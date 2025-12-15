الحرب على غزة | غارة على خانيونس وسط قصف مدفعي مكثف

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع أصوات إطلاق نار وقصف مدفعي في المناطق الشمالية من مخيم البريج وسط قطاع غزة.
يواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على قطاع غزة المحاصر، خصوصا المناطق الشرقية منه، وسط قصف مدفعي مستمر، ما يوقع شهداء ومصابين، وذلك في ظل أزمة إنسانية عمقتها الظروف الجوية الصعبة التي عصفت بخيام النازحين المتهالكة. وبالتوازي مع القصف، تنفذ قوات الاحتلال عمليات نسف شبه يومية للمنازل في المناطق الواقعة خلف الخط الأصفر، إذ نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا تظهر مسحا كاملا عن الوجود لمربعات سكنية واسعة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
سياسيًا، لا تزال حكومة الاحتلال تماطل في الدخول بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، متذرعة بجثة لأسير إسرائيلي متبقية داخل القطاع، وذلك على الرغم من مواصلة المقاومة عمليات البحث عنها في ظل الصعوبات التي خلقها الدمار الشامل الذي حل في البنية المدنية، وتغير معالم معظم المناطق والأحياء والمدن، جراء حرب الإبادة.