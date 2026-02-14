الحرب على غزة | قصف على دير البلح ومستشفى شهداء الأقصى مهدد بالتوقف

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق في مدينة رفح جنوبي القطاع.
- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
فيما يعاني الشعب الفلسطيني في غزة أوضاعا مأساوية من جراء تداعيات حرب إبادة جماعية إسرائيلية استمرت عامين في قطاع غزة، يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ورغم اتفاق وقف إطلاق الناري الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعاً كارثية.
إلى ذلك، حذر مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح وسط قطاع غزة، الجمعة، من توقف خدماته بسبب تعطل المولدين الكهربائيين الرئيسيين ونفاد الزيوت وقطع الغيار. وقال المستشفى، في بيان، إن المولد الرئيسي الثاني توقف عن العمل بعد تعطل المولد الأول قبل ثلاثة أشهر، في ظل عدم توفر الزيوت وقطع الغيار لإصلاحهما وتشغيلهما بصورة آمنة ومستدامة.
وأوضح أن المستشفى يعمل حالياً بشكل اضطراري على مولدين صغيرين فقط، في ظروف تشغيلية وصفها بـ"الهشة"، لا تضمن استقرار الخدمة الطبية أو استمرارها، ما يهدد حياة مئات المرضى والجرحى من مخاطر جسيمة، خاصة في أقسام العناية المركزة وحضانات الأطفال وغرف العمليات.
ندد نشطاء مغاربة، مساء الجمعة، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط، باستمرار جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وبجريمة الحصار وتعطيل الإغاثة والإعمار، مطالبين بالحرية للأسرى. وجاءت الوقفة، التي دعت إليها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين (أهلية)، في سياق مواصلة الحراك الشعبي المغربي الداعم معركةَ "طوفان الأقصى" ضد دولة الاحتلال، ورفضاً للتطبيع الرسمي. كما تأتي، وفق بيان للمجموعة، في سياق "الاستجابة لنداء المقاومة خلال هذا الأسبوع لإطلاق موجة فعاليات حراك عالمي مستمرة ومتصاعدة، لرفع صوت الضمير العالمي وصرخته الحرة ضد الاحتلال والعدوان والإبادة بحق أهلنا في غزة"، وكذلك من أجل البدء الفوري بفتح المعابر وكسر الحصار الوحشي، وتسريع الإغاثة، وإعادة الإعمار في غزة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تحيي المقاومة وأخرى تدين العدوان الإسرائيلي والتطبيع، كما ردد المحتجون هتافات داعمة للقضية الفلسطينية وللمقاومة، ومنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وبالتطبيع.