الحرب على غزة | غارات متواصلة تزامناً مع تصعيد إقليمي في المنطقة

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
01 مارس 2026
+ الخط -

يتواصل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة بالتوازي مع العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، وسط قصف جوي وإطلاق نار متكرر في مناطق متفرقة من القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وأسفر القصف عن استشهاد عدد من الفلسطينيين إضافة إلى إصابة عدد آخر من بينهم سيدة وطفل، فيما استشهد شاب برصاص الاحتلال شمالي القطاع.

وفي الميدان، تجدد إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال المتمركزة في المناطق الشرقية والشمالية، بينما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي انفجارات في جنوب القطاع، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء غزة، واستمرار الغارات من دون توقف.

وفي تطور آخر، أعلنت ما تسمى "وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق" إغلاق عدد من المعابر مع قطاع غزة، من بينها معبر رفح، في ظل التصعيد الإقليمي الراهن، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية ويزيد من الضغوط على سكان القطاع.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في قطاع غزة أولاً بأول...

01:26 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
دوي انفجارات جنوب قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي انفجارات في مناطق جنوب قطاع غزة، من دون تفاصيل فورية عن سببها.

01:26 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
الغارات مستمرة على غزة رغم العدوان على إيران

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لم تتوقف، بالتزامن مع تواصل العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران.

01:25 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع فوق غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق بشكل متواصل في أجواء قطاع غزة.

1:23 AM
أبرز تطورات الوضع في غزة يوم أمس السبت
  • هيئة إسرائيلية: إغلاق معابر عدّة إلى غزة منها معبر رفح
  • شهيد برصاص الاحتلال قرب دوار الكويت
  • إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال في شرق القطاع وشماله
  • طيران الاحتلال يستهدف شرقي مدينة غزة
  • طائرات الاستطلاع تحلق فوق قطاع غزة
دلالات
المساهمون
العربي الجديد
المزيد في سياسة
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

العدوان على إيران | تحركات دولية ودعوات إلى التهدئة

مشاهد من القصف الإيراني لإسرائيل، 28 فبراير 2026 (رويترز)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران | انفجارات ومصير خامنئي مجهول

دخان في سماء الدوحة إثر اعتراض صاروخ، 28 فبراير 2026 (رويترز)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

قطر: 8 مصابين أحدهم في حالة حرجة جراء شظايا الصواريخ