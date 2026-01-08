الحرب على غزة | غارتان على المناطق الشرقية وسط قصف مدفعي

أطلقت آليات الاحتلال النار على شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافاته في قطاع غزة المحاصر، وسط عمليات التدمير الممنهجة لإعادة تشكيل جغرافية المناطق الواقعة تحت سيطرته وراء الخط الأصفر، الذي استولت إسرائيل بموجبه على مناطق واسعة من القطاع، في ظل غياب أي مؤشرات على انسحاب محتمل بموجب المرحلة الثانية المتعثرة من اتفاق وقف إطلاق النار. وبشكل يومي تقصف مدفعية جيش الاحتلال المناطق الفلسطينية المدمرة على طول الخط الأصفر، مع غارات متقطعة على عدة مناطق. وقالت السلطات الصحية في غزة مساء أمس الأربعاء إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد فلسطينيين اثنين على الأقل، فيما زعم جيش الاحتلال أن القصف جاء رداً على تعرض قواته لإطلاق نار.
واستأنفت المقاومة الفلسطينية، أمس الأربعاء، عمليات البحث عن جثة آخر أسير إسرائيلي بعد توقف لأسبوعين. ويتذرّع الاحتلال بعدم المضي في اتفاق وقف إطلاق النار بعدم تسليم حماس الجثة الوحيدة المتبقية، حيث تواجه الحركة صعوبة في العثور عليها نظراً للدمار الشامل الذي خلفته حرب الإبادة.