الحرب على غزة | غارة جوية وسط قصف مدفعي على شرق القطاع

فجرت قوات الاحتلال "روبوتا" مفخخا شرقي مدينة غزة.
- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على شرق مدينة غزة شمالي القطاع المحاصر، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية ونسف مبانٍ سكنية، وذلك في تواصل للخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المتعطّل عند المرحلة الأولى، إذ لا تزال جهود الانتقال للمرحلة الثانية تراوح مكانها.
وعلى الرغم من التقارير الإسرائيلية التي تحدثت أخيراً عن قرب فتح معبر رفح جنوبي القطاع، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، وجود تفاهمات مع الإدارة الأميركية تقضي بعدم فتح المعبر إلى حين عودة جثمان المحتجز الإسرائيلي الأخير من القطاع. وفي السياق، بحثت مصر وقطر، الثلاثاء، الجهود الجارية للدفع قدماً بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وخاصة في ما يخص الانسحابات الإسرائيلية من غزة. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.