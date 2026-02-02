الحرب على غزة | 5 شهداء بينهم طفل وفتح معبر رفح في الاتجاهين

أفاد مراسل "العربي الجديد" بمغادرة 5 مرضى و10 مرافقين قبل قليل باتجاه مصر، عبر معبر رفح.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق الهدنة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، وسط تصعيد ميداني متواصل، بالتزامن مع فتح معبر رفح بالاتجاهين، وتوافد الفلسطينيين إليه، بعد عام ونصف العام من إغلاقه وتدميره، فيما تتواصل الغارات وإطلاق النار وارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات. وفي تطوّر ميداني وإنساني لافت، أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الاثنين، بفتح معبر رفح بالاتجاهين، في وقت أكد فيه مراسل "العربي الجديد" توافد عدد من العالقين الفلسطينيين إلى المعبر من الجانب المصري استعداداً لدخول قطاع غزة، مشيراً إلى أن أي جهة في غزة لم تبلغ حتى اللحظة بآلية عمل المعبر من الناحية الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل.
سياسياً، أعلنت حركة حماس اكتمال الترتيبات لتسليم السلطة في غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع الفلسطيني. وقال المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم، في تصريح مصوّر، اليوم الاثنين: "تم استكمال كل الإجراءات والترتيبات اللازمة لدى الجهات الحكومية والإدارية في قطاع غزة لتسليم كل السلطات والمقدرات إلى اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة قطاع غزة". وأضاف قاسم أنه "فور دخول اللجنة إلى أرض قطاع غزة تبدأ عملية التسليم بشكل شفاف وشامل وفي جميع المجالات".
ميدانياً، استشهد خمسة فلسطينيين على الأقل في استهدافات إسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، اليوم الاثنين، كما نسف جيش الاحتلال مباني سكنية في مدينة رفح، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه خيام النازحين في شارع غزة القديم، شرقي جباليا، شمالي القطاع. كما أُبلغ عن إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال شرقي مدينة خانيونس. وفي حصيلة العدوان، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 71.800 شهيد، و171.555 مصاباً، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
سقطت إصابتان جراء استهداف الاحتلال قرب دوار بنى سهيلا، شرقي خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، فتح معبر رفح وبدء التشغيل التجريبي له في الاتجاهين، في خطوة قالت إنها "تُعد محطة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم حركة التنقل والتخفيف من الأعباء الإنسانية عن أهالي قطاع غزة، وبما ينسجم مع مسؤوليات اللجنة في إدارة وتنظيم شؤون العبور".
وقال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، علي شعث عبر حساب اللجنة في "فيسبوك": "هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، وإنما تمثل بداية لمسار طويل يعيد وصل ما انقطع، ويفتح نافذة أمل حقيقية لأبناء شعبنا في قطاع غزة"، مشيراً إلى أن تشغيل المعبر يُجسد إنجازاً تعاونياً بمشاركة الشركاء الملتزمين بتيسير حركة العبور باعتبارها عنصراً أساسياً ضمن الخطة ذات النقاط العشرين التي أطلقها رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب.
وأضاف "نعمل بكل جهد وإصرار، وبالتعاون مع الوسطاء والسلطة الوطنية الفلسطينية ومجلس السلام بقيادة الرئيس ترامب، من أجل أن تكون هذه الخطوة مدخلاً لترتيب أوسع من الاستقرار واستعادة الخدمات الأساسية والتمهيد لمسار الإغاثة والتعافي والإعمار".
وأكد شعث أنه سيتم الإعلان عن آليات التسجيل ومعايير الأولويات ومواعيد السفر عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وذلك حرصاً على الشفافية والتنظيم وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين.
عبّرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر عن ترحيبها بإعادة فتح معبر رفح الحدودي الرئيسي لقطاع غزة، ما سيتيح للأفراد الفلسطينيين العبور في كلا الاتجاهين، لكنها أكدت ضرورة بذل المزيد من الجهود، وقالت عبر منصة إكس "أرحب بإعادة فتح معبر رفح أمام الأفراد للعبور سيراً على الأقدام في كلا الاتجاهين، ما يتيح لبعض المحتاجين بشدة للرعاية الطبية الوصول إلى مصر. لكن لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله".
