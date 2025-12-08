الحرب على غزة | فرحة الغزيين رغم المآسي بتأهل الفريق الفلسطيني

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة شاب فلسطيني بجراح نتيجة تعرضة لاطلاق نار من قبل جنود الاحتلال في مواصي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
مع تصاعد الدعوات للبدء بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة واتمام انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من القطاع المنكوب وبدء انتشار قوة الاستقرار الدولية، بحسب طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خرج رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، خلال جولة تقييم ميداني أجراها أمس الأحد في قطاع غزة، ليعلن أن ما اصطلح على تسميته بـ"الخط الأصفر" الذي يقسّم القطاع إلى منطقة تحت السيطرة الفلسطينية وأخرى تحت السيطرة الإسرائيلية بات يشكّل "حدوداً جديدة، وخط دفاع متقدم عن المستوطنات، وخطاً هجومياً في الوقت نفسه" ضارباً عرض الحائط ببنود خطوة ترامب.
وفيما عاش الغزيون أمسية حماسية مع تأهل الفريق الفلسطيني لدور الثمانية في بطولة كأس العرب، التي تقام في قطر، كانت مدفعية الاحتلال تدك المناطق الشرقية في مدينة غزة، كما أصيب شاب بنيران قوات الاحتلال في مواصي مدينة رفح، جنوب القطاع.