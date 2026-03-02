الحرب على غزة | غارات مكثفة وتحليق متواصل لطائرات الاستطلاع

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
02 مارس 2026
+ الخط -

يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، رغم انشغال جيش الاحتلال على جبهات إقليمية أخرى، في ظل تصعيد متزامن مع العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الغارات لم تتوقف على مختلف مناطق القطاع، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع وسماع دوي انفجارات في جنوبه ووسطه.

ميدانياً، شهد شرق دير البلح إطلاق نار كثيفاً من قبل آليات الاحتلال، فيما تعرض شرق مخيم البريج لقصف، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اتساع رقعة الاستهداف مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية.

إنسانياً، تتفاقم الأوضاع في القطاع مع إعلان ما تسمى "وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق" إغلاق عدد من المعابر، من بينها معبر رفح، في ظل التصعيد الإقليمي، ما يزيد من عزلة غزة ويضاعف الضغوط على سكانها في ظل أوضاع معيشية متدهورة أصلاً.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في قطاع غزة أولاً بأول...

04:35 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
استهداف شرق مخيم البريج

تعرضت مناطق شرق مخيم البريج وسط القطاع لاستهداف، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

04:34 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
أصوات انفجارات جنوبي القطاع

سُمعت أصوات انفجارات في المناطق الجنوبية من قطاع غزة، من دون تفاصيل فورية بشأن طبيعة الاستهداف.

04:34 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع فوق القطاع

حلّقت طائرات استطلاع إسرائيلية بكثافة في أجواء قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية.

04:33 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
إطلاق نار كثيف شرق دير البلح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإطلاق نار كثيف من قبل آليات الاحتلال شرق دير البلح وسط قطاع غزة

4:30 AM
أبرز تطورات الوضع في غزة يوم أمس الأحد
  • دوي انفجارات جنوب قطاع غزة
  • الغارات مستمرة على غزة رغم العدوان على إيران
  • تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع فوق غزة
دلالات
المساهمون
العربي الجديد
المزيد في سياسة
قرب أنقاض مبنى مدمَّر جراء غارة في طهران (فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

إيران والمنطقة بعد خامنئي: مآلات الحرب وأكلافها ومصير النظام

وقفة ضد الحرب في شيكاغو، 28 فبراير 2026 (Getty)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

ترامب فوق القانون: ذرائع واهية لشنّ الحرب على إيران

عناصر من طالبان على الحدود مع باكستان، 27 فبراير 2026 (رويترز)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

المسيّرات الأفغانية في العمق الباكستاني تربك إسلام أباد