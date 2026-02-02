الحرب على غزة | فتح محدود لمعبر رفح والاحتلال يواصل خروقاته

تشهد المناطق الشرقية من مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال، وذلك وفق ما نشرته وسائل إعلام فلسطينية.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق الهدنة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، وسط تصعيد ميداني متواصل، بالتزامن مع فتح محدود جدًا لمعبر رفح يوم أمس الأحد، بعد عام ونصف العام من إغلاقه وتدميره، في وقت تتواصل فيه الغارات وإطلاق النار وارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات.
وفي تطوّر ميداني وإنساني لافت، فُتح معبر رفح، اليوم الأحد، أمام حركة الفلسطينيين بشكل محدود جدًا، وفق ما أوردته صحيفة «معاريف». وأشارت الصحيفة إلى أن تل أبيب ومصر وعواصم الدول الوسيطة والراعية لاتفاق وقف إطلاق النار تنظر إلى فتح المعبر باعتباره اختبارًا حاسمًا، ليس فقط على المستوى الإنساني، وإنما أيضًا على المستويين الأمني والسياسي، في سياق إنفاذ الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة البنود العشرين الأميركية.
في السياق ذاته، قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم إن الإعلان عن فتح معبر رفح اليوم الأحد يُعد استحقاقًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدًا أن الأصل كان فتح المعبر مع بداية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح قاسم، في فيديو عمّمه على الصحافيين ونشره عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، أن "الاحتلال أخّر فتح المعبر وربطه تعسفيًا بتسليم جثمان آخر جندي إسرائيلي في غزة"، مشددًا على أن "من حق شعبنا الدخول والخروج بحرية تامة، وهذا الاستحقاق مكفول بالقوانين والقرارات الدولية". وحذّر من أن أي إعاقات أو اشتراطات يفرضها الاحتلال على القادمين أو المسافرين تُعد انتهاكًا لوقف إطلاق النار والقوانين الدولية، داعيًا الوسطاء والدول الضامنة إلى مواصلة مراقبة سلوك الاحتلال على معبر رفح، "حتى لا نكون أمام إعادة تشكيل للحصار بطريقة أخرى".
ميدانيًا، أفاد مراسل "العربي الجديد" باستشهاد فلسطيني، يوم أمس الأحد، إثر قصف من طائرة إسرائيلية مسيّرة شمالي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة. كما نسف الاحتلال، اليوم الاثنين، مبانٍ سكنية في مدينة رفح، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه خيام النازحين في شارع غزة القديم شرقي جباليا، شمالي القطاع. كذلك أُبلغ عن إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال شرقي مدينة خانيونس.
وفي حصيلة العدوان، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 71,795 شهيدًا، و171,551 مصابًا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وأفادت مصادر طبية، اليوم الأحد، بأن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية وحتى اللحظة بلغ 26 شهيدًا و68 مصابًا، في وقت لا يزال فيه عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم. كما بيّنت المصادر أن عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 523 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 1,433، إضافة إلى انتشال 715 جثمانًا.
