحدة لضمان وجود آلية لتمكين المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات".

وأضاف رئيس الوزراء القطري: "الحرب في غزة تقريباً توقفت لكن هناك استمرار للقتل هناك وهذا لا يعني أن الوضع مستقر في المنطقة". واستطرد قائلاً: "للآن هناك الكثير من عدم الوضوح وما يقلقني التوتر المتنامي في المنطقة كبقايا حرب غزة والوضع في إيران وغيرهما والذي يمكن في أي لحظة ينفجر ما لم يتعامل معه بما يحقق الأمن لمنطقتنا".

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...

08:39 am

حيفا
نتنياهو: قبلت دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام

أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عن ديوانه اليوم الأربعاء، أنه "لبّى دعوة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وسينضم كعضو في مجلس السلام الأعلى الذي سيُشكَّل من قادة دول العالم".

08:36 am

غزة
صيادو غزة.. صمود رغم الحصار وتدمير المعدات

في ظل دمار شبه كامل لحق بقطاع الصيد، يواصل الصيادون الفلسطينيون في ميناء غزة معركتهم اليومية من أجل البقاء. رغم تدمير 95% من معداتهم وسفنهم، يخرجون إلى البحر كل يوم على أمل توفير لقمة العيش لأسرهم، متحدين الظروف القاسية والمخاطر الأمنية المحدقة بهم.

صيادو غزة.. صمود رغم الحصار وتدمير المعدات

يواجه الصيادون الفلسطينيون في ميناء غزة تحديات جسيمة في سعيهم لكسب لقمة العيش (عبد الحكيم أبو رياش/الأناضول)

صيادو غزة.. صمود رغم الحصار وتدمير المعدات

يواصلون إلقاء شباكهم في البحر عازمين على توفير احتياجات أسرهم (عبد الحكيم أبو رياش/الأناضول)

صيادو غزة.. صمود رغم الحصار وتدمير المعدات

تعرّض حوالي 95% من سفن ومعدات الصيد للتدمير نتيجة الهجمات المتكررة على المدينة (عبد الحكيم أبو رياش/الأناضول)

صيادو غزة.. صمود رغم الحصار وتدمير المعدات

في ظل هذه الظروف يبذل الصيادون جهوداً مضنية لمكافحة الجوع وإطعام عائلاتهم (عبد الحكيم أبو رياش/الأناضول)

صيادو غزة.. صمود رغم الحصار وتدمير المعدات

كانت مهنة الصيد تشكل مصدر رزق والآن تواجه انهياراً شبه تام (عبد الحكيم أبو رياش/الأناضول)

صيادو غزة.. صمود رغم الحصار وتدمير المعدات

يواصلون عملهم رغم الظروف الجوية القاسية والتهديدات الأمنية، معتمدين على موارد محدودة للغاية (عبد الحكيم أبو رياش/الأناضول)

صيادو غزة.. صمود رغم الحصار وتدمير المعدات

يمنع الحصار المفروض على القطاع إدخال أدوات الصيد اللازمة لإصلاح المعدات المتضررة (عبد الحكيم أبو رياش/الأناضول)

صيادو غزة.. صمود رغم الحصار وتدمير المعدات

الظروف التي يعملون فيها ليست سهلة حيث يضطرون لمواجهة مخاطر متعددة (عبد الحكيم أبو رياش/الأناضول)

صيادو غزة.. صمود رغم الحصار وتدمير المعدات

تتناثر قواربهم المحترقة والشباك الفارغة على أرصفة الميناء في انتظار الفرصة لإصلاح ما تبقى من معداتهم (عبد الحكيم أبو رياش/الأناضول)

07:54 am

غزة
بوارج الاحتلال تستهدف الصيادين قبالة مخيم الشاطئ

أطلقت بوارج الاحتلال الحربية النيران باتجاه مراكب الصيادين قبالة مخيم الشاطىء غربي مدينة غزة.

07:52 am

اليابان تدرس الانضمام لمجلس السلام

قال أمين عام مجلس الوزراء الياباني إن بلاده تدرس تفاصيل مجلس السلام وستتخذ قراراً بشأن الانضمام إليه من عدمه، بعد تلقي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

07:51 am

غزة
تزايد الإصابات بالتهاب الكبد الفيروسي في غزة

يتواصل تسجيل الإصابات بالتهاب الكبد الفيروسي في غزة، وسط ظروف معيشية متردية من بينها سوء التغذية والمياه الملوثة، واكتظاظ المخيمات، وتدفق الصرف الصحي وتكدس النفايات، ما يفاقم العدوى.

التفاصيل عبر الرابط:

يعيش أهالي غزة ظروفاً قاسية، 15 يناير 2026 (سعيد جرس/ الأناضول)
صحة
التحديثات الحية

التهاب الكبد الفيروسي... تزايد الإصابات في غزة وسط بيئة ملوّثة

07:18 am

أردوغان: بحثت هاتفياً مع ترامب ملفي سورية وغزة

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن الرئيس بحث التطورات في سورية وغزة خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب. وأضاف المكتب في بيان أن أردوغان شكر ترامب على دعوته للانضمام إلى مجلس السلام. وقال ترامب أمس الثلاثاء إنه أجرى "اتصالاً جيداً للغاية" مع أردوغان دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

07:16 am

معبر رفح... أداة إسرائيل لابتزاز سكان غزة

يرفض الاحتلال الإسرائيلي فتح معبر رفح البري الذي يربط قطاع غزة بمصر على الرغم من الإعلانات المتكررة من قبل جميع الأطراف الفلسطينية والأوروبية والمصرية بفتح المنفذ الرئيسي للفلسطينيين على العالم الخارجي. ويتذرع الاحتلال بأسباب وحجج متنوعة منذ احتلال المعبر في مايو/أيار 2024، كانت في بدايتها السيطرة على ما يعرف بمحور صلاح الدين (فيلادلفي) وصولاً إلى عدم تسليم حركة حماس الجثة الأخيرة للجنود الإسرائيليين المتبقية لديها جثة الجندي ران غويلي.

التفاصيل عبر الرابط:

معبر رفح من الجهة المصرية، 2 يناير 2026(علي مصطفى/Getty)
تقارير عربية
التحديثات الحية

معبر رفح... أداة إسرائيل لابتزاز سكان غزة

12:39 am

غزة
نسف مبانٍ شرق مخيم جباليا

نسفت قوات الاحتلال ما تبقى من مبانٍ سكنية شرق مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

12:38 am

غزة
الاحتلال ينسف مباني سكنية شرقي بيت لاهيا

نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في محيط أبراج زايد شرقي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

12:37 am

غزة
الاحتلال يطلق النار في حي الزيتون

أطلقت آليات الاحتلال النار بشكل مكثف في منطقة السكة بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.

12:15 AM
أبرز الأحداث الثلاثاء | 20 يناير

  • حماس: إسرائيل ارتكبت خروقاً ممنهجة

  • دول أوروبية تدرس وقف إرسال قوات إلى مركز التنسيق

  • السعودية تشدد على تثبيت وقف النار في غزة

  • الاحتلال يأمر عائلات بإخلاء منازلها جنوب غزة

  • الصحة في غزة: 71,551 شهيداً و171,372 مصاباً منذ بدء العدوان

  • ماليزيا: موقف حذر من "مجلس السلام" حتى وقف الهجمات على غزة

  • لافروف: إقامة دولة فلسطينية أساسية لتسوية أزمة غزة

رويترز
يوسف أبو وطفة
العربي الجديد
