الحرب على غزة | قصف مدفعي على بيت لاهيا وإنذار إسرائيلي "نهائي" بشأن سلاح "حماس"

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
24 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 07:52 (توقيت القدس)
+ الخط -

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق متفرقة في قطاع غزة، في خرق متجدد لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد تعرضت المناطق الشرقية من مدينة غزة ومدينة بيت لاهيا شمالي القطاع لقصف مدفعي، بالتزامن مع إطلاق دبابات الاحتلال الرصاص الثقيل باتجاه المناطق الشمالية من مدينة رفح جنوبي القطاع. وفي بلدة جباليا شمالي القطاع، أفادت مصادر طبية بإصابة طفلة بشظايا جراء انفجار قنبلة أطلقتها مسيّرة إسرائيلية، في وقت استمر فيه إطلاق النار من الآليات العسكرية المتمركزة في المنطقة.

في المقابل، اتهمت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" الاحتلال بعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار ولا بتعهداته المتعلقة بالمرحلتين الأولى والثانية منه. كما دان المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريحات صحافية، التلويح الإسرائيلي بالعودة إلى القتال، مشيراً إلى أنه يعكس "استهتاراً" بترتيبات "مجلس السلام" الرامية إلى إنهاء الحرب، ومحملاً الاحتلال مسؤولية أي تصعيد محتمل. وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش قد صعّد من لهجته، مؤكداً أن تل أبيب لم تتراجع عن هدف "تدمير حماس"، لكنها تمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرصة "ليفعل الأمر بطريقته".

وأضاف سموتريتش، في حديث إلى هيئة البث الرسمية، أن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد توجيه "إنذار نهائي" إلى الحركة لتفكيك بنيتها ونزع سلاحها بالكامل في قطاع غزة، من دون أن يوضح طبيعة هذا الإنذار أو آلياته. وأشار إلى أنه في حال عدم استجابة الحركة، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيحصل، بحسب تقديره، على "شرعية دولية ودعم أميركي" للتحرك عسكرياً، لافتاً إلى أن المؤسسة العسكرية تعد خططاً في هذا السياق وتخضعها لنقاشات سياسية بهدف تطويرها.

على الصعيد السياسي، أكدت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شددا، خلال لقائهما في جدة، على ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف الحرب في غزة، والعمل على تثبيته. كما بحث الجانبان سبل تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، وأكدا أهمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والإسراع في إطلاق عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يخفف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

"العربي الجديد" يتابع تطورات حرب غزة أولا بأول..

07:24 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
قصفي مدفعي يستهدف حي التفاح

قصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شرقي مدينة غزة.

07:22 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
حصار "أونروا"... تقلص الخدمات يضاعف معاناة أهالي غزة

يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول آلاف الشاحنات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، المتوقفة على معابر قطاع غزة منذ مارس/ آذار 2025، وتضم مواد غذائية تكفي القطاع ثلاثة أشهر، مع مئات آلاف الخيام والأغطية، وكميات كبيرة من الأدوية، ما جعل الوكالة الأممية تغيب عن ممارسة أدوارها في التعليم والإغاثة والعلاج، ورغم تأكيدات الوكالة استمرار عملها في غزة، إلا أن الواقع على الأرض يظهر تراجعاً كبيراً في مستوى خدماتها.

التفاصيل عبر الرابط: 

وقفة احتجاجية أمام مقر أونروا بمدينة غزة، 10 فبراير 2026 (خميس الريفي/الأناضول)
قضايا وناس
التحديثات الحية

حصار "أونروا"... تقلص الخدمات يضاعف معاناة أهالي غزة

06:56 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
رفح
إطلاق نار من آليات الاحتلال باتجاه مناطق عدة في مدينة رفح

أطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، نيرانها باتجاه مناطق عدة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.
 

06:54 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
خانيونس (قطاع غزة)
مياه الأمطار تغمر عدداً من خيام النازحين في مواصي خانيونس 

غمرت مياه الأمطار، فجر اليوم الثلاثاء، عدداً من خيام النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
 

03:07 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة

أفادت مصادر محلية باستهداف مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المناطق الشرقية من مدينة غزة.
 

دلالات
المساهمون
العربي الجديد
المزيد في سياسة
ماندلسون خارج منزله في إنكلترا، 15 فبراير 2026 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

وثائق إبستين: الشرطة البريطانية تفرج بكفالة عن ماندلسون

تشارلز كوشنر خلال اجتماع في البيت الأبيض بواشنطن 3/2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

فرنسا تقيد صلاحيات السفير الأميركي بعد تغيبه عن استدعاء رسمي

قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل، فبراير 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

انقسام أوروبي يعطل الحزمة العشرين من العقوبات على روسيا