الحرب على غزة | قصف جباليا وزامير يعلن "الخط الأصفر" حدوداً أمنية

قال رئيس مجلس أمناء مؤسسة نشر العلم بلال أردوغان، إن الجموع المحتشدة على جسر غالاطة بإسطنبول، لن تسمح بنسيان الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، وذلك من أجل عدم تكرارها. جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في مسيرة تضامنية مع فلسطين تنظّم الخميس على جسر غالاطة وسط إسطنبول تحت مظلة "تحالف الإنسانية" و"منصة الإرادة الوطنية" ورعاية "وقف الشباب التركي" تحت شعار: "لن نرضخ، لن نصمت ولن ننسى فلسطين".
وأضاف: "لن ننسى فلسطين، ولن نسمح بنسيانها. وكما قال الراحل علي عزت بيغوفيتش: الإبادة المنسية محكوم عليها بالتكرار. لن نتخلى عن نضالنا. سنواصل هذا الكفاح حتى تتحرر غزة والقدس والمسجد الأقصى". وأوضح أردوغان أن مسيرة غالاطة وسيلة للقول إن ما يجري في غزة وفلسطين ليس مجرد مأساة إنسانية، بل نقطة تحول تظهر تزعزع أسس النظام العالمي وتكشف فشل جميع المؤسسات الدولية التي تدّعي الأخلاق.
وتابع: "ما يحدث في غزة ليس حرباً ولا اشتباكاً بين جيشين. ما يحدث في غزة إبادة جماعية يُستهدف فيها شعب، بمن فيه نساؤه وأطفاله وشيوخه، وبشكل ممنهج. هذه الإبادة الجماعية لا تُنفذ بعشرات آلاف الأطنان من القنابل فقط، بل أيضاً بالجوع والعطش والبرد، ومنع المساعدات الإنسانية".
وأردف: "اليوم، يعيش في فلسطين أناس داخل خيام مؤقتة في ظروف شتوية قاسية، محرومين أبسط مقومات الحياة، وهناك نظام جائر يمنع المساعدات عن علم وعمد. نسأل الله، بصفة القاهر، أن يُهلك ذلك الظالم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الذي يقود هذه العقلية الانحطاطية". ولفت أردوغان إلى أن الحرب لها قوانينها الخاصة، وأن إسرائيل تنتهك هذه القوانين في غزة.