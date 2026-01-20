الحرب على غزة | قصف خانيونس وترامب يوسع الدعوات إلى "مجلس السلام"

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
20 يناير 2026   |  آخر تحديث: 11:06 (توقيت القدس)
+ الخط -

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء غارتين على خانيونس جنوبي قطاع غزة المحاصر، وسط إطلاق نيران باتجاه مناطق شرق مخيم جباليا، في وقت شهدت فيه المناطق الواقعة غرب مدينة غزة تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع. ويأتي هذا في ظل مواصلة جيش الاحتلال استهدافاته اليومية لمناطق شتى في القطاع منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وعلى وقع الحراك الدولي لتشكيل ما يسمى "مجلس السلام" المقرر أن يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعربت عدة دول عن رفضها أو تحفظها على المشاركة فيه، فيما وسّع الرئيس الأميركي الدعوات إلى الانضمام إلى المجلس. وهدد ترامب بأنه سيفرض رسوماً جمركية 200% على الواردات الفرنسية من النبيذ والشمبانيا، في خطوة وصفها بأنها ستدفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الانضمام إلى مبادرة "مجلس السلام". وعندما سأله صحافي عن تعليق ماكرون بأنه لن ينضم إلى المجلس، ردّ ترامب قائلاً: "هل قال ذلك؟ حسناً، لا أحد يريده لأنه سيغادر منصبه قريباً جداً". وأضاف ترامب: "سأفرض رسوماً جمركية 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسيين.. سينضم (ماكرون) إلى المجلس، لكنه ليس مضطراً إلى ذلك".

وقالت وكالة فرانس برس، الاثنين، نقلاً عن مقربين من ماكرون، إن فرنسا لا تعتزم في هذه المرحلة تلبية دعوة الانضمام إلى "مجلس السلام" الذي اقترحه ترامب، لافتة إلى أنه "يثير تساؤلات جوهرية". وأشارت أوساط ماكرون إلى أن "ميثاق" هذه المبادرة "يتجاوز قضية غزة وحدها"، خلافاً للتوقعات الأولية. وقالت: "إنه يثير تساؤلات جوهرية، ولا سيما في ما يتعلق باحترام مبادئ الأمم المتحدة وهيكليتها التي لا يمكن بأي حال التشكيك فيها"، داعيةً إلى "تعددية فعّالة".

وعلى صعيد آخر، عرقلت سلطات الاحتلال بدء اللجنة الإدارية مهامها في القطاع. وكشف عضو في اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن لا موعد حتى الآن لدخول اللجنة إلى قطاع غزة لبدء ممارسة أعمالها بسبب عراقيل تفرضها إسرائيل، وقال لـ"العربي الجديد"، أمس الاثنين، إن "هناك محاولات من جانب الوسطاء من أجل دفع الولايات المتحدة إلى الضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للسماح بدخول اللجنة وعدم عرقلة عملها".

من جانب آخر، جدد نتنياهو، أمس الاثنين، معارضته نشر قوات تركية أو قطرية في قطاع غزة، مشيراً إلى وجود خلافات مع الولايات المتحدة حول إدارة القطاع مستقبلاً. وقال نتنياهو خلال جلسة استماع برلمانية أسبوعية: "لن يكون هناك جنود أتراك أو قطريون في قطاع غزة". وأضاف أن إسرائيل "تختلف" مع حلفائها الأميركيين بشأن من سيواكبون تنفيذ خطة ترامب في القطاع المدمَّر.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

10:46 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
المرأة الوحيدة في لجنة إدارة غزة... من تكون هناء حنا ترزي؟

مع الإعلان عن تشكيل "اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة"، برز اسم هناء حنا ترزي بوصفها المرأة الوحيدة بين أعضاء اللجنة التي ستتولى إدارة شؤون القطاع، وتعد ترزي أول فلسطينية مسيحية تتخرج في تخصّص القانون من جامعة الأزهر في غزة، بما يتضمنه من مواد في الفقه والشريعة الإسلامية، في تجربة أكاديمية ومهنية نادرة في السياق الفلسطيني، كما تعد من بين قلة من النساء اللواتي عملن في المجال القانوني في غزة وأسسن مكتباً مستقلاً لممارسة المهنة.

