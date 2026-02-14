الحرب على غزة | قصف على دير البلح ومستشفى شهداء الأقصى مهدد بالتوقف

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
14 فبراير 2026
+ الخط -

فيما يعاني الشعب الفلسطيني في غزة أوضاعا مأساوية من جراء تداعيات حرب إبادة جماعية إسرائيلية استمرت عامين في قطاع غزة، يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ورغم اتفاق وقف إطلاق الناري الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعاً كارثية.

إلى ذلك، حذر مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح وسط قطاع غزة، الجمعة، من توقف خدماته بسبب تعطل المولدين الكهربائيين الرئيسيين ونفاد الزيوت وقطع الغيار. وقال المستشفى، في بيان، إن المولد الرئيسي الثاني توقف عن العمل بعد تعطل المولد الأول قبل ثلاثة أشهر، في ظل عدم توفر الزيوت وقطع الغيار لإصلاحهما وتشغيلهما بصورة آمنة ومستدامة.

وأوضح أن المستشفى يعمل حالياً بشكل اضطراري على مولدين صغيرين فقط، في ظروف تشغيلية وصفها بـ"الهشة"، لا تضمن استقرار الخدمة الطبية أو استمرارها، ما يهدد حياة مئات المرضى والجرحى من مخاطر جسيمة، خاصة في أقسام العناية المركزة وحضانات الأطفال وغرف العمليات.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولاً بأول..

12:30 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
الاحتلال يستهدف مناطق في مدينة رفح جنوبي القطاع

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق في مدينة رفح جنوبي القطاع.

12:31 AM

عادل نجدي

avata
عادل نجدي
صحافي مغربي. مراسل العربي الجديد في المغرب.
الرباط
وقفة في الرباط تنديداً باستمرار حرب الإبادة الجماعية

ندد نشطاء مغاربة، مساء الجمعة، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط، باستمرار جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وبجريمة الحصار وتعطيل الإغاثة والإعمار، مطالبين بالحرية للأسرى. وجاءت الوقفة، التي دعت إليها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين (أهلية)، في سياق مواصلة الحراك الشعبي المغربي الداعم معركةَ "طوفان الأقصى" ضد دولة الاحتلال، ورفضاً للتطبيع الرسمي. كما تأتي، وفق بيان للمجموعة، في سياق "الاستجابة لنداء المقاومة خلال هذا الأسبوع لإطلاق موجة فعاليات حراك عالمي مستمرة ومتصاعدة، لرفع صوت الضمير العالمي وصرخته الحرة ضد الاحتلال والعدوان والإبادة بحق أهلنا في غزة"، وكذلك من أجل البدء الفوري بفتح المعابر وكسر الحصار الوحشي، وتسريع الإغاثة، وإعادة الإعمار في غزة.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تحيي المقاومة وأخرى تدين العدوان الإسرائيلي والتطبيع، كما ردد المحتجون هتافات داعمة للقضية الفلسطينية وللمقاومة، ومنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وبالتطبيع.

12:32 am

الأناضول

avata
الأناضول
أردوغان: لن ننسى المظلومين في غزة وسورية خلال رمضان

وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، رسالة تضامن إلى المظلومين في غزة وسورية مع اقتراب شهر رمضان، مؤكداً أن أنقرة لن تنساهم في ظلّ الظروف الصعبة التي يعيشونها. وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع بمقرّ حزبه "العدالة والتنمية" في العاصمة أنقرة، الخميس.

12:17 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
أبرز تطورات غزة يوم أمس الجمعة
  • مسيرات إسرائيلية تلقي قنابل متفجرة على منازل شرقي حي الزيتون
  • قصف جوي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية في خانيونس
  • 4 عمليات نسف لمبان سكنية شرقي خانيونس
  • وصول دفعة جديدة من العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
  • طائرات مسيّرة للاحتلال تلقي قنابل قرب نادي الزيتون الرياضي
  • بلدية غزة تبدأ نقل نفايات سوق فراس إلى موقع مؤقت جنوباً
دلالات
المساهمون
عادل نجدي
الأناضول
العربي الجديد
المزيد في سياسة
ماكرون يلقي كلمة في مؤتمر ميونخ، 13 فبراير 2025(Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

ماكرون: حان الوقت لأوروبا لتصبح قوة جيوسياسية

الشرطة الفرنسية في موقع هجوم مسلّح بسكين في باريس، 13 فبراير 2026 (غيوم باتيست/فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

فرنسا: مقتل مسلّح بعد مهاجمته عناصر من الدرك عند قوس النصر في باريس

ترامب متحدثاً أمام جنود أميركيين في نورث كارولاينا، 13 فبراير 2026 (ماندل نغان/فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

ترامب: تغيير نظام الحكم في إيران "أفضل ما يمكن أن يحدث"