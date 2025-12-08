الحرب على غزة | فرحة الغزيين رغم المآسي بتأهل الفريق الفلسطيني

غزة

08 ديسمبر 2025
مع تصاعد الدعوات للبدء بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة واتمام انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من القطاع المنكوب وبدء انتشار قوة الاستقرار الدولية، بحسب طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خرج رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، خلال جولة تقييم ميداني أجراها أمس الأحد في قطاع غزة، ليعلن أن ما اصطلح على تسميته بـ"الخط الأصفر" الذي يقسّم القطاع إلى منطقة تحت السيطرة الفلسطينية وأخرى تحت السيطرة الإسرائيلية بات يشكّل "حدوداً جديدة، وخط دفاع متقدم عن المستوطنات، وخطاً هجومياً في الوقت نفسه" ضارباً عرض الحائط ببنود خطوة ترامب.

وفيما عاش الغزيون أمسية حماسية مع تأهل الفريق الفلسطيني لدور الثمانية في بطولة كأس العرب، التي تقام في قطر، كانت مدفعية الاحتلال تدك المناطق الشرقية في مدينة غزة، كما أصيب شاب بنيران قوات الاحتلال في مواصي مدينة رفح، جنوب القطاع.

ويتابع "العربي الجديد" آخر التطورات في الحرب الإسرائيلية على غزة أولاً بأول..

12:52 am

غزة
إصابة شاب برصاص الاحتلال في رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة شاب فلسطيني بجراح نتيجة تعرضة لاطلاق نار من قبل جنود الاحتلال في مواصي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

12:49 am

غزة
فرحة الغزيين بتأهل الفريق الفلسطيني في كأس العرب

نشرت صفحات اخبارية فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر فرحة الفلسطينيين في قطاع غزة المنكوب بتأهل فريقهم الفلسطيني لدور الثمانية في بطولة كأس العرب.

12:45 am

غزة
قصف على المناطق الشرقية لمدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المناطق الشرقية لمدينة غزة.

12:43 am

رام الله
رئيس أركان جيش الاحتلال: "الخط الأصفر" هو الحدود الجديدة

قال رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، خلال جولة تقييم ميداني أجراها اليوم الأحد في قطاع غزة، إن "الخط الأصفر" الذي يقسّم القطاع إلى منطقة تحت السيطرة الفلسطينية وأخرى تحت السيطرة الإسرائيلية بات يشكّل "حدوداً جديدة، وخط دفاع متقدما عن المستوطنات، وخطاً هجومياً في الوقت نفسه".

زامير خلال مشاركته في جنازة أحد الجنود القتلى، 11 نوفمبر 2025 (فرانس برس)
12:28 AM
أبرز التطورات في غزة ليوم الأحد
  • إسرائيل تفرج عن 5 أسرى فلسطينيين نُقلوا لمستشفى وسط غزة
  • جنوب أفريقيا تُلغي إعفاء الفلسطينيين من تأشيرتها
  • إصابة طفل برصاص الاحتلال في حي التفاح
  • قصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية لخانيونس
  • طفل فلسطيني مصاب ووحيد بعد فقدان عائلته في الحرب على غزة
  • حماس تعلن استعدادها لتسليم سلاحها لسلطة فلسطينية بشرط
  • نتنياهو يبحث سرياً مع بلير ترتيبات "اليوم التالي" بغزة
  • قطر ومصر تدعوان للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف النار
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبان مدمرة في مخيم النصيرات 10 أكتوبر 2025 (Getty)
الحرب على غزة | دعوات للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف النار