المرأة الوحيدة في لجنة إدارة غزة... من تكون هناء حنا ترزي؟
10:17 am

رويترز

avata
رويترز
ترامب يهدد ماكرون بالضرائب بعد رفضه الانضمام لمجلس غزة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوماً جمركية 200% على الواردات الفرنسية من النبيذ والشمبانيا، في خطوة وصفها بأنها ستدفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الانضمام إلى مبادرة "مجلس السلام" في قطاع غزة. وعندما سأله صحافي عن تعليق ماكرون بأنه لن ينضم إلى المجلس، ردّ ترامب قائلاً "هل قال ذلك؟ حسناً، لا أحد يريده لأنه سيغادر منصبه قريباً جداً". وأضاف ترامب "سأفرض رسوماً جمركية 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسيين.. سينضم (ماكرون) للمجلس، لكنه ليس مضطراً لذلك".
التفاصيل عبر الرابط:

ترامب ووزير الداخلية دوغ بورغوم في مطار بالم بيتش الدولي بفلوريدا 19/1/2026 (رويترز)
أخبار
التحديثات الحية

ترامب يهدّد ماكرون بالرسوم بعد رفضه الانضمام لـ"مجلس السلام"

 

10:14 am

رويترز

avata
رويترز
رئيسة وزراء اليابان تتلقى دعوة للانضمام إلى مجلس سلام غزة

ذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن وزارة الخارجية اليابانية، أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تلقت دعوة رسمية للانضمام إلى مجلس السلام الذي يشكله الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إدارة قطاع غزة.

10:13 am

الأناضول

avata
الأناضول
المغني: نترقب وصول أعضاء لجنة إدارة غزة قريباً لتولي مهامهم

قال رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، حسني المغني، إنّهم يترقبون وصول أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزّة في "القريب العاجل لمباشرة مهامهم"، داعياً إلى تضافر الجهود لإنجاح مهمتهم.

وكشف المغني، وهو من الشخصيات المرشحة للعمل ضمن إطار اللجنة، عن اتصالات أجراها مع أعضائها الموجودين في العاصمة المصرية القاهرة، لتنسيق الجهود قبيل وصولهم إلى القطاع لمباشرة عملهم. قال المغني إن مهمة هذه اللجنة "عظيمة" وسط التحديات "الجسيمة" التي تواجهها جراء التدمير الواسع الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي بالقطاع، مضيفا أنه "لم يُبق شئياً من الحياة". ودعا رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر في غزة، جميع القوى والمكونات الفلسطينية "للتجنّد من أجل مساندة لجنة إدارة غزة".

10:09 am

الأناضول

avata
الأناضول
إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال وغارات جديدة على غزة

أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، فلسطينيين اثنين بالرصاص، فيما شن غارات جوية وقصفاً مدفعياً على أنحاء متفرقة بقطاع غزة. وأفاد مصدر طبي لوكالة الأناضول بإصابة الشابة نور المقوسي (20 عاماً)، والشاب صابر أبو بيض (20 عاماً) بالرصاص في منطقة الفالوجا غربي بلدة جباليا شمالي القطاع. وهذه المنطقة سبق أن انسحب منها جيش الاحتلال بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" بوساطة قطرية مصرية.

10:06 am

الأناضول

avata
الأناضول
وفاة رضيعة نتيجة البرد القارس في مدينة غزة

توفيت رضيعة، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة البرد القارس في مدينة غزة، وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفاة"، بأن الرضيعة شذى أبو جراد البالغة من العمر 7 أشهر توفيت في مدينة غزة؛ بسبب البرد القارس.

وبوفاة الطفلة أبو جراد، ترتفع حصيلة الوفيات في صفوف الأطفال في قطاع غزة بسبب البرد الشديد منذ بداية فصل الشتاء إلى تسعة أطفال، وسط شحّ المساعدات، وغياب التدفئة. ويعاني أهالي قطاع غزة من انعدام المأوي والعلاج، وعدم وجود وسائل التدفئة بسبب شح الوقود، في ظل منخفض جوي عاصف وبارد وماطر.

10:05 am

أحمد أبو قمر

أحمد أبو قمر
أحمد أبو قمر
ـ
غزة
لجنة إدارة غزة تحت اختبار الإغاثة والإعمار

في لحظة سياسية واقتصادية شديدة الحساسية، تنطلق أعمال اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، المعروفة بلجنة التكنوقراط، وسط تركة ثقيلة خلّفتها حرب مدمرة استمرت لمدة عامين أعادت القطاع سنوات طويلة إلى الوراء. وغزة اليوم لا تواجه فقط دماراً عمرانياً واسعاً فحسب، بل أزمات اقتصادية مركبة تمس كل تفاصيل الحياة اليومية، من العمل والدخل إلى التعليم والصحة والأمن الغذائي.