وأضافت "يجب أن تتدفق المساعدات، وأن تُخفف القيود المفروضة على الإمدادات الأساسية، وأن يُسمح للعاملين في مجال الإغاثة بمواصلة عملهم".
و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" هي هيئة غير سياسية، مسؤولة عن إدارة شؤون الخدمة المدنية اليومية، وتتألف من 11 شخصية فلسطينية، إضافة إلى رئيسها علي شعث. وأكد قاسم أن "هناك لجنة عليا تشرف على عملية التسليم مكونة من الفصائل الفلسطينية، وجهات عشائرية، وقيادات من المجتمع المدني، وأيضاً شخصيات تابعة للمؤسسات الدولية". وأردف: "سنكون أمام عملية تسليم شفافة وكاملة وراقية للسلطة".
ودعا "جميع الأطراف إلى تسهيل عمل اللجنة، حتى نكون أمام بدء تعافي القطاع من الكارثة خلال عامين من حرب الإبادة".
أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول خمسة شهداء (اثنان جرى انتشال جثمانيهما) وأربع إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار بلغ 526، والإصابات 1447، والجثامين التي جرى انتشالها 717.
وأعلنت أنه منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بلغ عدد الشهداء 71800، والإصابات 171555.
أعلن مجمع ناصر الطبي سقوط شهيدين بنيران الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشاره في مواصي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
أفاد مراسل "العربي الجديد" باستشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في حيّ الجرن، شمالي غزة.
قال مسؤول أمني إسرائيلي إن معبر رفح بين غزة ومصر أعيد فتحه أمام سكان القطاع في كلا الاتجاهين.
أفاد مراسل "العربي الجديد" باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بقنبلة ألقتها طائرة إسرائيلية مسيّرة على مدرسة في جباليا، شمالي غزة.
أفاد مراسل "العربي الجديد" بتوافد عدد من العالقين الفلسطينيين إلى معبر رفح من الجانب المصري، استعداداً لدخول قطاع غزة، مشيراً إلى أن أي جهة في غزة لم تبلغ حتى اللحظة بآلية عمل معبر رفح من الناحية الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل.
أفاد مراسل "العربي الجديد" باستشهاد طفل في الثالثة من عمره بنيران الزوارق الحربية الإسرائيلية في مواصي خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
تنقل سيارات إسعاف مرضى من مستشفى الهلال الأحمر بخانيونس باتجاه معبر رفح استعداداً لسفرهم للعلاج بالخارج.
استهدفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، بالرصاص الحي المناطق الشرقية من بلدة جحر الديك وسط قطاع غزة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.
أدان الاتحاد الأوروبي، الانتهاكات المتكررة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيًا إلى احترام القانون الدولي الإنساني.
وجاء الموقف الأوروبي في تدوينة نشرتها مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، عبر منصة "إكس" أكدت فيها أن "مئات الفلسطينيين قُتلوا وجُرحوا نتيجة الهجمات الإسرائيلية في نهاية الأسبوع". وشددت المفوضة الأوروبية على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى وجوب حماية المدنيين في كل مكان وفي كل الأوقات.
دانت الكويت استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لكل تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولممارساتها التي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من ألف فلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا للمسارين الإنساني والسياسي في وقت يشهد تكاتف جهود الأطراف الإقليمية والدولية للمضي قدما نحو تنفيذ خطة السلام التي طرحها رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.
وجددت تأكيد أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم يضمن حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
تشهد المناطق الشرقية من مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، إطلاق نار مكثفا من آليات الاحتلال، وذلك وفق ما نشرته وسائل إعلام فلسطينية.
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها باتجاه خيام النازحين في شارع غزة القديم، شرقي جباليا شمالي قطاع غزة، ليلة الأحد–الاثنين.
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال نسفت مباني سكنية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، ليلة الأحد–الاثنين.
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بوصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة.