الحرب على غزة | قصف على البريج وواشنطن تسعى لتفعيل مجلس السلام

العربي الجديد

التحديثات الحية
08 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 13:10 (توقيت القدس)
+ الخط -

قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة المحاصر، في ظل تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار. وارتفعت السبت حصيلة حرب الإبادة وما تلاها من خروقات إسرائيلية يومية، إلى 72 ألفاً و27 شهيداً، و171 ألفاً و651 إصابة، بينهم 576 شهيداً منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

سياسياً، يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقد الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" التابع له في واشنطن خلال هذا الشهر، بهدف جمع الأموال لإعادة إعمار قطاع غزة، وفق مسؤولين أميركيين، فيما  يتواصل الغموض حول توقيت وآلية الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.

من جانبه، أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي محمد الحاج موسى، أمس السبت أنّ الاتصالات مع الوسطاء متواصلة ومكثفة، خصوصاً مع الجانب المصري، الذي قال إنه على دراية كاملة بكل ما يجري على الأرض. وحول ملف سلاح المقاومة، شدد الحاج موسى لـ"العربي الجديد"، على أن موقف الحركة واضح وثابت، مؤكداً أنّ السلاح والمقاومة هما الضمانة الحقيقية لحماية الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الحركة ترفض تسليم السلاح أو القبول بأي إملاءات بهذا الشأن.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

01:08 pm

الدوحة
مشعل: الوسطاء يبحثون مع واشنطن مقاربات بشأن سلاح المقاومة

أكد رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، اليوم الأحد، أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة مفصلية بعد عامين من حرب الإبادة، مشدداً على أن "المعاناة في قطاع غزة والضفة الغربية لم تتوقف رغم توقف الحرب، في ظل استمرارية الانتهاكات والبلطجة الصهيونية ومحاولات الهيمنة والإخضاع في المنطقة". جاء ذلك خلال كلمة له في منتدى الجزيرة السابع عشر بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي عقد بعنوان "القضية الفلسطينية والتوازنات الإقليمية". لمزيد من التفاصيل: 

خالد مشعل خلال مقابلة صحافية في الدوحة، 8 أكتوبر 2024 (لقطة شاشة)
التحديثات الحية

مشعل: الوسطاء يبحثون مع الطرف الأميركي مقاربات بشأن سلاح المقاومة

11:48 am

غزة
شهيد برصاص الاحتلال في دير البلح

استشهد فلسطيني برصاص آليات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

 

10:29 am

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
44 مريضاً ومرافقاً يستعدون لمغادرة معبر رفح

يستعد 44 مريضاً ومرافقاً لمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح لتلقي العلاج في مصر.

10:10 am

غزة
شهيد في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا

استشهد فلسطيني من جراء قصف مدفعي إسرائيلي على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

 

07:31 am

أحمد أبو قمر

أحمد أبو قمر
أحمد أبو قمر
ـ
غزة
"إدارة ندرة" الوقود تخنق غزة وتتحكم بالحياة اليومية

لم يعد الوقود في قطاع غزة مجرد مادة تشغيلية تستخدم لتسيير المركبات أو تشغيل المولدات الكهربائية، بل تحول خلال حرب الإبادة الإسرائيلية وما تلاها من شهور وقف إطلاق النار، إلى أداة عقاب جماعي تدار بدقة وتستخدم للتحكم في إيقاع الحياة اليومية للغزيين. وأصبح الوقود أحد أبرز مفاتيح الضغط التي تُبقي المجتمع معلقاً بين الانهيار الكامل والبقاء القسري عند حده الأدنى. لمزيد من التفاصيل: 

شاحنة وقود تدخل عبر معبر رفح، 19 يناير 2025 (علي مصطفى/Getty)
طاقة
التحديثات الحية

"إدارة ندرة" الوقود تخنق غزة... الاحتلال يستخدم الإمدادات سلاح تحكم

01:21 am

غزة
قصف مدفعي مكثف على شرق حي التفاح

استهدف قصف مدفعي مكثف المناطق الشرقية لحي التفاح في مدينة غزة.

12:30 am

غزة
معبر رفح... شهادات من إذلال الاحتلال العائدين إلى غزة

تكشف شهادات العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح ممارسة جيش الاحتلال الإسرائيلي نمط إذلال جماعي مهين وممنهج عند نقطة تفتيش تشهد ساعات انتظار طويلة، وتحقيقات قاسية، وضغوطا نفسية، وتقييد الأيدي، وعصب العيون، والتهديد بالاعتقال أو التهجير، فضلاً عن الصراخ والمعاملة القاسية، وأحياناً رفض إدخال أشخاص أو حافلات كاملة.

المزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط:

مريض عاد إلى غزة عبر معبر رفح، 5 فبراير 2026 (عبد الله العطار/ الأناضول)
قضايا وناس
التحديثات الحية

معبر رفح... شهادات من إذلال الاحتلال العائدين إلى غزة

12:28 am

غزة
قصف مدفعي على البريج

قصفت مدفعية جيش الاحتلال المناقط الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

12:04 am

غزة
أبرز تطورات أمس السبت

  • نسف مبان سكنية شرقي مدينة خانيونس

  • "يونيسف": مقتل 37 طفلا بغزة منذ بداية العام

  • "أكسيوس": "مجلس السلام" ينعقد لأول مرة في 19 فبراير

  • شهيدان و25 مصاباً خلال 24 ساعة

  • الاحتلال ينسف مبانيَ سكنية غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

  • عراقجي: الضفة ستكون التالية إذا حسمت قضية غزة عبر التهجير

أحمد أبو قمر