التفاصيل عبر الرابط:

فلسطينية نازحة بجوار مأوى مؤقت في مدينة غزة، 11 يناير 2026 (مجدي فتحي/Getty)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

لجنة إدارة غزة تحت اختبار الإغاثة والإعمار

06:17 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
غارتان على شرق خانيونس

شن طيران الاحتلال غارتين شرق خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

12:27 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
باريس تتجه لرفض الانضمام لمجلس السلام

قال متحدث باسم الرئاسة الفرنسية، الاثنين، إنه من المتوقع أن ترفض باريس دعوة للمشاركة في مجلس السلام لقطاع غزة، الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ​​​وقال المتحدث باسم الرئيس إيمانويل ماكرون: "لقد دُعيت فرنسا، مثل دول أخرى عديدة، للانضمام إلى مجلس السلام، وهي تراجع حالياً الإطار القانوني المقترح بالتعاون مع شركائها". وأضاف "ومع ذلك، لا تعتزم فرنسا قبول هذا العرض في الوقت الحالي".

وأوضح المتحدث أن اللوائح الأساسية للمجلس المخطط له تتجاوز نطاق قطاع غزة، كما تثير تساؤلات جوهرية، لا سيما في ما يتعلق باحترام مبادئ وهيكل الأمم المتحدة، مشدداً على أنه "لا ينبغي التشكيك في دور المنظمة الدولية تحت أي ظرف من الظروف". وتابع المتحدث: "تظل فرنسا ملتزمة تماماً بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإيجاد آفاق سياسية ذات مصداقية للفلسطينيين والإسرائيليين، كما ستواصل الدفاع عن العمل المتعدد الأطراف الفعال".

12:25 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
نتنياهو يجدد رفضه نشر قوات تركية وقطرية في غزة

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، معارضته نشر قوات تركية أو قطرية في قطاع غزة، مشيراً إلى وجود خلافات مع الولايات المتحدة حول إدارة القطاع مستقبلاً. وقال نتنياهو خلال جلسة استماع برلمانية أسبوعية: "لن يكون هناك جنود أتراك أو قطريون في قطاع غزة". وأضاف أن إسرائيل "تختلف" مع حلفائها الأميركيين بشأن من سيواكبون تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في القطاع.

12:23 am

قنا

avata
قنا
أونروا: انتشار الأمراض في غزة بسبب البرد

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من مستويات قياسية لانتشار الأمراض في قطاع غزة، بسبب موجات البرد وحرمان الأطفال من اللقاحات، وسط انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر ومنع إدخال المساعدات الأساسية، بما فيها الطبية. وقال فيليب لازاريني، المفوض العام للوكالة، في بيان، الاثنين، إنه "في خضم ما يزيد على عامين من الحرب على قطاع غزة، حرم الأطفال مراراً وتكراراً من اللقاحات الضرورية لحمايتهم من الأمراض التي يمكن الوقاية منها".

وأضاف أن "طقس الشتاء القاسي يحكم قبضته على غزة، مع ما يرافق ذلك من البرد الشديد والأمطار الغزيرة والفيضانات، ما يفاقم من مخاطر انتشار الأمراض التي بلغت بالقطاع مستويات قياسية أصلاً"، موضحاً أن "سوء أوضاع المياه والصرف الصحي في مراكز الإيواء المكتظة وانهيار النظام الصحي عوامل تساهم في انتشار الأمراض في القطاع".

12:22 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
قصف مدفعي على خانيونس وإطلاق نار على جباليا

قصفت مدفعية جيش الاحتلال مناطق تقع شرق مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، وسط إطلاق نار باتجاه شرق مخيم جباليا (شمال).

12:01 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
أبرز تطورات أمس الاثنين

  • محمد السادس يقبل دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام

  • إسرائيل تعرقل دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع

  • 3 شهداء بنيران الاحتلال في خانيونس

  • ستارمر عن مجلس السلام: نتحدث مع الحلفاء بشأن البنود

  • جيش الاحتلال ينسف مباني تقع شرقي خانيونس
أخبار
التحديثات الحية

الحرب على غزة | شهداء بنيران الاحتلال بخانيونس وتحركات دولية متسارعة

دلالات
المساهمون
أحمد أبو قمر
قنا
رويترز
الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
المزيد في سياسة
تظاهرة للحريديم في القدس المحتلة، 19 يناير 2026 (لقطة شاشة/إكس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والحريديم إثر رفض تشريح جثتي رضيعين

مركبة لأمن السلطة الفلسطينية في جنين، 15 ديسمبر 2024 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الاحتلال يشير إلى تعاون لافت مع الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية

عناصر العمال الكردستاني بسنجار بالعراق، 23 إبريل 2016 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

"العمال الكردستاني" يتهم تركيا بدعم دمشق ضد "قسد" ويستجيب للتعبئة