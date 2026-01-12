الحرب على غزة | قصف إسرائيلي وسط مباحثات بشأن المرحلة الثانية

استهدفت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بنيران رشاشاتها المناطق الشرقية من حي التفاح، شرقي مدينة غزة.
تتواصل التطورات السياسية والإنسانية في قطاع غزة، في ظل مساعٍ إقليمية ودولية لتثبيت وقف إطلاق النار الهش والانتقال إلى مرحلته الثانية، وسط تحذيرات من تعثر التنفيذ وتزايد المخاطر الميدانية. وتتصدر جهود الوساطة المشهد الدبلوماسي، مع تأكيدات رسمية على أولوية تثبيت التهدئة ودفع التفاهمات قدمًا، في وقت لا تزال فيه الخلافات قائمة حول آليات المرحلة التالية وترتيباتها الأمنية والإدارية.
ميدانيًا وإنسانيًا، يواصل سكان القطاع مواجهة أوضاع بالغة القسوة، مع استمرار تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية وما خلّفته من دمار واسع وانهيار في البنية التحتية. وتتصاعد التحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية، لا سيما مع القيود الإسرائيلية الجديدة المفروضة على عمل المنظمات الدولية، في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن غزة بحاجة إلى توسيع نطاق المساعدات لا إلى تضييقه، خصوصًا في ظل ارتفاع أعداد الضحايا واستمرار سقوط شهداء وجرحى.
في السياق ذاته، تتحرك الوساطة المصرية على أكثر من خط، عبر الدعوة لاجتماعات فصائلية في القاهرة لبحث ترتيبات المرحلة الثانية من الاتفاق، بالتوازي مع طرح أفكار تتعلق بتفعيل اللجنة الإدارية الفلسطينية ونشر قوة استقرار دولية لمراقبة وقف إطلاق النار. وتأتي هذه التحركات وسط ضغط شعبي فلسطيني متزايد يندد بالأوضاع الإنسانية والبيئية الكارثية في القطاع.