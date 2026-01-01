الحرب على غزة | قصف جباليا وزامير يعلن "الخط الأصفر" حدوداً أمنية

01 يناير 2026   |  آخر تحديث: 13:48 (توقيت القدس)
مع دخول عام جديد، لا يزال قطاع غزة يعيش الآثار المأساوية لحرب الإبادة الجماعية، وسط مواصلة إسرائيل خرق اتفاق وقف النار وإعلان إجراءات لتعميق الكارثة عبر منع عشرات المنظمات الإنسانية من العمل في القطاع المحاصر. وادعت هيئة البث العبرية، الأربعاء، أن إسرائيل تستعد لفتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر عقب عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الولايات المتحدة، وذلك في ظل غموض نتائج زيارة الأخير بخصوص الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر. وأضافت الهيئة أن "الضغط الأميركي لفتح معبر رفح استمر خلال الأيام الماضية"، بالتزامن مع اجتماعات عقدها نتنياهو في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن إسرائيل "تستعد لفتح المعبر في كلا الاتجاهين بعد زيارة نتنياهو"، وفق ادعائها.

ميدانياً، استهدف قصف مدفعي عنيف وسط مخيم جباليا شمالي القطاع، فيما أطلقت طائرة مسيّرة "كواد كابتر" نيرانها في محيط مفترق السنافور شرقي مدينة غزة بالتزامن مع استهداف خيام النازحين من قبل آليات الاحتلال. ومع إسدال الستار على عام 2025، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأربعاء، تسجيل أكثر من 29 ألف شهيد ومفقود خلال العام المنصرم، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية التي كان يفترض أن تتوقف بموجب اتفاق شرم الشيخ الموقّع في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

01:35 pm

يوسف أبو وطفة

يوسف أبو وطفة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: هذه أولويات المرحلة القادمة

قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، إن أكثر من 2.4 مليون فلسطيني تعرضوا عام 2025 لسياسات ممنهجة من القتل الجماعي والتطهير العرقي والتجميع القسري، واصفاً هذه السياسات بأنها "من أبشع الجرائم التي يشهدها العصر الحديث".  لمزيد من التفاصيل: 

التحديثات الحية

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: هذه أولويات المرحلة القادمة

12:19 pm

الأناضول

الأناضول
ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين المنتحرين في 2025 إلى 22

أفاد إعلام عبري بانتحار جندي إسرائيلي، ليرتفع عدد العسكريين المنتحرين عام 2025 إلى 22، وهو الأكبر منذ 15 عاماً. وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية الخاصة، الخميس، إن "جندياً من سلاح المهندسين القتاليين في الجيش انتحر في جنوب إسرائيل يوم الأربعاء، ليصبح بذلك الجندي الـ22 في الخدمة الفعلية الذي يُقدم على الانتحار عام 2025". وأضافت: "بلغ عدد حالات الانتحار في الجيش الإسرائيلي عام 2025 أعلى مستوى له منذ 15 عامًا، ولم يتجاوزه سوى عدد حالات الانتحار عام 2010، حيث انتحر 28 جنديًا".

 

12:16 pm

الأناضول

الأناضول
بلال أردوغان: لن ننسى إبادة غزة كي لا تتكرر

قال رئيس مجلس أمناء مؤسسة نشر العلم بلال أردوغان، إن الجموع المحتشدة على جسر غالاطة بإسطنبول، لن تسمح بنسيان الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، وذلك من أجل عدم تكرارها. جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في مسيرة تضامنية مع فلسطين تنظّم الخميس على جسر غالاطة وسط إسطنبول تحت مظلة "تحالف الإنسانية" و"منصة الإرادة الوطنية" ورعاية "وقف الشباب التركي" تحت شعار: "لن نرضخ، لن نصمت ولن ننسى فلسطين".

وأضاف: "لن ننسى فلسطين، ولن نسمح بنسيانها. وكما قال الراحل علي عزت بيغوفيتش: الإبادة المنسية محكوم عليها بالتكرار. لن نتخلى عن نضالنا. سنواصل هذا الكفاح حتى تتحرر غزة والقدس والمسجد الأقصى". وأوضح أردوغان أن مسيرة غالاطة وسيلة للقول إن ما يجري في غزة وفلسطين ليس مجرد مأساة إنسانية، بل نقطة تحول تظهر تزعزع أسس النظام العالمي وتكشف فشل جميع المؤسسات الدولية التي تدّعي الأخلاق.

وتابع: "ما يحدث في غزة ليس حرباً ولا اشتباكاً بين جيشين. ما يحدث في غزة إبادة جماعية يُستهدف فيها شعب، بمن فيه نساؤه وأطفاله وشيوخه، وبشكل ممنهج. هذه الإبادة الجماعية لا تُنفذ بعشرات آلاف الأطنان من القنابل فقط، بل أيضاً بالجوع والعطش والبرد، ومنع المساعدات الإنسانية".

وأردف: "اليوم، يعيش في فلسطين أناس داخل خيام مؤقتة في ظروف شتوية قاسية، محرومين أبسط مقومات الحياة، وهناك نظام جائر يمنع المساعدات عن علم وعمد. نسأل الله، بصفة القاهر، أن يُهلك ذلك الظالم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الذي يقود هذه العقلية الانحطاطية". ولفت أردوغان إلى أن الحرب لها قوانينها الخاصة، وأن إسرائيل تنتهك هذه القوانين في غزة.

10:55 am

فرانس برس

فرانس برس
إسرائيل ستحظر أنشطة 37 منظمة إنسانية في قطاع غزة

أعلنت إسرائيل أنها "ستنفذ الحظر" على أنشطة 37 منظمة إنسانية دولية كبرى في قطاع غزة بزعم عدم تزوّد السلطات بقوائم أسماء موظفيها الفلسطينيين. وأوضحت وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية في بيان أن "المنظمات التي لم تلتزم المعايير المطلوبة في ما يتعلق بالأمن والشفافية ستُعلَّق رخصها"، على حد زعمها.

