الحرب على غزة | غارات مكثفة وتحليق متواصل لطائرات الاستطلاع

يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، رغم انشغال جيش الاحتلال على جبهات إقليمية أخرى، في ظل تصعيد متزامن مع العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الغارات لم تتوقف على مختلف مناطق القطاع، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع وسماع دوي انفجارات في جنوبه ووسطه.

ميدانياً، شهد شرق دير البلح إطلاق نار كثيفاً من قبل آليات الاحتلال، فيما تعرض شرق مخيم البريج لقصف، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اتساع رقعة الاستهداف مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية.

إنسانياً، تتفاقم الأوضاع في القطاع مع إعلان ما تسمى "وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق" إغلاق عدد من المعابر، من بينها معبر رفح، في ظل التصعيد الإقليمي، ما يزيد من عزلة غزة ويضاعف الضغوط على سكانها في ظل أوضاع معيشية متدهورة أصلاً.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في قطاع غزة أولاً بأول...