الحرب على غزة | غرق خيام النازحين وتشديد إسرائيلي على نزع سلاح حماس

تقارير عربية
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
11 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 16:57 (توقيت القدس)
+ الخط -

بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، من خلال غارات وقصف مدفعي وإطلاق نيران تُسقط شهداء وجرحى يومياً، تظهر إلى العلن مجدداً معاناة ومناشدات الفلسطينيين الذين تغرق خيامهم مع كل منخفض جوي يعصف بالقطاع. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إنهم تلقوا أكثر من 1000 مناشدة منذ صباح الأربعاء من نازحين غمرت مياه الأمطار خيامهم جراء المنخفض الجوي الأخير.

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه من المتوقع أن يُعلَن مطلع العام المقبل عن أسماء قادة العالم الذين سيشاركون في مجلس السلام في غزة. وأوضح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض أن عدداً من القادة "يرغبون في الانضمام" إلى المجلس، الذي أُنشئ بموجب خطة غزة التي جرى التوصل بموجبها إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وفي السياق نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين ومسؤولين إسرائيليين، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب

 تعتزم تعيين جنرال أميركي لقيادة "قوة الاستقرار الدولية" في غزة، مشيرًا إلى أن ذلك سيزيد من حجم واشنطن ودورها في تأمين وإعادة إعمار القطاع، الذي يتحول إلى أكبر مشروع سياسي مدني عسكري أميركي في الشرق الأوسط منذ أكثر من عقدين.

وقال الموقع إن المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الذي زار إسرائيل هذا الأسبوع، أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بأن إدارة ترامب ستتولى قيادة قوة الاستقرار الدولية وستعين جنرالاً قائداً لها، فيما أشار أحد المسؤولين إلى أن والتز قال إنه يعرف اللواء شخصياً، ووصفه بأنه جاد للغاية. وفي ما يتعلق بالجهود الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار وإلزام إسرائيل به، أكد رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، أن الحركة منفتحة على مقاربات تضمن "وقفاً طويل المدى" للتصعيد مع الاحتلال، تقوم على تجميد استخدام السلاح دون نزعه، مشدداً على أن نزع السلاح "مرفوض في ثقافة الشعب الفلسطيني"، لأنه يمثّل "روح المقاومة ووسيلة حماية الشعب تحت الاحتلال".

وقال مشعل إن الحركة "تريد تكوين صورة تتعلق بهذا الموضوع فيها ضمانات بألّا تعود حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة"، موضحاً أن السلاح يمكن أن "يُحفَظ ولا يُستعمل ولا يُستعرَض به"، ضمن صيغة اتفاق تتضمن هدنة طويلة المدى. في المقابل، أكد مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس، أن "حماس" ستُجرّد من سلاحها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم بضغط أميركي. وشدد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه على أنه "لن يكون هناك أي مستقبل لحماس في إطار الخطة المكوّنة من 20 نقطة، سيُنزع سلاح" الحركة. وأضاف "ستكون غزة منزوعة السلاح".

"العربي الجديد" ينقل آخر تطورات الحرب على غزة أولاً بأول..

04:21 pm

الأناضول

avata
الأناضول
انهيار 3 مبان في مدينة غزة بعد أمطار غزيرة

انهارت 3 مبان، بمناطق متفرقة من مدينة غزة بعد أمطار غزيرة هطلت على القطاع منذ الأربعاء.

وأفاد شهود عيان بأن الانهيارات طالت 3 مبانٍ غربي مدينة غزة. وأوضح الشهود أن هذه المباني كانت تؤوي عددا من الفلسطينيين الذين نزحوا إليها لعدم توفر بدائل سكنية، فيما لم يتبين تسجيل إصابات.

وحذر جهاز الدفاع المدني في بيان من مخاطر انهيار المباني المتضررة والآيلة للسقوط التي لجأت إليها عائلات نازحة، خاصة مع المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع، وما يجلبه من أمطار تؤدي إلى انجراف التربة وتصدعات إضافية في الجدران والأعمدة التي تضررت بفعل القصف.

04:14 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
إسرائيل تشدد على نزع سلاح حماس رغم مقترح الحركة "تجميده"

أكد مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس، أن حماس ستُجرّد من سلاحها بموجب اتفاق إطلاق النار الذي أُبرم بضغط أميركي، وذلك غداة اقتراح رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج خالد مشعل في مقابلة تلفزيونية، عدم استخدام السلاح مقابل هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل.

