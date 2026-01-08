الحرب على غزة | غارتان على المناطق الشرقية وسط قصف مدفعي

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
08 يناير 2026   |  آخر تحديث: 00:52 (توقيت القدس)
+ الخط -

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافاته في قطاع غزة المحاصر، وسط عمليات التدمير الممنهجة لإعادة تشكيل جغرافية المناطق الواقعة تحت سيطرته وراء الخط الأصفر، الذي استولت إسرائيل بموجبه على مناطق واسعة من القطاع، في ظل غياب أي مؤشرات على انسحاب محتمل بموجب المرحلة الثانية المتعثرة من اتفاق وقف إطلاق النار. وبشكل يومي تقصف مدفعية جيش الاحتلال المناطق الفلسطينية المدمرة على طول الخط الأصفر، مع غارات متقطعة على عدة مناطق. وقالت السلطات الصحية في غزة مساء أمس الأربعاء إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد فلسطينيين اثنين على الأقل، فيما زعم جيش الاحتلال أن القصف جاء رداً على تعرض قواته لإطلاق نار.

واستأنفت المقاومة الفلسطينية، أمس الأربعاء، عمليات البحث عن جثة آخر أسير إسرائيلي بعد توقف لأسبوعين. ويتذرّع الاحتلال بعدم المضي في اتفاق وقف إطلاق النار بعدم تسليم حماس الجثة الوحيدة المتبقية، حيث تواجه الحركة صعوبة في العثور عليها نظراً للدمار الشامل الذي خلفته حرب الإبادة.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:25 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
آليات الاحتلال تطلق النار على شرق البريج

أطلقت آليات الاحتلال النار على شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

12:24 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
غارتان على المناطق الشرقية لغزة

شنّ طيران الاحتلال غارتين على المناطق الشرقية لمدينة غزة.

12:23 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
دبابات الاحتلال تستهدف مناطق شرق وجنوب خانيونس

أطلقت دبابات الاحتلال الرصاص شرق وجنوب مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

12:20 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
شهيدان في حي التفاح

قالت وزارة الصحة في غزة إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد فلسطينيين اثنين على الأقل في غزة، مساء الأربعاء، فيما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القصف جاء رداً على تعرّض قواته لإطلاق نار. واستهدفت الغارة الإسرائيلية منزلاً في حي التفاح في مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهيدين وعدد من الإصابات. وزعم جيش الاحتلال أن مقاومين من حماس أطلقوا النار على جنوده في وقت سابق من الأربعاء، وأن الغارة استهدفت قيادياً بارزاً في الحركة وجه بشنّ هجمات.

دلالات
المساهمون
العربي الجديد
المزيد في سياسة
دورية للقوات الأممية في القنيطرة، 17 ديسمبر 2025 (بكر القاسم/الأناضول)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

المفاوضات السورية الإسرائيلية... هل تكفي ضغوط واشنطن لتحقيق تقدم؟

من لقاء سابق بين تبون ورئيس حركة مجتمع السلم، يوليو 2025 (فيسبوك)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الرئاسة الجزائرية تهاجم حزبا إسلاميا وتتهمه بالسعي لـ"إشعال الجبهات"

عيدروس الزبيدي في عدن، 16 يناير 2016 (Getty)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

"الانتقالي": الرياض لم تدع الزبيدي إلى الحوار ووفدنا محتجز بالسعودية