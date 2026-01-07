الحرب على غزة | غارة جوية وسط قصف مدفعي على شرق القطاع

غزة

التحديثات الحية
07 يناير 2026   |  آخر تحديث: 01:47 (توقيت القدس)
شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على شرق مدينة غزة شمالي القطاع المحاصر، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية ونسف مبانٍ سكنية، وذلك في تواصل للخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المتعطّل عند المرحلة الأولى، إذ لا تزال جهود الانتقال للمرحلة الثانية تراوح مكانها.

وعلى الرغم من التقارير الإسرائيلية التي تحدثت أخيراً عن قرب فتح معبر رفح جنوبي القطاع، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، وجود تفاهمات مع الإدارة الأميركية تقضي بعدم فتح المعبر إلى حين عودة جثمان المحتجز الإسرائيلي الأخير من القطاع. وفي السياق، بحثت مصر وقطر، الثلاثاء، الجهود الجارية للدفع قدماً بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وخاصة في ما يخص الانسحابات الإسرائيلية من غزة. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...

01:46 am

غزة
تفجير روبوت مفخخ شرقي غزة

فجرت قوات الاحتلال "روبوتا" مفخخا شرقي مدينة غزة.

12:21 am

غزة
أونروا تُنهي عقود موظفيها الموجودين في الخارج من غزة

وجّهت إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، رسائل إلكترونية إلى موظفيها من قطاع غزة والموجودين في الخارج تبلغهم بانتهاء إجازتهم الإجبارية في 28 فبراير/شباط المقبل وبدء إجراءات الفصل النهائية. وأبلغت أونروا في رسالة لموظفيها المعنيين أنهم سيحصلون على حقوقهم المالية الكاملة وفقاً لقواعد العمل المتبعة داخل المنظمة الأممية، بالإضافة إلى تعويض بديل عن الإشعار وعدد من المزايا الأخرى التي لم يجرِ تفصيلها في الرسالة.

موظفو أونروا يحتجون في غزة (العربي الجديد)
التحديثات الحية

أونروا تُنهي عقود موظفيها الموجودين في الخارج من غزة

12:21 am

غزة
إطلاق نار على غرب رفح

أطلقت آليات الاحتلال نيرانها على مناطق غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

12:20 am

غزة
غارة جوية على شرق غزة

شنّ طيران الاحتلال الحربي غارة على شرق مدينة غزة.

12:03 am

غزة
أبرز تطورات أمس الثلاثاء

  • الاحتلال ينسف مباني سكنية شرقي جباليا

  • قطر ومصر تدعوان للتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار

  • نتنياهو: اتفقت مع واشنطن على عدم فتح معبر رفح

  • أردوغان وترامب يبحثان آخر التطورات في غزة

  • رئيس أذربيجان: لن نرسل قوات حفظ سلام إلى غزة

