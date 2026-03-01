الحرب على غزة | غارات متواصلة تزامناً مع تصعيد إقليمي في المنطقة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي انفجارات في مناطق جنوب قطاع غزة، من دون تفاصيل فورية عن سببها.
يتواصل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة بالتوازي مع العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، وسط قصف جوي وإطلاق نار متكرر في مناطق متفرقة من القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وأسفر القصف عن استشهاد عدد من الفلسطينيين إضافة إلى إصابة عدد آخر من بينهم سيدة وطفل، فيما استشهد شاب برصاص الاحتلال شمالي القطاع.
وفي الميدان، تجدد إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال المتمركزة في المناطق الشرقية والشمالية، بينما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي انفجارات في جنوب القطاع، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء غزة، واستمرار الغارات من دون توقف.
وفي تطور آخر، أعلنت ما تسمى "وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق" إغلاق عدد من المعابر مع قطاع غزة، من بينها معبر رفح، في ظل التصعيد الإقليمي الراهن، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية ويزيد من الضغوط على سكان القطاع.