الحرب على غزة | غارة على خانيونس وسط قصف مدفعي مكثف

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
15 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 03:00 (توقيت القدس)
+ الخط -

يواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على قطاع غزة المحاصر، خصوصا المناطق الشرقية منه، وسط قصف مدفعي مستمر، ما يوقع شهداء ومصابين، وذلك في ظل أزمة إنسانية عمقتها الظروف الجوية الصعبة التي عصفت بخيام النازحين المتهالكة. وبالتوازي مع القصف، تنفذ قوات الاحتلال عمليات نسف شبه يومية للمنازل في المناطق الواقعة خلف الخط الأصفر، إذ نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا تظهر مسحا كاملا عن الوجود لمربعات سكنية واسعة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

سياسيًا، لا تزال حكومة الاحتلال تماطل في الدخول بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، متذرعة بجثة لأسير إسرائيلي متبقية داخل القطاع، وذلك على الرغم من مواصلة المقاومة عمليات البحث عنها في ظل الصعوبات التي خلقها الدمار الشامل الذي حل في البنية المدنية، وتغير معالم معظم المناطق والأحياء والمدن، جراء حرب الإبادة.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

03:00 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
إطلاق نار وقصف مدفعي شمالي مخيم البريج

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع أصوات إطلاق نار وقصف مدفعي في المناطق الشمالية من مخيم البريج وسط قطاع غزة.

12:29 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لاهاي
جائزة الكاريكاتير الأوروبية من نصيب غزة مرتين

نال رسام الكاريكاتير الهولندي، تيرد روياردز، جائزة الكاريكاتير الأوروبية لعام 2025 عن رسمة تنتقد الاحتلال الإسرائيلي وتواطؤ المجتمع الدولي معه ضد الفلسطينيين. وحلّ في المرتبة الثانية الزميل في موقع "العربي الجديد"، الرسام عماد حجاج، برسمة بدورها تنتقد ما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة مع مفاوضات هشة لا تنتهي.

رسمة الكاريكاتير الهولندي تيرد روياردز (فيسبوك)
إعلام وحريات
التحديثات الحية

جائزة الكاريكاتير الأوروبية من نصيب غزة مرتين

12:27 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
زوارق الاحتلال تستهدف سواحل غزة

أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها باتجاه سواحل مدينة غزة.

12:26 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
غارة جوية على خانيونس

شن طيران الاحتلال غارة جوية بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف شرقي خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

12:03 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
أبرز تطورات أمس الأحد

  • 9 شهداء و 45 إصابة خلال 24 ساعة

  • غارات على شرق مدينة غزة

  • الاحتلال يختطف 4 صيادين فلسطينيين

  • كتائب القسام تنعى القيادي رائد سعد

  • مسلحون يغتالون مسؤولاً أمنياً من "حماس" في مخيم المغازي

دلالات
المساهمون
العربي الجديد
المزيد في سياسة
رفات 24 مقاوماً جزائرياً استُرجعوا من فرنسا، يوليو 2020 (العربي الجديد)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

"العربي الجديد" ينشر النص الرسمي لقانون "تجريم الاستعمار" في الجزائر

كاست بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات، 14 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

مرشح اليمين المتطرف خوسيه أنطونيو كاست يفوز برئاسة تشيلي

جنود مصريون قرب معبر رفح، 20 أكتوبر 2023 (Getty)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

مصر تحت الضغط لإنتاج "سلام دافئ" مع إسرائيل