وشدد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه على أنه "لن يكون هناك أي مستقبل لحماس في إطار الخطة المكوّنة من 20 نقطة، سيُنزع سلاح" الحركة. وأضاف "ستكون غزة منزوعة السلاح".

2:25 PM
مصر تدعو لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، على أهمية المضي قدماً في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي في القاهرة، 7 أكتوبر 2025 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

مصر تحذّر من خطورة التصعيد في الضفة وتدعو لتثبيت اتفاق غزة

2:06 PM
ترامب يخطط لتعيين جنرال أميركي لقيادة القوة الدولية في غزة
نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين ومسؤولين إسرائيليين، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم تعيين جنرال أميركي لقيادة "قوة الاستقرار الدولية" في غزة، مشيرًا إلى أن ذلك سيزيد من حجم واشنطن ودورها في تأمين وإعادة إعمار القطاع، الذي يتحول إلى أكبر مشروع سياسي مدني عسكري أميركي في الشرق الأوسط منذ أكثر من عقدين.
التفاصيل في الرابط: 
خيام النازحين في غزة مع دخول المنخفض الجوي، 10 ديسمبر 2025 (الأناضول)
رصد
التحديثات الحية

"أكسيوس": ترامب يخطط لتعيين جنرال أميركي لقيادة القوة الدولية في غزة

1:07 PM
حماس تدعو إلى الضغط على الاحتلال لإدخال مواد الإيواء إلى غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى التحرك العاجل والضغط المباشر على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإدخال جميع مواد الإيواء اللازمة دون قيود إلى غزة، وفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، وفقاً لما نصّ عليه الاتفاق. 

وحملت حركة حماس "العدو المجرم كامل المسؤولية عن الظروف المأساوية التي يعيشها شعبنا في غزة، نتيجة منعه إدخال مواد الإيواء، وتعمده مفاقمة معاناة مئات آلاف النازحين مع دخول فصل الشتاء وعجز الخيام عن الصمود أمام البرد والعواصف"، مطالبة الدول العربية والإسلامية وكافة الدول والشعوب حول العالم "بضرورة تكثيف الحراك والتضامن مع شعبنا، والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المتواصلة، وإلزامه بموجبات البروتوكول الإنساني، لتمكين شعبنا من التعافي والبدء في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال".

12:31 PM
المكتب الحكومي في غزة يكذّب ادعاء دخول 600 شاحنة يومياً

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن تصريحات السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، بشأن دخول 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة هي تصريحات مضللة ومناقضة للوقائع الموثقة، وتمثل محاولة لتبرئة الاحتلال من جريمة الحصار وتجويع السكان المدنيين.

فلسطينيون يحاولون الحصول على مساعدات في دير البلح، 9 نوفمبر 2025 (إياد بابا/ فرانس برس)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

المكتب الحكومي في غزة يكذّب ادعاء دخول 600 شاحنة يومياً

12:29 PM
المنخفض الجوي يعمق مأساة غزة: غرق مخيمات والبرد يقتل رضيعة

تفاقمت الأزمة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة مع المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة هذه الأيام، حيث غرقت الخيام وتلفت العشرات منها في ظل غياب وسائل التدفئة نتيجة التداعيات المترتبة على حرب الإبادة. وسجّلت عشرات الحالات لغرق خيام جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر أمس الأربعاء، وحتى اليوم الخميس، فيما تشير التوقعات الجوية إلى استمرار هذه الحالة إلى حين انحسار المنخفض الجوي غداً الجمعة.

التفاصيل في الرابط: 

غمرت مياه الأمطار مخيم البريج في غزة، 11 ديسمبر 2025 (الأناضول)
بيئة
التحديثات الحية

المنخفض الجوي يعمق مأساة غزة: غرق مخيمات والبرد يقتل رضيعة

12:28 PM
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد للمرحلة الثانية في غزة

بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بأنه سيكشف قريباً عن تركيبة "مجلس السلام" بشأن قطاع غزة، سرّعت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نقاشاتها استعداداً لتنفيذ المرحلة الثانية من "خطة الـ20 نقطة" التي أبرم في إطارها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي تواصل إسرائيل انتهاكه. وذكر موقع القناة 12 العبرية، الذي أورد التفاصيل اليوم الخميس، أن الهدف في بداية المرحلة الثانية "هو الاستعداد لإقامة مجمّع سكني مؤقت في رفح، وخلق مناطق منفصلة عن حركة حماس".

