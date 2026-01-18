الحرب على غزة | قصف إسرائيلي متواصل رغم إعلان دخول المرحلة الثانية

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
18 يناير 2026
+ الخط -

تتواصل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة على وقع مساع إقليمية ودولية لإدارة المرحلة التالية لاتفاق وقف إطلاق النار، وسط تباينات حادة حول أولويات التنفيذ بين استحقاقات المرحلة الأولى وملفات المرحلة الثانية. وفي هذا السياق، تبرز تحركات داخلية تتعلق بإدارة القطاع، إلى جانب رسائل متبادلة عبر الوسطاء بشأن مسار الاتفاق وترتيب الملفات الحساسة.

ميدانيًا، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق ادعاءات حول خروقات للهدنة، متحدثًا عن عمليات استهداف طاولت عناصر من الفصائل الفلسطينية، في وقت تنفي فيه هذه الفصائل مسؤوليتها عن أي تصعيد، وتؤكد التزامها ببنود الاتفاق، محذرة من محاولات توظيف الاتهامات لتقويض مسار التهدئة.

سياسيًا، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان

للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة بصفة عضو مؤسس، وفق ما أفادت به وكالة رويترز، السبت، نقلاً عن الرئاسة التركية. كما نقلت الوكالة عن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قوله إنّ القاهرة تدرس دعوة مماثلة وجهها ترامب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

من جهته، أصدر مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، السبت، بياناً اعتبرته وسائل الإعلام الإسرائيلية "حاد اللهجة" ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب إعلان الأخير عن تشكيلة اللجنة الإدارية لغزة التي تضم مسؤولين من قطر وتركيا. وجاء في البيان أن الإعلان عن تركيبة لجنة غزة الإدارية، الخاضعة لمجلس السلام، "لم تنسق مع إسرائيل وتتعارض مع سياستها". وأضاف مكتب نتنياهو أن الأخير "أوعز لوزير الخارجية جدعون ساعر إبلاغ نظيره الأميركي ماركو روبيو بموقف إسرائيل".

"العربي الجديد" يتابع التطورات في غزة أولاً بأول..

12:25 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
إصابتان برصاص الاحتلال جنوب خانيونس

أصيبت سيدة ورجل برصاص قوات الاحتلال في مخيمي رحمة والخير، جنوب مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

12:24 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
الاحتلال ينسف مباني سكنية شرق مدينة غزة

أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على نسف عدد من المباني السكنية المتبقية باستخدام المتفجرات، في مناطق يسيطر عليها شرق مدينة غزة.

12:24 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
آليات الاحتلال تطلق نيرانها قي شرق حي التفاح وجباليا

أطلقت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من حي التفاح وبلدة جباليا، شمالي قطاع غزة.

12:22 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شمال قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بتعرض المناطق الشمالية في قطاع غزة لقصف مدفعي إسرائيلي، دون ورود معلومات فورية عن حجم الأضرار أو الإصابات.

12:17 AM
أبرز تطورات الوضع في غزة يوم أمس السبت
  • الاحتلال يزعم اغتيال عناصر من حماس والجهاد الإسلامي
  • نتنياهو: تركيبة لجنة غزة لم تنسق معنا وتتعارض مع سياستنا
  • ترامب يدعو أردوغان والسيسي للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة
  • وفاة رضيعة نتيجة البرد القارس جنوبي قطاع غزة
  • استشهاد فلسطيني ووفاة طفلة نتيجة البرد في الـ24 ساعة الماضية
  • البيت الأبيض يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لغزة
دلالات
المساهمون
العربي الجديد
المزيد في سياسة
الجيش السوري في ريف حلب الشرقي 17 يناير 2026 (العربي الجديد)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

سورية | الجيش السوري يسيطر على مطار الطبقة ويقترب من مدينة الرقة

متظاهرون في نووك أمام قنصلية واشنطن 17 يناير 2026 (العربي الجديد)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

تظاهرة كبيرة في غرينلاند: لسنا للبيع.. عد إلى ديارك أيها اليانكي

رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، شرم الشيخ 13 اكتوبر 2025 (خالد دسوقي/فرانس برس)
التحديثات الحية
سيرة سياسية
مباشر

حسن رشاد.. من "الظل" إلى واجهة ترتيبات ما بعد الحرب في غزة