09:24 am

العربي الجديد

العربي الجديد
غزة
عمليات نسف وسط مخيم جباليا

نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبان سكنية وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

08:12 am

الأناضول

الأناضول
زامير من غزة: "الخط الأصفر" حدود أمنية جديدة لإسرائيل

اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن "الخط الأصفر" في قطاع غزة "حدود أمنية جديدة" لإسرائيل. جاء ذلك خلال جولة ميدانية بجنوبي قطاع غزة، برفقة قادة بينهم قائد المنطقة الجنوبية يانيف عاسور وقائد الفرقة 143 براك خيرام، بحسب متحدث الجيش عبر منصة "إكس" مساء الأربعاء.

08:10 am

الأناضول

الأناضول
تجمع حشود للمشاركة في مسيرة تضامنية في إسطنبول

بدأ صباح الخميس، تجمع الحشود أمام المساجد الكبرى في إسطنبول بغية المشاركة في مسيرة تضامنية ضخمة مع فلسطين في جسر غالاطة الشهير وسط المدينة. وتنظم المسيرة تحت مظلة تحالف الإنسانية ومنصة الإرادة الوطنية بشعار "لن نرضخ، لن نصمت ولن ننسى فلسطين"، ويشارك فيها نحو 400 منظمة غير حكومية.

وبدأ الأشخاص بالتجمع قبل صلاة الفجر من أجل المشاركة بالمسيرة في كلٍ من مساجد آيا صوفيا الكبير والسلطان أحمد والفاتح والسليمانية وأمين أونو. ورغم برودة الطقس، شهدت ساحة مسجد السلطان أحمد إقبالاً كثيفاً، حيث فُرضت إجراءات أمنية مشددة، وقُدّمت للمشاركين وجبات ساخنة.

07:55 am

العربي الجديد

العربي الجديد
غزة
أحلام أهالي غزة في 2026 بعد عامَين مُثقلين بالألم

مرّ عام 2025 ثقيلاً على قطاع غزة، مع واقع إنساني بالغ القسوة ناتج من حرب إسرائيلية امتدت لأكثر من عامَين، واختلطت فيها كل معاني الألم، ما بين نزوح ومجاعة ودمار طاول غالبية المنازل والمرافق التعليمية والصحية. فقدت آلاف العائلات مساكنها ومصادر رزقها، وحرم المرضى من العلاج والدواء، وانقطع الطلبة عن مسيرتهم التعليمية، وأصبحت تفاصيل الحياة اليومية صراعاً من أجل البقاء.  ومع حلول عام 2026، يطمح فلسطينيو غزة إلى أن يكون أقل قسوة من سابقَيه، وتحمل ذاكرتهم المُثقلة بالهموم أمنيات لا تتجاوز الحق في حياة كريمة آمنة، وتوقف دوامة الخوف والقتل، وأن تعود تفاصيل الحياة تدريجياً إلى ما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي. لمزيد من التفاصيل: 

أطفال أمام خيمة نزوح مهترئة، مدينة غزة، 28 ديسمبر 2025 (عمر القطاع/فرانس برس)
قضايا وناس
التحديثات الحية

أحلام أهالي غزة في 2026 بعد عامَين مُثقلين بالألم

6:12 AM
​​​​​​​أطفال غزة يستقبلون عامهم الجديد بالشموع والأمنيات

في مشهد إنساني مؤثر، نظّمت اللجنة الشعبية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة فعالية خاصة بالأطفال والنازحين عند الساعة الثانية عشرة ليلا، تحت عنوان "غزة تستحق الحياة"، تزامنًا مع دخول العام الجديد، في محاولة لكسر دائرة الحزن وإيصال صوت الأطفال الذين أنهكتهم الحرب والنزوح المتواصل.

التفاصيل في الرابط: 

أطفال غزة، 1/1/2026 (علاء الحلو)
قضايا وناس
التحديثات الحية

​​​​​​​أطفال غزة يستقبلون 2026 بالشموع والأمنيات

12:24 am

الأناضول

الأناضول
هيئة البث العبرية تدعي استعداد إسرائيل لفتح معبر رفح

ادعت هيئة البث العبرية، الأربعاء، أن إسرائيل تستعد لفتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر عقب عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الولايات المتحدة. وأضافت الهيئة أن "الضغط الأميركي لفتح معبر رفح استمر خلال الأيام الماضية"، بالتزامن مع اجتماعات عقدها نتنياهو في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن إسرائيل "تستعد لفتح المعبر في كلا الاتجاهين بعد زيارة نتنياهو"، وفق ادعائها.

12:23 am

العربي الجديد

غزة
قصف مدفعي على جباليا

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي وسط مخيم جباليا شمالي القطاع.

12:22 am

العربي الجديد

العربي الجديد
غزة
آليات الاحتلال تستهدف خيام النازحين شرقي غزة

أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة في اتجاه خيام النازحين في شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة.

12:07 am

العربي الجديد

لندن
أبرز تطورات أمس الأربعاء

  • تورك: اعتزام إسرائيل تعليق أنشطة منظمات إغاثية "مشين"

  • أطباء بلا حدود تدعو إسرائيل للسماح لها بالعمل في غزة والضفة

  • أكثر من 29 ألف شهيد ومفقود في غزة خلال 2025

  • سحب ترخيص 37 منظمة دولية يهدد تدفّق المساعدات من مصر إلى غزة

  • مقتل 91 جندياً إسرائيلياً وإصابة 821 خلال عام 2025