التفاصيل في الرابط: 

امرأة تسير في أحد شوارع حي الصفتاوي غرب جباليا 10 ديسمبر 2025 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد للمرحلة الثانية في غزة

12:20 PM
وزارة الصحة في غزة: 4 شهداء و10 مصابين خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة باستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة 10 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك ترتفع إحصائية الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشين الأول إلى 383، وعدد المصابين إلى 1002. كما ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 70,373 شهيدًا و171,079 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

01:00 am

رويترز

avata
رويترز
ترامب: نتوقع إعلان أعضاء مجلس السلام مطلع 2026

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه من المتوقع أن يُعلَن مطلع العام المقبل عن أسماء قادة العالم الذين سيشاركون في مجلس السلام في غزة. وأوضح ترامب للصحافيين، خلال فعالية اقتصادية في قاعة روزفلت بالبيت الأبيض، أن عدداً من القادة "يرغبون في الانضمام" إلى المجلس، الذي أُنشئ بموجب خطة غزة التي جرى التوصل بموجبها إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

12:54 am

قنا

avata
قنا
مخلفات الحرب تعرقل عودة الحياة لطبيعتها

قال مسؤول أممي إن مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة تعرقل عودة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للخطر. وأكد يوليوس فان دير والت، رئيس برنامج الأعمال المتعلقة بالألغام في الأراضي الفلسطينية، الأربعاء، أن الذخائر غير المنفجرة في غزة تشكل خطراً بالغاً على المدنيين، لا سيما مع تحرك مئات الآلاف منهم عقب وقف إطلاق النار.

وأضاف أن أكثر من عامين من هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلّفت تلوثاً واسعاً بالمواد المتفجرة، ما يؤثر سلباً في إيصال المساعدات الإنسانية، ويبطئ تعافي القطاع، ويجعل أعمال إعادة الإعمار شديدة الخطورة، إضافة إلى تهديد مباشر لحياة المدنيين. وأوضح أن فرق الأمم المتحدة تواجه أخطار المتفجرات بشكل شبه يومي في مختلف مناطق القطاع، وأن الأسر التي تتحرك داخل غزة معرضة لخطر هذه المواد، مشيراً إلى أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للخطر، نظراً لفضولهم ومحاولتهم لمس الذخائر غير المنفجرة دون إدراك خطورتها.

12:50 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
إطلاق نيران جنوب شرقي خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن آليات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانها جنوب شرق خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
 

12:49 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
شهيدان برصاص الاحتلال في مواصي رفح

أفاد مجمع ناصر الطبي بوصول شهيدين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق انتشاره بمواصي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

12:27 AM
أبرز تطورات الحرب على غزة الأربعاء

  • مصر تدعو إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

  • الأمم المتحدة: نعارض أي تغيير في حدود غزة وإسرائيل

  • فيدان: أولويتنا تعزيز وقف إطلاق النار في غزة

  • غرق الآلاف من خيام النازحين الفلسطينيين جراء أمطار غزيرة

  • مناشدة فلسطينية لتوفير مستلزمات الإيواء للنازحين في غزة

  • مسؤول أممي: أطفال غزة الأكثر عرضة لخطر مخلفات الحرب

  • تأكيد أردني قطري على ضرورة الالتزام بوقف النار في غزة

دلالات
المساهمون
قنا
رويترز
الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
العربي الجديد
المزيد في سياسة
العليمي في موسكو، 28 مايو 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

العليمي يتمسك بسحب قوات "الانتقالي" من شرق اليمن ويوجه بلجنة تحقيق

من مركز التنسيق العسكري المدني بشأن غزة جنوب إسرائيل، 20 نوفمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

"هآرتس": واشنطن تمنع دخول دبلوماسيين أوروبيين لمركز التنسيق بشأن غزة

بري يستقبل مجلس نقابة الصحافة اللبنانية في بيروت، 11/12/2025 (فيسبوك)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

بري يحدّد مسلّمات التفاوض: لا أحد يهدد اللبنانيين